Conductora de ‘Ventaneando’ se ausenta del programa y enciende las alertas por desolador mensaje

La periodista y conductora Linet Puente, una de las caras más reconocidas y queridas de ‘Ventaneando’, generó preocupación entre los seguidores del programa al no aparecer en las recientes transmisiones en vivo.

La repentina ausencia de Linet Puente del programa de espectáculos encendió las alarmas en redes sociales, donde los usuarios se preguntan sobre su paradero estos días.

Linet Puente enciende las alarmas por su ausencia en 'Ventaneando'

¿Por qué Linet Puente se ausentó de ‘Ventaneando’ esta semana?

Linet Puente, quien ha sido parte fundamental del panel de ‘Ventaneando’ durante años, no fue vista en las emisiones de esta semana, lo que rápidamente desató especulaciones sobre su ausencia.

Algunos usuarios especularon que la famosa no habría podido asistir por algún problema de salud. Por esta razón, le cuestionaron directamente cuál serían los motivos de su desaparición del programa de espectáculos esta semana.

Cabe señalar que ni la producción del programa ni la propia periodista han emitido un comunicado oficial sobre el motivo de su inasistencia en ‘Ventaneando’.

Ante las especulaciones sobre un problema en su salud, Linet Puente aclaró los motivos de su ausencia en ‘Ventaneando’. La famosa dejó claro que enfrentaría momentos difíciles en su vida personal. Sin embargo, agradeció a todos sus seguidores por las muestras de cariño.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la periodista aclaró:

“Gracias a todas las personas que me han escrito para preguntar por mí y por qué he estado desaparecida por aquí. Estoy pasando por un momento familiar, personal muy difícil... Los leo y de verdad agradezco sus muestras de afecto”, escribió la conductora en una historia.

Aunque Linet Puente no dio detalles sobre la situación complicada que enfrentaría en su familia, los rumores en redes preguntándose si su salud habría empeorado no tardaron en hacerse presentes. Sin embargo, la comunicadora no ha dado más detalles sobre cuál es el momento personal que atraviesa.

¿Cuál es el estado de salud de Linet Puente, conductora de ‘Ventaneando’?

Cabe recordar que Linet Puente causó revuelo en redes sociales por su estado de salud, luego de que se dejó ver con un artefacto de nombre holter, un estudio médico que le mandó su doctor.

Semanas después, se informó que Linet experimentó síntomas de malestar, motivo por el cual el equipo de paramédicos de la empresa acudió para auxiliarla antes de salir al aire.

“El día de hoy en el foro @linetpuente tuvo unos ligeros temas con su presión y acudió al equipo médico para checar que todo estuviera bien”, informaron en Instagram.

Linet Puente presentó problemas de salud

En el video se observa a un paramédico, quien le revisó la presión arterial, mientras ella relató cómo se sentía en ese instante: “Me siento nauseabunda, mareada y tengo dolor de cabeza”, comentó la comunicadora.

La frecuencia de los síntomas y la repetición de estos episodios han motivado a que se someta a diversos estudios médicos. Aunque por ahora no cuenta con un diagnóstico claro, Linet Puente ha compartido abiertamente lo que ha vivido en los últimos meses. Incluso, admitió que su estado de salud no ha sido óptimo.

Al momento, Linet Puente no ha dado más detalles sobre los momentos complicados que enfrentaría en su vida privada. No obstante, sus seguidores y fans le enviaron fuerza por dicha situación, sentimiento al cual nos unimos desde la redacción de TVNotas.