¿Ángela Aguilar confrontó a la mujer que se dice amante de Christian Nodal?: “Quiérete tres pesos”

Otro escándalo se cierne en el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar. A menos de una semana de haber celebrado su primer aniversario de bodas, se filtran mensajes que, presuntamente, la hija de Pepe Aguilar le envió a la mujer que dice ser supuesta amante del cantante.

A través de redes sociales, una usuaria identificada como Iveeth, quien en su momento aseguró haber tenido una relación extramarital con Nodal, dijo haber estado recibiendo “advertencias” supuestamente de Ángela para que la “dejara en paz”.

“Este video es con la única intención de decirle a la Sra. González (Ángela Aguilar) que me supere, que me deje tranquila, que yo estoy en mis cosas. Que no todo lo que yo subo es indirecta para ella. Yo ni la topo. No me interesa saber qué hace, con quién está. Si está con Christian, si no está con él, no me interesa”, expresó previo a mostrar las presuntas conversaciones.

¿Qué le dijo Ángela Aguilar a la presunta amante de Christian Nodal?

Según la presunta amante de Christian Nodal, en las últimas semanas, Ángela Aguilar le ha estado respondiendo a todas las historias que sube en Instagram, algo que la tiene sumamente harta, pues sus publicaciones no llevan dedicatoria.

En las conversaciones mostradas por la influencer, se puede leer que, presuntamente, Ángela se burla de ella y le dice que deje de presumir lo obtenido a través de “hombres casados”. También le asegura que Nodal es capaz de desmentirla en cualquier momento, si es que ella se lo pide.

“Cálmate y quiérete 3 pesos. ¿Sabías que eso es un delito? Presumiendo lo que te da un hombre con esposa. Ya te dije anteriormente que, si le digo que diga que todo contigo es falso, lo va a decir”, se lee.

En otra captura, supuestamente, la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ “lamenta” que la creadora de contenido “no se quiera ni un poco” y siga “aferrada” con alguien que jamás dejará a su esposa.

“Las mujeres que están acostumbradas a recibir cosas como tú nunca se casan, nunca tienen una vida más allá que cosas materiales y no son felices. Si no, pregúntale a unas cuantas por ahí por qué las han dejado. Te informo también que no me voy a prestar a su juego, puedes subir y hacer lo que quieras, pero deja de mencionarme” Mensaje atribuido a Ángela Aguilar

Si bien Ángela no habría mencionado el nombre de Nodal, muchos consideran que, más allá de una exigencia para que “dejara de mencionarla”, fue un mensaje directo para que se alejara de su marido. Hasta el momento, ni Christian o su actual esposa se han pronunciado ante esto.

Ángela Aguilar habría confrontado a la presunta amante de Christian Nodal / Redes sociales

¿Quién es Iveeth, la influencer que dijo que era la amante de Christian Nodal?

Iveeth es una creadora de contenido que se hizo famosa hace algunos meses por declarar que, presuntamente, fue amante de Christian Nodal. Incluso, llegó a decir que estaba esperando un hijo suyo.

En aquel entonces, la influencer mostró presuntas pruebas de su “romance”. Dichas evidencias incluían mensajes amorosos y un ramo de flores que supuestamente él le habría regalo.

Ante esto, la dinastía Aguilar lanzó un comunicado desmintiendo todo y calificaron a la joven como “otra influencer piensa que inventarse un chisme es su precio a la fama”. En tanto que Nodal dijo ignorar todos los “chismes” que se gestan en redes sociales.

“Se hablan tantas cosas y dicen tantas cosas… Al final del día, creo que nomás queda reírse, y voltear para atrás, pues ni para agarrar vuelo”, manifestó.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cómo celebraron su primer aniversario de casados Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En su momento, Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, mencionó que haría un gran festejo para celebrar el primer aniversario de matrimonio de su hija y Christian Nodal. No obstante, no hubo publicaciones sobre este evento.

Por otro lado, la cantante compartió unas imágenes de una celebración íntima frente al mar, con la canción ‘Te amaré’ de Miguel Bosé de fondo. En tanto que Nodal lanzó una emotiva dedicatoria para su esposa.

“No quería que pasara desapercibido su apoyo, su cariño, su amor en este día tan especial- Se cumple ya un año, nuestro primer aniversario. Yo siento que son como siete años (juntos). Gracias por el amor”, señaló Christian.

A pesar de que su relación sigue sin ser aceptada del todo por el público, Nodal y Ángela continúan mostrando que están enamorados y felices.

