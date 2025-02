Habla otra presunta víctima de la agresora de Valentina ‘N’: “Hackeó mis redes y me agarró a madr...”

Desde la semana pasada llamó la atención el caso de agresión impulsiva de una influencer quien es acusada de atacar y lesionar gravemente a la creadora de contenido, Valentina ‘N’, en un complejo residencial de lujo al surponiente de la CDMX. De inmediato, esta última fue trasladada a un nosocomio al sur de la ciudad, donde la atendieron. El trasfondo: La presunta agresora supuestamente es la ex de la nueva pareja de Valentina ‘N’, por lo que viajó desde Cancún a CDMX para confrontar a su expareja. Hasta el momento, la fiscalía se encuentra en las averiguaciones previas

El diagnóstico de Valentina ‘N’: Múltiples heridas en el tórax, las manos y el cuello, por lo que fue internada en terapia intensiva. La supuesta agresora fue detenida y está en espera de un juicio. Ella es menor de edad, por lo que la condena puede ser como máximo de 5 años.

Valentina ’N’, víctima de influencer es nieta de actor de ‘Hasta que el dinero nos separe’. / Redes sociales

Otra supuesta víctima de la agresora de Valentina ‘N’ rompe el silencio: “Convivir con ella es tóxico. Es muy problemática”

Contactamos con una amiga cercana a la agresora y Valentina ‘N’, quien accedió a platicar con TVNotas con la condición de no revelar su identidad por su seguridad. Nos contó que supuestamente también fue víctima de la influencer.

“Conozco a Valentina desde hace algunos años. Actualmente, no tenía la mejor relación con ella, pero fuimos mejores amigas. Tuvimos momentos muy bonitos juntas. Gracias a Dios sigo teniendo una buena relación con su familia”. Supuesta víctima

“Me comuniqué con su hermana, justo cuando la estaban operando de la mano. Lo único que hice fue acompañarlos en el hospital para ayudar en lo que se necesitara. Desafortunadamente, no la pude ver”.

“También fui cercana a (la joven señalada como agresora). Fue mi amiga desde muy chica. Sé el tipo de niña que es. De hecho, yo fui víctima de sus abusos: Hackeó mis cuentas de redes sociales y subió fotos ínti... mías. Incluso en una fiesta, en 2021, me agarró a madr..., pero no hice nada. En ese tiempo (la joven señalada como agresora) tenía una cuenta en la que exponía a personas, llamada ‘Ped...tas Interlomas’. Ahí subía contenido de personas muy alcoholizadas. Obviamente, se la eliminaron”.

Nuestra fuente nos dijo que supuestamente la agresora es una persona tóxica y problemática: “Siempre ha sido una niña que se sale con la suya. Me tocó ver cómo les reventaba botellas a las personas. Por eso no me sorprende que haya hecho esto, aunque jamás imaginé que llegara a ese grado. Han salido notas en las que mencionan que su comportamiento se debe al posparto o a un brote psicótico. Todo eso

es falso. Ella siempre ha sido así. Convivir con ella es tóxico. Siempre ha sido muy problemática”

“Le faltaba al respeto a su propia madre. Le decía: ‘Eres una zorra’. Prácticamente, ella mandaba a su mamá. Las personas que la conocemos sabemos que no es nada nuevo. No tengo conocimiento de las noticias que salieron donde decían que se la querían llevar a España. No sé si lo hagan. No me gustaría hablar de algo que no sé” Supuesta víctima

Los padres de Valentina ‘N’ han hablado de la situación

El padre compartió: “Ella (la agresora) se entera de que (Valentina ‘N’) empieza a salir con este chavo hace 2 semanas. Fue al departamento (...). Estaba Valentina, su nuevo novio, aunque no eran novios realmente, y otra pareja de amigos. Esta chava entró, porque conocía a todo el grupito. Se la arma de ped... a Vale y la empieza a apu...”.

“Recibió como 13 o 14 lesiones, de las cuales 2 fueron en el pulmón izquierdo, una en el tórax, 2 en el cuello, otra en la nariz, una en la cabeza y muchas en la mano izquierda. Tiene varias heridas en los pulmones y hemorragias internas. Le pusieron un catéter para liberar sangre y presión. Llegaron médicos especialistas, del corazón y los pulmones. La sedaron, la intubaron y está en súper riesgo”.

“Lo más riesgoso es que puede perder la mano. Le lastimaron los tendones. Estaban muy dañados. Le rehicieron la mano. Fueron como 4 horas de intervención”, declaró el padre.

Kim Shantal, influencer, nos habla de los casos que han enfrentado sus colegas

“A veces la gente nos etiqueta como nosotros no pedimos. Estos chicos solo crean contenido. Entiendo la responsabilidad de dar un buen mensaje o imagen, pero no somos seres intachables”.

“Estas personas pudieron haberse convertido en personajes muy buenos para el entretenimiento. Sus comportamientos hicieron que sobrepasaran la línea y los llevaron a pisar lugares horribles, como la cárcel”.

“El único mensaje que les puedo dar es que sean buenos seres humanos y dejarse de clasismos. Hay que darle importancia a la salud mental. Muchas veces las personas se avergüenzan de admitir que tienen un problema grave, o les da pena pedir ayuda a un psiquiatra por el miedo a ser tachadas de locas. Tratemos de dar un buen ejemplo a toda la gente que nos sigue y a nuestras familias”.

Patrulla / Marianne ‘N’ fue detenida

¿Quiénes son Valentina N y su agresora?

La creadora de contenido quien está acusada de cometer la agresión, cuenta con miles de seguidores en redes sociales. Solo en TikTok tiene más de 365 mil. Principalmente, compartía temas relacionados con su reciente maternidad y la fotografía.

El escándalo la ha perseguido. A finales del año pasado realizó un video donde presumía una lujosa casa, que según ella era suya. A los pocos días, el coach Ricardo Ponce dijo que él era el verdadero dueño y que la propiedad estaba en venta, por eso ella había podido entrar a grabar. La situación escaló cuando, en otro video, la creadora de contenido mencionó que no quiso comprar el inmueble porque había encontrado unos supuestos antecedentes legales de Ponce. El desmintió estas acusaciones y amenazó con demandarla.

Por su parte, Valentina ‘N’ es una modelo que compartía en sus redes sociales sus viajes y su día a día. Cuenta con más de 50 mil seguidores en Instagram. Su padre es un fotógrafo reconocido a nivel mundial y su madre es maestra. Además, es nieta de los actores Mario Casillas e Iliana de la Garza, recientemente fallecida.

