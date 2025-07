Agresora de Valentina N reaparece en TikTok con indirectas: “Los amigos traicionan” ¿mensaje para ella?

Después de meses de silencio y tras un escandaloso caso judicial, la agresora de Valentina N volvió a las redes sociales y compartió un mensaje inesperado. ¡Las redes están colapsando!

La joven, quien fue detenida el 11 de febrero de 2025 por apuñalar en 14 ocasiones a Valentina N, reapareció sorpresivamente en TikTok, donde ya suma más de 484 mil seguidores. Y aunque no habló directamente del caso, sus publicaciones recientes dejaron mucho qué decir.

Agresora de Valentina ‘N’ es vinculada a proceso / Redes sociales

Te puede interesar: Valentina N muestra sus cicatrices tras brutal ataque de su agresora

¿Cómo fue el regreso de la agresora de Valentina N a redes sociales?

En la madrugada del 29 de julio, la agresora de Valentina N sorprendió a los usuarios de TikTok al reaparecer en su perfil, aunque no con contenido nuevo creado por ella misma, sino compartiendo videos que muchos han considerado como indirectas. Los clips no incluyen declaraciones explícitas, pero los textos y el audio usado dejaron entrever una intención.

En uno de los videos, se lee: “El que no sabe el cuento siempre lo quiere contar. Facto tras facto”, acompañado de la canción “Voy a llevarte pa PR” de Bad Bunny. Otro clip muestra una frase contundente que resonó con fuerza: “Anuel nunca se equivocó cuando dijo: No tengan amigos, los amigos traicionan; yo no tengo amigos, tú me ves con los mismos de siempre, son mis hermanos”.

Ambos mensajes fueron interpretados como referencias al caso Valentina N y a quienes, según la agresora, la traicionaron o contaron su versión sin conocer los hechos.

No te pierdas: Habla otra presunta víctima de la agresora de Valentina ‘N’: “Hackeó mis redes y me agarró a madr...”

¿A quién estarían dirigidas las indirectas de la agresora de Valentina N, según los usuarios en redes sociales?

Los usuarios de TikTok han sido rápidos en atar cabos. Muchos creen que los videos compartidos por la agresora de Valentina N no son coincidencia y apuntan directamente a Valentina N, la víctima del ataque, y a otros jóvenes que han sido mencionados en el caso.

Los comentarios en los clips dejaron en claro que la audiencia está dividida: mientras unos exigen justicia para Valentina N, otros aseguran que hay “dos versiones de la historia” y piden que la agresora de Valentina N cuente su versión en un story time. “Vengo por el chisme”, “lo compartió ella misma”, y “esto huele a indirecta”, son algunos de los mensajes que se repiten en los comentarios.

Reencuentro entre Valentina N y su agresora / Redes sociales

¿Qué dijo Valentina N tras la liberación de su agresora?

Antes de que se viralizaran los videos, Valentina N compartió un mensaje en sus redes sociales para aclarar la situación jurídica de su agresora. En él dejó claro que no ha otorgado el perdón:

“Yo no le otorgué el perdón a nadie. Yo la perdoné personalmente, mentalmente. No la perdoné legalmente; ella sigue teniendo una condena de dos años y 8 meses, y ahorita creo que 19 días”, expresó con firmeza.

La modelo e influencer también destacó que si su agresora no cumple con las condiciones estipuladas por el juez, podría volver a prisión en cualquier momento. Esta declaración fue respaldada por muchos usuarios, quienes piden respeto por la víctima y recuerdan que la agresión no fue menor.

Reencuentro entre Valentina N y su agresora / Redes sociales

Mira: Valentina ‘N’: Revelan la millonada que costó su estadía en hospital tras sobrevivir al ataque de influencer

¿Por qué fue detenida la agresosa de Valentina N?

El 11 de febrero de 2025, la joven agresora de Valentina N fue arrestada en la Ciudad de México por apuñalar en 14 ocasiones a la influencer Valentina N, actual pareja de su ex, José Said Becerril. Desde el primer momento, el caso fue altamente mediático debido al perfil público de las involucradas y los rumores que rodearon los motivos detrás del ataque.

Se dice que el motivo del crimen fueron los celos. Y es que, supuestamente, la victimaria vio a su expareja y padre de su hijo conviviendo con Valentina. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por alguna fuente oficial.

Aunque la agresora fue encarcelada por tentativa de feminicidio, recientemente obtuvo su libertad asistida con una sentencia que deberá cumplir durante los próximos dos años y ocho meses.

Durante este periodo, debe acatar varias condiciones impuestas por el juez, de lo contrario, podría regresar a prisión. Esta liberación ha causado controversia, sobre todo por el impacto emocional que sigue teniendo el caso en la víctima.