Juan Osorio confirma que Fernando tuvo un hijo con Blanca Soto: “Es un bebé hermoso”

Fernando Colunga y Blanca Soto, quienes compartieron pantalla en la telenovela ‘Porque el amor manda’ en 2012, vuelven a estar en el centro de atención, pero esta vez fuera de los reflectores.

A más de una década de aquella historia de amor ficticia, su romance trascendió la ficción y ambos se convirtieron en padres.

El encargado de confirmar esta sorprendente noticia fue nada menos que el productor Juan Osorio, quien aseguró que Colunga está viviendo con plenitud su etapa como papá, algo que hasta ahora el actor había mantenido completamente en privado.

Fernando Colunga y Blanca Soto son papás / Redes sociales

Juan Osorio confirma que Fernando Colunga fue papá

En entrevista con el reportero Ricardo Escobar para Televisa Espectáculos, Juan Osorio, quien actualmente prepara la telenovela ‘Amanecer’ protagonizada por Fernando Colunga sorprendió al confirmar que su actor principal está disfrutando la paternidad.

“Fernando acaba de vivir la experiencia de la paternidad y al hombre le cambia todo. Está enamorado, habla con su hijo todos los días, es un hermoso bebé”, dijo el productor, quien además dejó ver que Blanca Soto es parte esencial en esta nueva etapa del galán de telenovelas: “Blanca es una persona ideal para compartir su vida”.

“Lo veo feliz, veo a un Fernando lindo, con una luz especial y esto hace que el personaje Leonel crezca”, comentó Juan Osorio al programa ‘Hoy’,

Cuando el reportero le comentó que esta información no se conocía públicamente, Osorio no dudó en contestar que fue el mismo Colunga quien se lo compartió en confianza, y que no veía inconveniente en hacerlo público.

¿Cuándo nació el hijo de Fernando Colunga y Blanca Soto?

Aunque ni Colunga ni Blanca Soto han confirmado públicamente la noticia, en marzo de 2024 en la revista TVNotas te revelamos en exclusiva que la actriz dio a luz el 29 de febrero de 2024 en el hospital HCA Florida Mercy, en Miami.

Una fuente del hospital contó a la revista detalles del nacimiento: “Llegaron al hospital el jueves 29 de febrero por la tarde. Iban con otras personas, al parecer su equipo de seguridad. Entraron por accesos exclusivos y fueron atendidos por la directora. Tenían reservada una suite de las más costosas. Venían con maletas y artículos de bebé”.

Fernando Colunga y Blanca Soto se convirtieron en padres en marzo de 2024 / Redes sociales

Así nació el bebé de Fernando Colunga y Blanca Soto

La misma fuente agregó que el parto fue por cesárea: “El viernes 1 de marzo al mediodía se convirtieron en padres de un hermoso varón. La cirugía duró como cincuenta minutos. Él estuvo presente. Cortó el cordón umbilical y tomó fotos. Los dos lloraron de felicidad. Nació sano. Pesó 2.200 kg y midió 43 centímetros. La señora estuvo unas horas en observación y después fue llevada a su suite. Fernando Colunga se desvivía de amor, atenciones y era caballeroso con su pareja”.

Hasta el momento, ni Fernando ni Blanca han dado declaraciones oficiales, pero las palabras de Juan Osorio reavivaron el interés por esta pareja que, según parece, logró formar una familia en total discreción.

