Juan Osorio y Eva Daniela con los preparativos para su boda; y ¡buscarán convertirse en padres!

Ambos se mantenían reservados sobre el tema. Sin embargo, finalmente, la actriz nos dio los pormenores de los preparativos, que ya van muy avanzados.

Tras 4 años de noviazgo, Juan Osorio (68 años) y Eva Daniela (30) están a punto de concretar su gran sueño: Casarse.

¿Cómo van los planes de boda entre Juan Osorio y Eva Daniela?

“La telenovela Amanecer le ha llevado mucho tiempo a Juan, pero en los ratos que tenemos disponibles nos hemos enfocado en la boda. Por ejemplo, el vestido ya lo tengo”.

“Cinco diseñadores se acercaron para decirme que me lo querían hacer, pero pensé que era mejor probarme uno hecho que ya me gustara, por si a la mera hora no me encantaba el vestido, aunque fuera de un súper diseñador. Así pasó. Encontré uno que me encantó. Parece diseñado para mí. Mi mamá me acompañó a la prueba y me dijo: ‘Es este’”.

Sobre la fecha comentó: “Será a finales de este año, entre octubre y diciembre. Algo muy íntimo y familiar. Con las personas que están con nosotros en el día a día. Entre 50 y 100 invitados. Cerca de donde yo soy: León, Guanajuato, por San Miguel de Allende”.

Juan Osorio y Eva Daniela buscarán convertirse en padres después de la boda

“Será una boda civil y también habrá ceremonia religiosa, pero les tengo sorpresas. También ya platiqué con el hijo de Juan, Emilio, a quien le tengo un gran cariño. Me gustaría que en algún momento nos dedicara y cantara una canción”

Tras la boda buscarán ser padres: “Cuando 2 personas están contentas, lo que Dios nos mande va a ser bueno. Me ilusiona mucho la maternidad por Juan. Antes de él no, pero después de ver cómo él consiente a sus hijos, dije: ‘Él va a ser así con mis hijos. Es un gran padre’. Siempre está pendiente de sus hijos. Espero que todo nos salga muy bien”.

Finalmente, Eva Daniela nos contó sobre sus planes actuales de trabajo:

“Grabo una serie para ViX y Canal 5. Es un proyecto para adolescentes. La historia se enfoca en una chica y en una preparatoria. Espero que este año salga al aire”. Eva Daniela

La historia de amor de Juan Osorio y Eva Daniela

Se conocieron a finales de 2020, cuando ella audicionó para la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

El amor surgió entre ellos y en marzo de 2021 se hicieron novios.

A mediados de 2021 hicieron pública su relación y el año pasado él organizó una gran fiesta para entregarle el anillo de compromiso.

¿Cuál es la trayectoria de Eva Daniela?

Originaria de Guanajuato.

Es actriz y conductora egresada del Centro de Capacitación Artística de Televisa (CEA).

En 2014 fue la protagonista juvenil de la telenovela Los miserables, de Telemundo.

En 2017 participó en la película La familia

de mi ex.

En 2019 grabó la segunda temporada de la serie Sin miedo a la verdad.

En 2021 actuó en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? En 2022 estuvo en la bioserie de Vicente Fernández, El último rey

También se ha desempeñado como modelo. En 2023 fue la única mexicana en desfilar en la Fashion week de París y Milán.

