Juan Osorio estrena ‘Amanecer’ y revela que será su mejor novela; además ¡se casa con Eva Daniela este 2025!

El próximo 7 de julio se estrenará por Las estrellas la nueva producción de Juan Osorio, ‘Amanecer’, protagonizada por Fernando Colunga y un gran reparto, que incluye a:

Daniel Elbittar,

María Rojo,

Ana Belena,

Patricia Reyes Spidola,

Nicola Parcela,

Eric del Castillo,

Ernesto Laguardia

Blanca,

Salvador Sánchez,

Omar Fierro y

Catherine Siachoque, entre otros.

Al respecto, en TVNotas platicamos con el productor.

Amanecer será la nueva novela de Juan Osorio / Redes sociales

¿’Amanecer’ será la mejor novela de Juan Osorio?

“Para nosotros, los productores, siempre que hacemos un proyecto es como el primero. El título lo dice muy bien: Es un ‘Amanecer’, donde puedes tener la oportunidad de ver la vida, de dar gracias a Dios de que vuelves a abrir los ojos. Un día de reto. Yo vivo con la filosofía que me enseño hace muchos años mi adicción: El sol por hoy”.

“Este proyecto es volver a la remembranza de las novelas clásicas. Tiene la esencia, el contenido del amor y la pasión, y los personajes que se identifiquen con la audiencia. Si me preguntan después de 36 novelas cuál es la mejor, yo te contestaría con mucha seguridad que ‘Amanecer’ es la más importante de mi carrera. Es un clásico actualizado, se ve un avance en la fotografía, en la realización”.

Amanecer de Juan Osorio / Las estrellas

Fernando Colunga será el protagonista de la telenovela ‘Amanecer’

Juan Osorio habló sobre su protagonista masculino, Fernando Colunga: “Yo lo busqué cuando decidí hacer este proyecto hace más de 1 año. Él lleva ese tiempo involucrado en el equipo literario. Antes de grabar hablábamos cada mes, veíamos el proceso de la historia, del personaje. A Fer lo conozco desde hace muchos años. Me tocó la suerte de darle su primera oportunidad como actor”.

“Fernando es una persona muy especial en el sentido de lo profesional. Es muy apasionado, dedicado a su personaje. A la gente que no está acostumbrada a trabajar bajo esas normas se le complica y dice: ‘Fernando es muy difícil’, pero no. Es una gente como todos los actores. A mí me encanta que se dé a valer él, el lugar que se ha ganado”.

Fernando Colunga encabeza el reparto de ‘Amanecer / Fotos: Alejandro Isunza e ig: @produccion_osorio

Juan Osorio vuelve a trabajar con su hijo Emilio Osorio y le da segunda oportunidad a Nicola Porcella

En cuanto a Eric del Castillo señaló: “Siempre lo vemos de bueno y ahora será un villanazo. Él me dijo: ‘Juan, quiero hacer esta novela, porque es mi despedida de la actuación’. Yo le dije: ‘Hagamos un trato. Si le gusta el personaje y es un exitazo, va en mi siguiente novela’. Lo cuido, le doy sus llamados. Trabaja 6 horas al día, no más. Uno tiene que respetar su trayectoria”.

Osorio le da una segunda oportunidad ida en las telenovelas a Nicola Porcella. “Este personaje le va a causar mucho impacto a sus seguidores. Es un gran reto. Yo creo que él tiene el talento. Sus fans le dan el apoyo que lo va impulsando. A mí me da esa tranquilidad, porque siento que eso le hace tener un gran compromiso”.

Además, vuelve a trabajar con su hijo Emilio Osorio: “Le hemos confiado a ‘Tona’. Es un joven con problemas de autismo y hace un trabajo maravilloso. Se fue 2 meses a convivir con los niños con esta condición para poder hacer una interpretación real y respetuosa. Yo creo mucho en su talento. Me pidió 2 años de ausencia de la televisión y se lo permití. Se dedicó a la música y cuando se cumplió ese tiempo le dije: ‘Regresas’. Es que, desde que se creó el personaje pensamos en él. Sabíamos que iba a aceptar”.

Nicola Porcella y Emilo Osorio serán personajes clave en la historia / Redes sociales

Juan Osorio se casa este 2025 con su novia, Eva Daniela

“Hoy en día hay una motivación muy importante para mí que se llama Eva Daniela. Ella ha inyectado en mí una energía, una juventud y unas ganas de poder ser mejor persona, pareja y jefe. Ella me ha enseñado a aprender a convivir conmigo mismo. Era bien difícil, porque yo creo que había muchos monstruos dentro de mí que no me dejaban crecer, desarrollarme, fluir. Ella me ha ayudado a dominar eso y a sacar la mejor parte de mí”.

“Estoy muy contento. Este año les voy a dar una sorpresa en mi estado emocional, con mi mujer. Después de 4 años y meses la voy a ver como he soñado. Hoy veo una plenitud de felicidad que no sé si sea un cierre de mi vida. Sea como sea, no lo voy a dejar de disfrutar día a día”, concluyo.

Al terminar la entrevista sonó el teléfono de Juan. Era Eva Daniela, quien nos confirmó que la boda será este 2025, para la gran felicidad de la pareja.