Fernanda Urdapilleta muestra a su bebé, por primera vez; la pequeña reacciona de manera sorprendente: FOTO

Fernanda Urdapilleta, actriz de La CQ (serie adolescente), llenó de ternura las redes sociales, luego de que mostrara en sus historias un momento que tocó fibras sensibles entre sus amigos y seguidores, pues mostró a su pequeña y la bebé hasta “se dejó grabar”. ¿Qué pasó exactamente?

Fernanda Urdapilleta sorprende al mostrar su pancita de embarazo. / Foto: Redes sociales

¿Cómo anunciaron Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán que esperaban un hijo?

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán, una de las parejas más reconocidas de la televisión mexicana, dejaron sorprendidos a sus seguidores en noviembre del año pasado, luego de revelar que se convertirán en padres por primera vez.

Mediante sus perfiles de Instagram, los actores (quienes coincidieron en la telenovela Mi fortuna es amarte) compartieron un emotivo video que recorre su historia juntos, desde el inicio de su romance hasta el instante en que descubren que esperan un bebé.

El clip fue acompañado por la frase “ Half of you + half of me ” (“La mitad de ti y la mitad de mí”) y muestra escenas íntimas y felices de su relación. Uno de los momentos más tiernos muestra a Ramsés arrodillado mientras besa el vientre de Fernanda, ambos visiblemente emocionados por la llegada de su primer hijo.

Fernanda Urdapilleta, actriz de ‘La CQ’, anuncia embarazo junto a su esposo Ramsés Alemán. ¡Así fue! / IG: fer_uf, redes sociales y canva

¿Fernanda Urdapilleta mostró la cara de su bebé por primera vez?

La tarde de este jueves 26 de febrero, la actriz Fernanda Urdapilleta compartió un íntimo momento con sus seguidores de Instagram, pues mostró un poco de su pequeña bebé.

En un vídeo, acompañado con el mensaje: “ Hoy mi chiquistriquis se dejó grabar, poquito pero sí se ve ”, Urdapilleta mostró su pancita de embarazo, y se notó, de manera evidente, que la bebé pateó en repetidas ocasiones, inundando de ternura las redes sociales.

Aunque aún no ha nacido, la pareja ha enseñado en sus redes sociales algunos ultrasonidos de la bebé. Cabe recordar que, Ramsés Alemán, en entrevista con Eden Dorantes, calcula que su hija nazca entre finales de abril y la primera mitad del mes de mayo de este 2026: “ La bebé puede nacer entre el 28 de abril y 19 de mayo, viene bastante fuerte y sana... Vamos a esperar más a que se acerque la fecha ”, afirmó Alemán.

Fernanda Urdapilleta muestra a su bebé / IG: fer_uf y canva

¿Quién es Ramsés Alemán, esposo de la actriz Fernanda Urdapilleta?

Ramsés Alemán, antes de convertirse en actor, comenzó como conductor en programas locales de su ciudad, y a los 15 años ya participaba en la televisión regiomontana en espacios como Vivalavi y otros proyectos impulsados por Turismo Nuevo León.

Más adelante incursionó en la actuación con apariciones menores en telenovelas. Su debut llegó en 2012 con Porque el amor manda, donde interpretó un personaje secundario.

Con el paso del tiempo, fue afianzando su carrera en la pantalla chica al integrarse a producciones como Me declaro culpable (2017-2018) y Por amar sin ley (2018).

