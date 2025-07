Jessica Esotérica despertó del coma por su mamá, reaparece y habla sobre su salud: “Me abrazó la muerte”

Jessica Esóterica causó mucha preocupación entre sus seguidores tras su reciente hospitalización en Guadalajara. El pasado 3 de julio, su equipo emitió un comunicado para dar a conocer su situación, mencionando que su “pronóstico era reservado”.

De acuerdo con el mensaje que se compartió en ese momento a través de redes sociales, Jessica Esotérica sufrió un accidente durante su estancia en Sayulita, Nayarit, en el festival del Pride 2025. Debido a esto, tuvo que someterse a una operación para la reconstrucción de su seno. Desafortunadamente, el procedimiento se complicó cuando, después de la cirugía, reactivaron un marcapasos que tiene desde tiempo atrás y este falló.

Jessica Esotérica

Te podría interesar: Jessica Esotérica predijo que Paquita la del barrio fallecería dormida; así lo dijo en vivo con TVNotas

¿Por qué Jéssica Esotérica estuvo hospitalizada?

En aquel momento, Jessica Jiménez-Tomasello, mánager de Jessica Esotérica, contó: “Cuando fue el desfile en Sayulita, en el carro que iba Wendy y Jessica, el carro frena y Jessica tuvo un accidente en su pecho del lado derecho”.

Tras esto, fue a revisarse y su médico en Guadalajara le comentó que debía hacerse una operación para reconstruirse el seno. Aunque la cirugía fue todo un éxito, posteriormente se presentaron complicaciones.

“Todo iba perfecto hasta el día de ayer, colapsa y en este momento se encuentra en terapia intensiva. El doctor se está manteniendo en comunicación cada dos a tres horas para calmarnos un poco” Mánager de Jessica Esotérica

Por otra parte, su amigo Rodrigo Fragoso, señaló que la situación de la vidente era tan delicada que los especialistas optaron por ponerla en un coma inducido.

En tanto que el Dr. Pablo Soto, especialista en cirugía plástica y reconstructiva, indicó que la recuperación de la celebridad se complicó, ya que, al intentar reactivar su marcapasos, se presentó una arritmia.

En un comunicado lanzado el 5 de julio, se mencionó que Jessica ya estaba consciente, pero seguía en terapia intensiva y bajo observación médica.

Jessica Esotérica comunicado acerca de su estado de salud, 5 de julio de 2025 / Redes sociales

No te pierdas: Valeria Márquez: Vidente Jessica Esotérica habría hecho terrible predicción sobre la muerte de la influencer

¿Cómo está Jessica Esotérica tras hospitalización?

Afortunadamente, Jessica Esotérica pudo recuperarse y hace poco fue dada da de alta. En entrevista para TVNotas, la vidente reconoció que, durante su hospitalización, sintió que la muerte la abrazó”.

Y es que, la celebridad sostuvo que, mientras estuvo en coma, pudo ver a su madre, quien le dijo que aún no era “su tiempo”.

Jessica Esotérica “No se lo deseo a nadie. Yo te puedo decir que, de una u otra manera, a mí me abrazó la muerte. Yo estuve en coma una semana y media. Yo recuerdo muy bien que yo vi a mi mamá. Yo recuerdo haberla visto como ella y me dice: ‘Todo va a estar bien, hazte para allá’. Se acostó en la cama conmigo. Me abraza, me acurruco entre ella y me empieza a sobar la cabeza y me empieza a hablar en el oído y me dice que la perdone”

Al borde del llanto, narró que su mamá le pidió disculpas y le dijo que estaba muy orgullosa de ella: “Dijo, textual: ‘Todavía no es tu tiempo’ y me da un beso en la frente y allí fue cuando ya desperté”, resaltó.

Jessica Esotérica / Redes sociales

¿Qué dijo Jessica Esotérica sobre aquellos que la acusan de fingir su crisis de salud?

Jessica Esotérica dejó claro que su crisis de salud fue real y no algo fingido para llamar la atención, como muchos llegaron a decir.

“La vida es muy hermosa. La gente habla y, hoy en día, te difaman por difamar. Yo, antes de esta cirugía, tuve dos y a mí no me pasó nada. Si yo quisiera usar estrategias o juegos, pues ¿por qué no lo hice en las (otras) dos? La penúltima fue el 12 de diciembre y en enero volví a someterme a otra porque el doctor me hizo un mugrero. El tema de los senos conmigo ha sido canijo”, relató.

También se dijo muy molesta por todas las especulaciones que se hicieron sobre su estado de salud, asegurando que esto afecta, principalmente, a su “familia de vida”.

“Déjense de estar inventando cada barbaridad en redes sociales. Opinan como si estuvieran en tu casa, como si tuvieran el parte médico. La gente se inventa tanto con tal de figurar”, dijo.

Para concluir, manifestó estar contenta de seguir viva y continuar con su misión: “Soy el hijo favorito de Dios, la niña favorita de Dios. Y la que soporte, la que no, que se persigne”, finalizó.

Mira: ¿Vidente predijo la polémica con Aleska Génesis semanas antes de su arresto?