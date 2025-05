Cazzu rompe el silencio: habla de la custodia de su hija con Nodal y suelta qué piensa de Ángela Aguilar

Cazzu llegó a México el pasado 27 de mayo y, desde su arribo, no tardó en generar titulares. En un primer momento, parecía mantener distancia de todo lo relacionado con Christian Nodal, incluso se burló de un reportero que confundió el nombre de su álbum Latinaje, cambiándolo por “Libertinaje”, lo que desató risas y comentarios en redes.

Pero ahora, tras días de especulaciones y rumores, la cantante argentina decidió hablar. Y lo hizo sin rodeos. Con declaraciones que sorprendieron a muchos, soltó la bomba y dejó claro cuál es su postura frente a la nueva relación de su ex con Ángela Aguilar.

¿Cazzu le prohibió a Ángela acercarse a su hija con Christian Nodal?

La cantante argentina Cazzu finalmente abordó un tema que ha generado muchos titulares y comentarios en redes sociales: su postura respecto a Ángela Aguilar, actual esposa de Christian Nodal, su expareja y padre de su hija. Uno de los rumores más persistentes que circuló en redes sociales fue que Cazzu habría impedido que Ángela Aguilar tuviera contacto con su hija. Sin embargo, la trapera fue contundente al desmentirlo:

“Eso no es verdad. La vida de su papá y su esposa es asunto de ellos. Yo no me involucro en eso. Él es su papá y, al igual que yo, tiene derecho a decidir quién forma parte de la vida de nuestra hija”. Cazzu

Incluso, Cazzu negó que haya conflictos por la custodia de la pequeña: “No es cierto. No tenemos ningún conflicto relacionado con la custodia. No es posible”.

¿Cazzu colaboraría con Belinda exprometida de Christian Nodal?

Ante la posibilidad de una colaboración musical con Belinda, Cazzu mostró una postura abierta pero cautelosa. “Respeto mucho a las artistas mexicanas, aunque conozco a pocas. He tenido algunos intercambios con Kenia OS y tal vez algún mensaje con Danna. Kenia me parece un amor, con ella sí he tenido más relación”, contó.

Sobre Belinda, fue clara: “Siento que lo de Belinda se mueve más por el morbo de la gente, y no me gustaría alimentar eso. Las conexiones deben surgir desde la música, y si se da, se da. Si no, también está bien”.

¿Qué opina Cazzu del regional mexicano?

Aunque Cazzu es conocida por su estilo urbano y el trap, confesó su gran admiración por la música mexicana, ya que hablaba de colaborar con alguna artista mexicana.

"¡Me encanta la música mexicana! Ustedes ya saben de dónde vengo, lo que me gusta escuchar. Me encantan los corridos, los ‘pibes’, y son los que más conozco. El ranchero, el mariachi... el regional mexicano me sale muy bien”, expresó.

¿Cazzu defendió a Ángela Aguilar de las críticas tras iniciar su relación con Christian Nodal? Esto fue lo que dijo

Cazzu dejó en claro que no comparte el linchamiento mediático contra la joven cantante.

“Yo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal hayan recaído sobre ella y no lo apoyo en absoluto”, afirmó Cazzu, dejando claro que, aunque no comparte todas las decisiones de Ángela, considera que cualquier persona está expuesta a cometer errores.

“Siento que uno puede cometer errores o tomar decisiones. Yo no puedo defenderla, porque en realidad no es mi posición tampoco” Cazzu

Finalmente, Cazzu dejó muy en claro que su principal interés no es ni el drama mediático ni lo que ocurra en la vida privada de su expareja, sino el bienestar de su hija. “Lo que más me importa es que se respeten los derechos de mi hija y los míos. Que no se me niegue nada ni se me dificulte mi vida personal o laboral. Esos temas son entre su papá y yo. Lo demás no me corresponde”, aseguró.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han hecho comentarios públicos sobre la visita de Cazzu a México.

