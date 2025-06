¿Juan Osorio demandará a Niurka? La vedette revela: “Me amenazó”

La vedette cubana, Niurka Marcos, reveló en entrevista con Jimena Gállego que recibió una advertencia legal por parte de la abogada de su ex, el productor Juan Osorio, luego de mencionar una experiencia personal relacionada con él durante su participación en “La casa de los famosos All-stars”. La confesión ocurrió durante su entrevista con Jimena Gállego, en el pódcast ‘La casa de la fama’.

Con su característico estilo directo, Niurka no se guardó nada y soltó la bomba: podría enfrentar acciones legales si vuelve a mencionar el nombre del productor. La noticia, que sorprendió tanto a la audiencia como a la conductora, ha reavivado la polémica relación que ambos protagonizaron hace ya varios años y que, al parecer, sigue teniendo capítulos por escribirse.

¿Qué le advirtió la abogada de Juan Osorio a Niurka?

Todo comenzó cuando Jimena Gállego, anfitriona del pódcast, mencionó a Juan Osorio durante la charla. Entonces, Niurka, sin rodeos, le soltó una exclusiva:

“Te tengo una primicia que te llevas tú en esta entrevista: no puedo mencionar el nombre del señor”, dijo contundente.

La vedette explicó que la advertencia vino directamente de la abogada del productor, quien la contactó tras escuchar un comentario que ella hizo en el reality de Telemundo.

“Como yo hice un comentario en ‘La casa de los famosos’ en esta temporada de una vivencia mía personal, entonces me escribió su abogada que no podía mencionar más su nombre, que si no iban a proceder legalmente; que evidentemente es absurdo porque yo puedo hablar de mis vivencias personales involucren a quien sea que involucren”, argumentó Niurka.

Mira: ¿Niurka abandona ‘La casa de los famosos All-stars’? Reportan que debe salir por problemas legales

Aunque la relación del productor Juan Osorio y la actriz y cantante Niurka, terminó en 2003 tras cinco años de matrimonio, hoy se llevan bien por su hijo. / Archivo

Así reaccionó Niurka ante la advertencia legal de la abogada de Juan Osorio

Fiel a su personalidad sin filtros, Niurka respondió de forma firme, pero diplomática al recibir la advertencia.

“Como no tengo ningún tipo de pesar en mi vida y soy una mujer muy feliz y realizada, estable, he criado grandes hijos y estoy muy enamorada y no lo necesito. Le respondí literalmente a la licenciada: ‘Ok, entiendo su advertencia, prometo no mencionar nunca más –ni para bien ni para mal– el nombre del señor, de antemano una disculpa”, relató.

Niurka dejó claro que aunque acatará la advertencia, no permitirá que se le impida hablar de su vida:

“Lo que pasa es que ni me da ni me quita. Yo puedo hablar de mi vida, de mis realidades. Puedo hablar de mis dolores, de mis adversidades, de mis vivencias y nadie puede prohibirme eso. Aquí el punto es que te puedo demostrar que desapareces de mi vida y veremos qué dice el destino, el karma y la vida misma”, dijo contundente.

Agradecida por la confianza, Jimena Gállego le agradeció por compartir esa confidencia en su programa. Niurka no dudó en agregar:

“Tengo que ser congruente porque estamos entrando a un tema con ese señor, entonces no voy a ser yo mustia ni hipócrita y decirte: ‘Ay, no quiero hablarte de eso’. No, yo cuento la verdad y la verdad es que el señor me amenazó”, reveló sin titubeos.

Mira; LCDLF All-stars: ¿Niurka es expulsada tras quemar con aceite a Laura Bozzo? La Jefa reacciona ante agresión

Juan Osorio y Niurka / FB: Juan Osorio y Niurka

¿Qué dijo Niurka de Juan Osorio en ‘La casa de los famosos All-Stars’?

Niurka Marcos y Juan Osorio tuvieron un vínculo amoroso que se extendió desde 1998 hasta 2003, periodo en el que nació su hijo, Emilio Osorio.

Durante su estancia en el reality, Niurka compartió varias anécdotas sobre su vida y su paso por el medio artístico, pero una en particular causó revuelo: una fuerte discusión con Juan Osorio tras el nacimiento de su hijo Emilio.

“Tú ya no me sirves, con Emilio en los brazos, recién parida, me dice tú ya no me sirves, tengo que buscar a otras artistas para llevarle la carrera y le dije ya no, yo te voy a demostrar a cuántos sí les sirvo y me fui”, relató con emoción.

Además, Niurka recordó la difícil etapa en la que Osorio enfrentó problemas de adicciones, y cómo ella lo apoyó sin condiciones. Esta vivencia, según ella, forma parte de su historia de vida y considera injusto que se le quiera silenciar.

Por ahora, la vedette aseguró que no volverá a mencionar a su ex públicamente, pero dejó en claro que seguirá hablando de sus experiencias personales, cueste lo que cueste.

Mira: Maripily Rivera arremete contra Niurka Marcos en La Casa de los Famosos: “Le dijo bruta”