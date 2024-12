Bad Bunny lanza nuevo tema ‘El club’ y prende las redes; así reaccionan sus seguidores

Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes y exitosos de la actualidad, sigue conquistando el mundo con su música. El cantante puertorriqueño ha demostrado ser un fenómeno global, y sus cifras de reproducciones en plataformas digitales son prueba de ello. En esta ocasión, ‘El conejo malo’ sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de un nuevo tema titulado ‘El club’, que se lanzó sin previo aviso y rápidamente se convirtió en un éxito en las redes sociales.

Bad Bunny Sorprende a sus fans con el lanzamiento de ‘El club’

La noticia del lanzamiento de su nueva canción llegó de una manera bastante inesperada. Fue a través de su canal de WhatsApp que Bad Bunny anunció a sus seguidores que su nuevo tema saldría esa misma noche.

“Me acordé que hoy sale la cancioncita esa que yo subí el preview el otro día, se me olvidó decirles, pero sale a las 8:00 de la noche, hora de Puerto Rico”, dijo el cantante, generando aún más emoción entre sus seguidores.

Mira: Spotify Wrapped 2024: Taylor Swift y Bad Bunny se coronan como los artistas más escuchados del año

Bad Bunny / Facebook: Bad Bunny

Letra de ‘El club’ de Bad Bunny

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y rápidamente alcanzó una gran aceptación por parte del público. A continuación, la letra completa de ‘El Club’

Yeah

2 de la mañana en el club

To’ el mundo pasándola cabrón

Las mujere’ encima de mí

La hookah, las pastilla’ y un blunt

La que yo quiera dice que sí

Bien loco cantando “LA CANCIÓN”

Después de aquí nos vamo’ pa'—

[Coro]

¿Qué estará haciendo mi ex?

Que hace tiempo por ahí no se ve

¿Será que ya me superó y le va bien?

Mientras que yo borracho pienso

¿Qué estará haciendo mi ex?

Que hace tiempo por ahí no se ve

¿Será que ya me superó y le va bien?

Mientras que yo, borracho pienso

¿Qué diablo estará haciendo?

¿Estará jangueando? ¿Estará durmiendo?

¿Estará fumando? ¿Estará bebiendo?

¿Seguirá sola o está saliendo?

Con otro que no soy yo, no soy yo

Mami, ese no soy yo, no soy yo

Aposté que te olvidaba y perdí $500

Otra vez me ganaron los sentimientos

Los muchacho’ piensan que yo estoy contento

Pero no, estoy muerto por dentro

La disco está llena y a la vez vacía

Porque no está la nena mía

Con la que yo siempre me reía

Con la que yo siempre me venía

Con la que yo hablaba to’ los días

Y ahora no sé na’, y ahora no sé na’, ey

[Coro]

¿Qué estará haciendo mi ex?

Que hace tiempo por ahí no se ve

¿Será que ya me superó y le va bien?

Mientras que yo borracho pienso

2019, un pestañeo y ahora estamo’ aquí

2020, la última ve’ que yo fui feliz

2022, la última vez que yo te vi

La vida no me cumplió na’ de lo que le pedí

No sé qué pasó

Yo le pedí a Dio’, pero Él también me ghosteó

El futuro me golpeó, en el pasado me dejó

La felicidad se alejó

Y me pregunto, ¿qué estarás haciendo?

Si en mí estás pensando

O si la luna estás viendo

Con otra persona conectando

Y si de mí le estás hablando, eh-eh

Pero aunque sea, será un buen recuerdo

Será un buen recuerdo

Mira: Bad Bunny sorprende al publicar foto con Adam Sandler; ¿por qué están juntos?

Reacciones de los fans a ‘El club’

El nuevo tema de Bad Bunny causó furor en las redes sociales y en plataformas de streaming. En menos de 24 horas, la canción se convirtió en tendencia en YouTube, superando los 2 millones de vistas La aceptación del público fue inmediata, y muchos fans compartieron sus impresiones sobre la canción en los comentarios. Algunos de los mensajes más destacados fueron:

“Cuando Bad regresa a muchos les pone feliz”, “Estos meses terminé una relación y necesitaba una canción para la situación, te demoraste pero gracias por sanar uno de los tantos corazones rotos de este mundo no sabes cuánto lo necesitaba, te amo genio”,"No me decepcionas nunca mi Bad”,"Te entiendo Bad Bunny todos queremos volver al pasado donde alguna vez fuimos felices”, escribieron algunos internautas en YouTube.

Este lanzamiento inesperado demuestra una vez más la capacidad de Bad Bunny para conectar emocionalmente con su audiencia. A través de letras sinceras y sonidos innovadores, el artista puertorriqueño sigue consolidándose como uno de los mayores exponentes de la música urbana a nivel global.

Checa: Premios Billboard de la Música Latina 2024: ¿Quiénes fueron los ganadores? ¡Aquí la lista completa!