¡Cazzu confiesa! Así fue su escandalosa primera cita con Bad Bunny y el error que casi arruina su romance

La vida amorosa de Cazzu siempre ha generado controversia, y esta vez no fue la excepción. Tras acaparar titulares por su separación de Christian Nodal, el éxito de su música y el inesperado sold out en el Auditorio Nacional para este 2025, ahora la trapera argentina volvió a dar de qué hablar al revelar jugosos detalles de su relación pasada con nada menos que Bad Bunny, el artista puertorriqueño que hoy domina la música urbana.

Fue en una reciente entrevista donde Julieta Cazzucheli, su nombre real, desenterró un episodio que pocos conocían y que dejó a sus fans boquiabiertos: su primera cita con el intérprete de Mónaco terminó en una huida de la policía y todo su romance inició gracias a un boicot que, paradójicamente, los unió.

En el podcast argentino “Patria y familia”, Cazzu abrió su corazón y recordó cómo conoció a Bad Bunny en una de las etapas más locas de su vida, cuando aún no era madre y la fama apenas comenzaba a tocar a su puerta. Y lo que dijo dejó claro que su historia con Benito fue digna de película… o de escándalo.

Mira: Así reaccionó Belinda al doble sold out de Cazzu en el Auditorio Nacional: VIDEO impactante

De acuerdo con la propia Cazzu, el primer encuentro entre ambos fue producto de un caos que estuvo a punto de frustrar una colaboración. Todo sucedió en 2017, cuando tras grabar el remix de Loca, un tema que arrasó en las listas de popularidad, la cantante recibió lo que consideró un claro boicot para evitar que se presentara junto al “Conejo Malo”.

Cazzu

“No me avisaron que nos habían invitado a cantar con Benito… Empecé a ver que todos estaban ahí y la única que no estaba era Julieta… Cuestión que estaba caminando por la calle y… nos enteramos de que a ellos les habían dicho que yo no estaba y de repente me llama alguien y me dice: ‘baby, ¿en dónde tú estás?’... Entonces llegué dos canciones antes de la canción… Ahí lo conocí a Bad”