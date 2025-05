Cazzu ríe cuando un reportero en México confunde el nombre de su disco y Lalo Carrillo le llama “payasa”

Este martes 27 de mayo, la cantante argentina Cazzu llegó a la Ciudad de México acompañada de su hija. Durante su paso por el aeropuerto, respondió algunas preguntas de la prensa, y aunque no evitó hablar sobre su relación con Christian Nodal tampoco reveló nuevos avances. Sin embargo, sí mencionó que tiene preparadas algunas sorpresas para sus fans mexicanos, sin dar más detalles al respecto.

No obstante, su visita a la capital mexicana no tardó en generar polémica. La presencia de Cazzu no pasó desapercibida y ya ha provocado reacciones en los medios. Incluso, un conductor del programa De primera mano salió a dar su opinión al respecto. ¿La comparó con Ángela Aguilar? ¡Aquí te contamos todos los detalles!

¿Por qué Cazzu se rió de la pregunta de un reportero en México?

Cazzu volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática luego de protagonizar un momento viral frente a la prensa mexicana. Todo ocurrió el martes 27 de mayo, cuando la cantante fue interceptada por reporteros a las afueras del hotel donde se hospeda en la Ciudad de México. Al ser cuestionada por un periodista del programa De primera mano sobre su nuevo álbum, este cometió un error que desató las carcajadas de la artista: en lugar de decir Latinaje, nombre de su nuevo álbum, el reportero dijo: Libertinaje.

“Oye, tu disco nuevo, Libertinaje, ¿cómo va?”, preguntó el reportero sin imaginar lo que provocaría.

La rapera no pudo evitar reírse con fuerza y, entre carcajadas, le respondió:

“¡Qué buena idea me estás dando! Estás dando buenas ideas. Le voy a poner Libertinaje a mi próximo disco”. Cazzu

Aunque el reportero reconoció de inmediato su error y trató de continuar con preguntas relacionadas con la maternidad de Cazzu, la artista ya no quiso responder más y abordó una camioneta negra acompañada de su equipo de seguridad. A pesar de los intentos de otro reportero por seguirla y obtener más declaraciones, Cazzu optó por guardar silencio.

¿Qué opinan en redes sobre la reacción de Cazzu con el reportero que se equivocó en el nombre del disco?

El fragmento de la entrevista fue transmitido más tarde en televisión y se viralizó rápidamente en redes sociales, donde no tardaron en dividirse las opiniones. Mientras algunos internautas se burlaron del despiste del reportero y aplaudieron el buen humor de Cazzu, otros consideraron su risa como una falta de respeto.

Varios usuarios señalaron que, aunque el error fue evidente, la cantante pudo haber reaccionado con mayor empatía o simplemente corregir al periodista sin burlas. Otros defendieron su reacción natural y espontánea, argumentando que no hay malicia en reírse de un malentendido.

¿Por qué Lalo Carrillo criticó a Cazzu en ‘De primera mano’?

La controversia creció aún más cuando el tema fue discutido al aire por los conductores del programa De primera mano. Lalo Carrillo no se contuvo y arremetió duramente contra la artista argentina, llamándola “payasa” por su comportamiento.

“Ay no, Cazzu ni al caso que se ponga así, que suba la ventana como en su momento lo hizo Nodal. No, perdón. Payasa “ Lalo Carrillo

Por otro lado, su compañera Addis Tuñón defendió a la cantante: “No, no, no, yo la vi bien, sonriente y accesible”, además de agradecer su visita a México. “Qué bueno que vienes, Cazzu”

Pero Carrillo no dio tregua y finalizó con un comentario sobre las actitudes de Ángela Aguilar, la esposa de su ex Nodal que en redes aseguran fue una comparación: “Ángela Aguilar en el súper hasta carga, niños y ella no sube la ventana”, expresó el conductor, visiblemente molesto.