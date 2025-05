Niurka que podría tener una grave enfermedad con riesgo de muerte, advierte vidente

Aunque está a nada de concluir la transmisión de ‘La casa de los famosos All Stars’ sigue dando mucho de que hablar, pues hace apenas unos días se vivieron momentos de tensión, peleas y se rumoró que uno de los integrantes podría estar gravemente enfermo. Ahora, la terrible predicción coincide con una lectura dirigida a la cuba Niurka Marcos. ¿Está en riesgo?

Niurka recibió una fuerte advertencia del vidente Fernando Javier. / Redes sociales.

¿Quién advirtió que un integrante de ‘La casa de los famosos All Stars’ podría estar en riesgo de padecer cáncer?

Hace unos días, la médium Paula Pedroza, aseguró que un integrante del programa estaría luchando contra el cáncer: “Sí existe alguien adentro de la casa ahorita que está enfermo o enferma, que tiene cáncer al parecer, pero decidió quedarse hasta el final, se enteró ahí mismo”, aseguró Pedroza, dejando atónito a Ceriani y a los seguidores del programa.

La actriz y médium también insinuó que la salida voluntaria de Lupillo Rivera pudo haber desviado la atención de la verdadera historia que estaría afectando a uno de los participantes aún en reality.

¿Lupillo Rivera hace brujería? / Instagram

¿Niurka podría tener cáncer?; vidente lanza advertencia

En la más reciente transmisión del programa de Javier Ceriani, el coach espiritual Fernando Javier advirtió que Niurka Marcos podría tener un grave problema de salud durante los próximos meses. De acuerdo con el hombre, la vedette estaría en peligro de cáncer, por lo que le recomendó checarse continuamente.

“Una persona de las más polémicas de la casa, la más polémica de siempre, la que tiene una gran energía y frecuencia, le quiero comentar directamente que viene con un problema serio de salud, problema de brujería o que se está refiriendo, de impacto, o que hacemos que se nos devuelven situaciones. Como es buena santera, le diría que vaya y pida mucho por la salud porque viene un problema grave para ella por los próximos meses. El chacra del corazón y un chequeo de mamas porque si no se cuida podría venir un cáncer de mama. Es un regalo que le hago”.

Niurka podría tener una grave enfermedad, según el colaborador de Javier Ceriani. / Redes sociales.

¿Niurka confirmó que tiene cáncer?

Hasta el momento, la actriz no ha compartido ninguna información sobre su estado de salud ni se ha manifestado acerca de las terribles predicciones que han hecho los colaboradores de Javier Ceriani. Su más reciente polémica giró entorno a una discusión con Manelyk González en el panel de la gala de ‘La casa de los famosos All Stars’.

Ambas se hicieron de palabras, cuando Niurka Marcos aseguró que Manelyk no había sido su rival más grande en esta temporada tras salir del reality. Mane se burló por haber sido sacada de la competencia y aseguró que estaba «obsesionada» con «Caramelo» y esto habría afectado su popularidad.

“No, Manelyk me odia y todo, pero, nena, es un show”, dijo Niurka Marcos. Mane respondió: “No, es demasiado. Yo no te podría odiar. No eres importante. La que no me saca de su cabeza y su boca eres tú (…) Tiene algo en contra de ‘Caramelo’ porque se obsesionó con él y no te salió. Nadie te quería adentro”, aseguró la exacashore.