Fernanda Urdapilleta, actriz de ‘La CQ’, y Ramsés Alemán se casan; así fue el majestuoso evento: VIDEO

A finales del 2023, Fernanda Urdapilleta, actriz mayormente reconocida por actuar en ‘La CQ’, sorprendió a todos al comprometerse con Ramsés Alemán, a quien conoció durante el rodaje del melodrama, ‘Mi fortuna es amarte’.

Tras poco más de un año de planeación, la pareja se casó el pasado viernes 2 de mayo por el civil en Monterrey, tierra natal del actor. Posteriormente, el sábado 3 de mayo, celebraron la ceremonia religiosa.

Fernanda Urdapilleta, actriz de ‘La CQ’, y Ramsés Alemán / Redes sociales

¿Cómo fue la boda de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán?

En las fotos y videos compartidos por las celebridades y algunos invitados, se puede ver a los recién casados uniendo sus vidas, rodeador de familiares y amigos cercanos.

Ella usó dos vestidos; uno para la boda religiosa y otro para la unión civil. El primero era blanco y entallado, con detalles de encaje, mientras que el segundo era sin mangas y completamente liso.

Por su parte, Ramsés también usó dos trajes. Si bien los dos eran color beige, uno de ellos tenía varios detalles en color negro.

En las imágenes del momento, se les puede ver muy felices y enamorados. Incluso, el actor rompió en llanto en algún punto de la recepción, teniendo que ser consolado por la emocionada novia, quien no paraba de repetirle lo mucho que lo amaba, mientras que los presentes aplaudían.

¿Qué dijeron Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán tras su boda?

Luego de una fiesta muy divertida, los esposos se fueron a un hotel en Monterrey para descansar un poco. La joven, mediante Instagram, mostró el detalle que el lugar les dejó por su boda y compartió un poco de lo feliz que se siente.

Por su parte, Ramsés solo se ha limitado a compartir algunos de los momentos más especiales del festejo, incluyendo el clásico vals de los novios.

Como era de esperarse, muchos de sus colegas del medio artístico como Osvaldo de León y África Zavala los felicitaron por su unión y le desearon todo lo mejor a la pareja en esta nueva etapa de sus vidas.

Fernanda Urdapilleta, actriz de ‘La CQ’, y Ramsés Alemán / Redes sociales

¿Cómo se conocieron Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán?

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán se conocieron en 2021, durante las grabaciones de ‘Mi fortuna es amarte’, novela producida por el fallecido Nicandro Díaz. Tras varios meses de convivencia, iniciaron una relación.

En su momento, la actriz de ‘La CQ’ confesó que ya había visto a Ramsés en el melodrama ‘Te doy la vida’ y le había llamado la atención. Luego de dos años de romance, el actor le pidió matrimonio durante un viaje a California.

Durante una entrevista para TVNotas, la famosa admitió haberse sentido muy nerviosa en ese entonces: No paraba de llorar. Para mi mente obviamente fue un ‘sí, me quiero casar contigo’. Pero no podía responder, porque estaba en shock. Se me olvidó”, contó.

Cabe destacar que, previo a la propuesta, ya tenían tiempo viviendo juntos. Tanto en redes sociales como en diversas entrevistas, ambos han expresado el gran amor que sienten por el otro y lo felices que son ahora que están juntos.

