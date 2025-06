¿Nodal y Ángela Aguilar de pleito? Internautas descubren video de jaloneos entre ellos

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen en el ojo del huracán a un año de iniciar su relación, y es que parece que a la pareja la persigue el escándalo, pues cada acción o declaración es señalada por el público en redes sociales.

Recientemente, Ángela habría dado indicios de la supuesta infidelidad que Nodal tuvo con ella antes de terminar su relación con Cazzu, quien estuvo en México hace unos días. Sin embargo, la pareja del regional mexicano fue captada en video en pleno jaloneo. ¿Se acabó el amor? ¿Qué pasó? ¡Te contamos!

¿Expusieron infidelidad de Nodal a Cazzu? / IG: @nodal / @cazzu / @angela_aguilar_

¿Ángela Aguilar confirmó infidelidad con Nodal?

Hace pocos días Ángela Aguilar fue tema de conversación luego de compartir en Tiktok un video en el que comía un helado. A simple vista esto podría parecer bastante común y poco relevante, pero como es costumbre, los usuarios de redes encontraron un revelador detalle que vincularía dicho helado a la presunta infidelidad entre Ángela y Nodal, antes de que él terminara su relación con Cazzu.

Ángela compartió que el helado que comía era sabor algodón de azúcar de la marca ‘Thrifty’, su favorito según dijo, mientras sonaba de fondo ‘El equivocado’, una canción de su nuevo álbum que también fue interpretada como una declaración abierta de la que la relación con el intérprete de ‘Botella tras botella’ habría iniciado entre dificultades.

Pues ahora el helado sería la prueba definitiva del engaño, según internautas, ya que Nodal compartió una foto del mismo helado en sus redes el 10 de mayo del 2024, cuando todavía estaba con Cazzu. Eso fue lo que señalaron varios internautas que están convencidos de cómo fue el inicio de la relación entre la pareja de regional mexicano, pese a que ellos insisten en que todo comenzó después. Esta fue la prueba que encontraron los usuarios de redes:

Ángela Aguilar habría confirmado infidelidad de Nodal a Cazzu / IG: @nodal / TikTok

¿Nodal y Ángela protagonizan jaloneo?

Ahora, todo apuntaría a que ser la supuesta tercera en discordia ya le pasó factura a Nodal y Ángela Aguilar y su amor se tambalea. Hace unos días la cuenta de Tiktok ‘vida_musica_amol’, compartió un video en el que la pareja es captada mientras van en un carrito de golf. Ángela toma la mano de Nodal y ella lo jalonea, según lo señalado por la cuenta que publicó el video y otros usuarios.

De acuerdo con ‘vida_musica_amol’, el incidente habría sucedido durante un concierto de Pepe Aguilar. En los comentarios, los usuarios señalaron la actitud de la cantante de ‘Corazón de piedra’:



“Se encontró una más narcisista que él, divino karma y Cazzu Brillando”.

“Está justo en donde se merece estar”.

“Ángela es karma de Nodal. Lo hace como quiere. Es su marioneta”.

“Uy, esa relación tiene fecha de caducidad. Terminará sí o sí”. El man no aguantará por siempre, se les caerá el teatro”.

“El infierno de Nodal es Angelita”.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero la discusión en redes continúa entre quienes creen que el cantante de ‘Adiós amor’ merece lo que la menor de los Aguilar le hace, y quienes lo compadecen.

¿Cazzu ya perdonó a Ángela?

Mientras tranto, Cazzu arrasó durante su reciente visita a México. La rapera argentina consiguió dos sold outs para sus próximas presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en octubre próximo para los conciertos que fueron anunciados mientras estaba de visita para que Nodal y su familia se reunieran con la hija que tienen en común.

Los medios aprovecharon para abordarla y cuestionarla directamente sobre su posición respecto a Ángela Aguilar y, aunque se notó irónica al intentar contener una carcajada, se mantuvo al margen e incluso aseguró que no guarda ningún rencor hacia la pareja:

“No tengo enojo. No la juzgo. No siento nada negativo hacia ella ni hacia él. Y, de hecho, si son felices, eso me parece maravilloso”, declaró Cazzu, quien ha recibido el respaldo de muchos de sus fans en México, que no dudaron en expresar su cariño y la felicitaron, al igual que otra ex de Nodal: Belinda, que incluso habrá llenado de regalos a pequeña hija de Cazzu mientras él tuvo que ir tras Ángela a un concierto en Estados Unidos, por lo que parece que el drama está lejos de terminar.