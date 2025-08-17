Asesinan a influencer mexicano de 42 años; ¿quién era Camilo Ochoa, ‘el Alucín’?

El mundo de las redes sociales vuelve a vestirse de luto ante la trágica muerte de Camilo Ochoa, conocido en internet como ‘el Alucín’, un influencer de 42 años, originario de de Sinaloa, a quien se le llegó a relacionar con el crimen.

Según reportes, el creador de contenido fue asesinado durante la tarde de este sábado 16 de agosto en un fraccionamiento de Morelos. La policía sigue investigando el caso.

Camilo Ochoa ‘el Alucín’ / Redes sociales

Checa: Muere pareja de influencers tras trágico accidente en montañas de Canadá: ¿Presagiaron su muerte?

¿Qué le pasó al influencer Camilo Ochoa ‘el Alucín’?

De acuerdo con los informes, el influencer Camilo Ochoa ‘el Alucín’ se encontraba dentro de un departamento en el fraccionamiento de Lomas de Cuernavaca, ubicado en Morelos, cuando una persona entró y le disparó en múltiples ocasiones.

Familiares del creador de contenido encontraron su cuerpo alrededor de las 5 pm. Si bien llamaron a los paramédicos, estos confirmaron que había fallecido en el lugar.

Extraoficialmente, se ha dicho que el presunto responsable, quien vestía sudadera gris y pantalón de mezclilla, huyó de la escena en un automóvil Chevrolet Chevy en color blanco. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos está realizando las investigaciones pertinentes para dar con el culpable y saber el motivo del asesinato.

Por otra parte, los familiares del Alucín no se han pronunciado, por lo que se desconoce dónde o cuando serán los ritos funerarios. En tanto que las redes sociales del hoy occiso se han llenado de mensajes lamentando los hechos y deseándole una pronta resignación a los familiares.

Influencer Camilo Ochoa ‘el Alucín’ / Redes sociales

Te recomendamos: Muere querida empresaria e influencer a los 40 años de edad ¡durante una triple cirugía estética!

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Camilo Ochoa ‘el Alucín’?

Unas horas antes de su muerte, el influencer Camilo Ochoa ‘el Alucín’ publicó un video en el que habla sobre lo sucedido con Natanael Cano y el incidente de la laptop en un concierto. El creador de contenido se dijo sorprendido por lo ocurrido y después señaló que necesitaba más “haters” para “subir las estadísticas.

“Yo ocupo más haters para que sigan creciendo las estadísticas, para monetizar más. Tirenme la madre, como si me valiera tanto. Ya he vivido de todo. Quiero más haters” Camilo Ochoa ‘el Alucín’

Como era de esperarse, el video se llenó de comentarios en los que le deseaban un “buen descanso” y lo recordaban con cierto cariño, pese a estar supuestamente relacionado con el crimen. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Nunca te rajaste”

“Descansa en paz”

“Siempre fuiste valiente”

“En paz descanse y el pésame para su familia”

“Esperemos que la familia está bien”

“Te extrañaremos”

¿Quién es Camilo Ochoa ‘el Alucín’?

Camilo Ochoa ‘el Alucín’ era un influencer originario de Sinaloa. Tenía 42 años al momento de su trágica muerte. Era muy popular en redes sociales por compartir sus opiniones sinceras sobre diversos temas.

En Facebook contaba con poco más de 281 seguidores y, en Instagram, tenía un poco más de 206 mil. En los últimos años, se le relacionó con diversos grupos delictivos. No obstante, jamás se pudo comprobar su conexión.

El creador de contenido no solía compartir mucho de su vida privada, pero se sabe que tenía pareja e hijos.

Mira: Muere querido influencer a los 32 años; se habría quitado la vida tras dejar un emotivo mensaje en internet