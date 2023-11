¡Hay boda! Ramsés Alemán sorprendió a Fernanda Urdapilleta con el anillo de compromiso: “No paraba de llorar”

Ramsés Alemán (32 años) actualmente da vida a “Eduardo Madrigal” en la telenovela Nadie como tú, que se emite en las Estrellas. Sorprendió a su novia, la también actriz Fernanda Urdapilleta (25) durante un viaje a Los Ángeles, California. Le entregó el anillo de compromiso en la playa de Santa Mónica. Platicamos con la pareja sobre este emotivo momento.

La pareja se conoció cuando hicieron la telenovela Mi fortuna es amarte. Ramsés nos contó qué fue lo que lo conquistó: “Es una mujer increíble. Muy talentosa y hermosa. Su familia siempre es primero, por encima de todo. Tiene unos valores increíbles. A pesar de que hemos pasado por muchas cosas, seguimos con el mismo amor y con las mismas ganas de seguir juntos”.

Por su parte, Fernanda también está muy enamorada: “Más bien qué no me conquistó de Ram. Es el ser humano más grande que existe en el mundo. Y es guapísimo. Pero su corazón es aún más hermoso de lo que te puedas imaginar. Siempre está viendo por el bien de los demás”.

La pareja de actores lleva dos años de relación. / Alejandro Isunza

Nos dieron los detalles de este viaje, en el que se comprometieron. Fer nos dijo: “Fuimos a Los Ángeles porque el cumpleaños de Ram fue el 30 de septiembre y yo le regalé un viaje sorpresa para ir a ver a su artista favorito, que es John Mayer. Uno de los lugares que queríamos conocer era Santa Mónica. Ese día dimos un paseíto en segway (vehículo ligero eléctrico) por la playa. Íbamos caminando hacia la feria de Santa Mónica y vi unas letras que decían ‘marry me’ (cásate conmigo), con muchas flores y un caminito con una alfombra roja justo al atardecer”.

Ramsés señaló que todo el viaje le decía a su novia que era una lástima que no trajera el anillo: “Le decía: ‘discúlpame, te prometo que regresando a México voy a conseguir el anillo y te lo voy a dar’. Así me la traje, hasta que llegamos a Santa Mónica. Le preparé unas letras en el atardecer y unas flores preciosas. Fue un momento mágico. Parecía que estábamos en una película”.

La actriz nunca se imaginó que era para ella: “Yo le dije que Santa Mónica se volvió mi lugar favorito del mundo y me dijo: ‘te prometo que te voy a traer para darte el anillo aquí’. Y yo le dije: ‘no, porque en cuanto me digas que vamos a Los Ángeles ya voy a saber’. Cuando vi las letras en la playa, le dije: ‘mira, van a proponer matrimonio y no han llegado los novios’. Y me dijo: ‘pues vamos de chismosos’. Y yo: ‘bueno’”.

Fernanda continuó: “Cada que nos acercábamos más yo pensaba: ‘¿cómo a él no se le ocurrió esto?, si está tan hermoso’. De repente se quita la mochila y dije: ‘ah, caray, creo que esto sí es para mí’. Yo no paraba de llorar. Estaba en shock. No me la creía. Era como una película. Hermoso y perfecto”.

Ramsés emocionado, nos cuenta: “Le dije que si quería casarse conmigo y no me respondía. Solo se quedó como en shock y me abrazó. Yo traía el anillo en la mano y no me decía nada. Gracias a Dios me dijo que sí (risas)”. La guapa actriz añadió: “No paraba de llorar. Para mi mente obviamente fue un ‘sí, me quiero casar contigo’. Pero no podía responder, porque estaba en shock. Se me olvidó”.

Continúa el novio: “Se veía hermoso. Era como una postal bellísima. Se juntó ahí la gente. Todos estaban tomando fotos y videos. Cuando me arrodillé, todo el mundo empezó a aplaudir y a gritar. Fue increíble. Luego de ahí nos fuimos a cenar a un restaurante”.

Sobre la boda, el galán de telenovelas, originario de Monterrey, expresó: “Lo tenemos planeado para 2025. Justo le digo a Fer que una boda es un paquetote y requiere muchas cosas. Lo que sí podemos adelantar es que lo más probable es que sea en Monterrey”. Ella continuó: “Queremos que ya pase, porque nos morimos por ser esposos. Pero no hay ninguna prisa. Nos la vamos a llevar con calma. Vamos a empezar a ver lugares donde nos gustaría casarnos, la temática de la boda y todos los detalles”.

Les encantaría tener hijos, aunque aún no se ponen de acuerdo: “A mí me gustaría tener dos hijos, por lo menos. Pero tres o cuatro estaría genial”, nos dijo Ramsés. Por su parte, Fer comentó: “Yo digo que dos nada más. A él le gustan las familias grandes”.

Para finalizar, la futura esposa de Alemán agregó: “Estamos muy contentos y agradecidos con la respuesta de la gente. Hemos recibido muchos comentarios de amor. Les agradecemos su apoyo y muestras de cariño. Viene una nueva etapa en nuestra relación de preparación de boda y futuros esposos. Nos emociona muchísimo. Y aún más poder compartir con todos ustedes esta felicidad que estamos viviendo”.

