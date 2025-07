¿Ángela Aguilar engaña a Nodal? Dedica mensaje especial a ‘amigo’ tras fin de semana sin su esposo

Ángela Aguilar volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras asistir sola a la final de la Copa Oro 2025, en la que la Selección Mexicana se enfrentó a Panamá en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas.

Su aparición sin Christian Nodal, con quien mantiene una relación sentimental, desató especulaciones sobre una posible crisis en la pareja.

Ahora, Ángela Aguilar aumentó los rumores de una posible ruptura con Nodal con una publicación que lanzó dedicada a un ‘amigo’ por su cumpleaños. ¿Cada vez más lejos de Christian?

Ángela Aguilar y Nodal podrían enfrentar una crisis matrimonial / Redes sociales

¿Por qué Ángela Aguilar no asistió con Christian Nodal a la final de la Copa oro 2025?

Durante el evento deportivo, Ángela Aguilar fue vista en pleno apoyo al equipo mexicano con una actitud entusiasta y rodeada por amigos y familiares. Sin embargo, la ausencia de Christian Nodal no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes inundaron las redes con comentarios, teorías y hasta burlas al respecto.

Aunque el intérprete de ‘Botella tras botella’ no acompañó a Ángela al evento, no ha habido declaraciones oficiales por su parte. No obstante, días antes había sido captado en otro compromiso musical en el sur de California, lo que podría explicar su ausencia en el evento futbolístico.

¿ENOJADOS? ¡Ángela Aguilar fue CAPTADA apoyando a México en la Copa Oro sin Christian Nodal! #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/trpacbAtBW — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) July 7, 2025

¿Qué mensaje le dedicó Ángela Aguilar a un ‘amigo’ tras asistir sin Nodal a la final de la Copa oro 2025?

En esta ocasión, Ángela Aguilar acaparó la atención de sus seguidores y detractores por la reciente publicación que le dedicó a uno de sus amigos, tras mostrarse más que divertida sin la presencia de su esposo en el estadio AT&T, en Arlington, Texas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la integrante de la dinastía Aguilar publicó una historia en la que se le ve muy a gusto junto a su amigo, Erick Nieto, a quien le dedicó unas tiernas palabras por su cumpleaños.

Así lo publicó Ángela Aguilar:

Ángela Aguilar le dedicó emotiva felicitación a un ‘amigo’ ¿Y Nodal? / IG: @nodal / @angela_aguilar_

Aunque los rumores sobre una infidelidad de Ángela Aguilar a Christian Nodal no tardaron en hacerse presentes, la misma cantante dejó claro que no hay más que una amistad con Erikc de más de una década.

“Feliz cumpleaños a mi querido amigo, gracias por tu cariño y lealtad. 10 años trabajando juntos”, escribió Aguilar.

Pese a que la supuesta lejanía entre ambos esposos ha generado especulaciones de una separación, algunos comentaron que un día antes la pareja fue vista en la casa de Leonardo Aguilar, donde compartieron momentos en familia.

Lo anterior dio a entender que su matrimonio va viento en popa. Incluso, Ángela Aguilar y Christian Nodal ya estarían en planes de su segunda boda, esta vez por la iglesia.