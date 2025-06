Cazzu ¿calla a Pati Chapoy? Agota boletos en el Auditorio Nacional, en redes critican a la periodista

La cantante argentina Cazzu dejó callados a sus detractores al lograr un sold out de los boletos disponibles en la preventa para su concierto del 14 de octubre de 2025 en el Auditorio Nacional. Apenas unos minutos después de que se abriera la preventa, todas las localidades disponibles para esta fase de venta fueron adquiridas por sus fans, demostrando que la “Nena trampa” tiene un fandom fuerte y fiel también en México.

Este show forma parte de su gira internacional 2025 “Latinaje en vivo”, que incluye fechas en países como Perú, Argentina, Chile, Uruguay y Colombia. Pero el reto más grande parecía ser México, donde, según varios periodistas, aún no es una figura consolidada.

La noticia provocó una ola de comentarios en redes sociales, muchos de ellos dirigidos directamente a la periodista Pati Chapoy, quien hace apenas unos días se había mostrado escéptica sobre la capacidad de Cazzu para llenar un recinto tan emblemático.

Mira: Cazzu ríe cuando un reportero en México confunde el nombre de su disco y Lalo Carrillo le llama “payasa”

¿Qué opinó Pati Chapoy sobre el concierto de Cazzu en el Auditorio Nacional?

Durante el programa Ventaneando del 28 de mayo, Pati Chapoy expresó sus dudas sobre el éxito de Cazzu en el Auditorio Nacional: “No creo, desde mi punto de vista, que alcance esta situación para llenar un Auditorio Nacional, igual y estoy equivocada. Que empiece a palenquear, hay que empezar a trabajar”.

Y ante la respuesta de otra colaboradora de Pati al decir que en Argentina sí hizo sold out la periodista respondió:

“Una cosa es Buenos Aires y otra México, somos países muy diferentes, ella hizo una buena carrera en su país, aquí yo creo que le falta mucho”. Pati Chapoy

Chapoy no fue la única que cuestionó la decisión de la cantante. Mónica Castañeda añadió: “Cazzu se ha convertido, o empezó a tener más nombre en México a raíz de la relación con Christian Nodal”. Rosario Murrieta también intervino para señalar que habría sido más estratégico empezar por un foro más pequeño como el Teatro Metropólitan.

Las opiniones del panel de Ventaneando desataron polémica, sobre todo porque el anuncio del concierto vino acompañado de una ola de apoyo por parte de los seguidores de la trapera argentina, quienes aseguraron que ella sí tiene el talento y la popularidad para llenar un recinto como el Auditorio Nacional.

Así lo dijo el panel de Ventaneando:

Mira: Cazzu rompe el silencio: habla de la custodia de su hija con Nodal y suelta qué piensa de Ángela Aguilar

¿Cómo reaccionaron las redes al sold out de Cazzu en el Auditorio Nacional?

La mañana de este lunes 2 de junio inició la preventa de boletos para el concierto “Latinaje en Vivo”. Minutos después, la página oficial de Ticketmaster agradeció a los fans e informó que el aforo del recinto ya estaba completo para la preventa.

En cuanto se confirmó la venta de todos los boletos de la preventa, las redes sociales explotaron. Usuarios compartieron capturas de pantalla de la venta agotada y comenzaron a etiquetar a Pati Chapoy, recordándole sus palabras. Algunos incluso se burlaron abiertamente de los comentarios emitidos en Ventaneando.



"¡Zas en toda la boca, Chapoy!”,

“Con todo respeto, pero la subestimaron”,

“La Nena Trampa cerró bocas como una reina”,

“Cazzu hizo sold out en menos de 10 minutos para su concierto en CDMX. @cazzuoficial, saca otra fecha, preciosa. ¡No alcancé!”,

“¿Y que no el Auditorio Nacional no era para Cazzu? Ja. Etiqueten a Chamoy: preventa agotada”,

“Yo viendo cómo Pati Chapoy quedó como estú..., porque Cazzu SÍ LLENÓ el Auditorio. Pobre perr....”,

“Pati Chapoy, ¿ya vieron quién hizo sold out en minutos?”.

Además, se destacó que no solo la fecha en Ciudad de México va por buen camino: los boletos para sus conciertos en el Auditorio Telmex de Guadalajara (16 de octubre) y en el Auditorio Banamex de Monterrey (18 de octubre) también están volando.

Para quienes no alcanzaron boletos para CDMX en la preventa Banamex, aún hay una oportunidad: Este martes 3 de junio se llevará a cabo la venta general a partir de las 11:00 am. Sin embargo, no se espera que queden muchos lugares disponibles.

Lee: Cazzu y Nodal: La batalla por la custodia de su hija ya tendría un claro ganador; esto sabemos

¿Qué fechas tendrá Cazzu en México en 2025?

La gira internacional de Cazzu incluye tres fechas clave en México: