Muerte de Brigitte Bardot: Revelan detalles sobre su fallecimiento, luchó contra enfermedad sus últimos días

La muerte de la actriz francesa, Brigitte Bardot, continúa provocando una profunda conmoción a nivel mundial. A poco más de una semana de su fallecimiento, ocurrido el pasado 28 de diciembre a los 91 años, finalmente se dio a conocer la causa de su muerte, un dato que había permanecido en estricta reserva por decisión de su entorno más cercano. Una fuerte enfermedad fue apagando su luz. ¿Qué padecía?

¿Cómo anunciaron la muerte de la actriz francesa, Brigitte Bardot?

La actriz francesa, Brigitte Bardot, vivió sus últimos años apartada del foco público y de la atención mediática. Se encontraba en La Madrague, su icónica residencia en Saint-Tropez, en la Costa Azul, una propiedad que en la década de los sesenta fue punto de reunión del glamour internacional y que con el paso del tiempo convirtió en su espacio íntimo y en un verdadero refugio para animales.

La fundación que lleva su nombre confirmó que el fallecimiento ocurrió en su propio hogar, acompañada por personas cercanas.

El fallecimiento de Bardot se produce un año después de la muerte de Alain Delon, con quien compartió generación y protagonismo en el cine francés. Tras la desaparición de Delon en 2024, Bardot era considerada la última gran representante con vida de la época dorada del cine galo, lo que subraya la relevancia histórica de su partida.

¿De qué murió Brigitte Bardot, según las últimas revelaciones?

Fue Bernard d’Ormale, esposo de la actriz, quien reveló en una entrevista con Paris Match que Brigitte Bardot murió a consecuencia de un cáncer contra el que luchó durante sus últimos años de vida. De acuerdo con su testimonio, la actriz fue sometida a dos operaciones como parte del tratamiento y, pese a la gravedad de la enfermedad, mostró una fortaleza notable.

“ Resistió muy bien ”, aseguró d’Ormale. Uno de los factores que más afectaron su calidad de vida fueron los intensos dolores de espalda que padecía, los cuales la agotaban físicamente y le impedían incluso descansar con normalidad. Aun así, Bardot se mantuvo lúcida y consciente hasta el final, plenamente enterada de su entorno y de las causas que siempre defendió.

El esposo de la actriz destacó que, incluso en sus últimos días, Bardot mostraba una constante preocupación por el destino de los animales, una lucha que marcó más de medio siglo de su vida tras su retiro del cine.

¿Quién era Brigitte Bardot y cuál fue su trayectoria?

Brigitte Anne-Marie Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París, Francia, dentro de una familia de clase acomodada. Desde muy joven manifestó un marcado interés por las expresiones artísticas, especialmente por la danza clásica, disciplina que formó parte esencial de su formación inicial.

En 1949 apareció en la portada de la revista Elle, una publicación que resultó decisiva para su futuro, ya que llamó la atención del director Marc Allégret, quien le ofreció la oportunidad de realizar una prueba para el cine. De este modo comenzó su trayectoria cinematográfica a principios de la década de 1950.

El reconocimiento internacional llegó en 1956 con la película Y Dios creó a la mujer, dirigida por Roger Vadim, quien también fue su primer marido, y que la consolidó como una figura central del cine de su época. A lo largo de las décadas de 1950 y 1960, Bardot participó en más de cuarenta producciones cinematográficas, destacando títulos como:



El desprecio (1963), bajo la dirección de Jean-Luc Godard,

(1963), bajo la dirección de Jean-Luc Godard, Viva María! (1965) y

(1965) y La verdad (1960).

Sin embargo, la fama implicó un desgaste personal considerable. La constante exposición mediática, la invasión a su vida privada y su creciente descontento con la industria cinematográfica la llevaron a tomar una decisión drástica: en 1973, con solo 39 años, anunció su retiro definitivo del cine.

