Linet Puente cumple la promesa que Daniel Bisogno hizo a su hija

La ausencia de Daniel Bisogno dejó un vacío imposible de llenar en la industria del espectáculo y, sobre todo, en la vida de su pequeña hija. Sin embargo, quienes lo conocieron y compartieron con él momentos importantes no lo olvidan. Prueba de ello, es el emotivo compromiso que Linet Puente, su compañera en Ventaneando, ha decidido cumplir en honor al cariño que tenía por su entrañable amigo.

La conductora, quien desde el fallecimiento de Bisogno ha mostrado su respeto y afecto por la memoria del presentador, compartió que asumió un “pendiente” que Daniel había dejado con su hija.

El gesto de Linet no ha pasado desapercibido, pues usuarios de redes sociales y seguidores del programa han aplaudido la sensibilidad de la conductora, quien demuestra con hechos el cariño que le tenía a su compañero. ¿De que se trata? ¡Entérate!

Durante una reciente entrevista, Linet Puente confirmó que está decidida a cumplir el deseo de la hija de Daniel Bisogno, quien ha expresado su emoción por asistir al cine a ver una película de terror, tal como lo hacía junto a su papá.

“Sí quiere que la lleve a una película de terror y seguramente será próximamente, creo que quiere ir a ver Exterminio”, confesó Linet con una sonrisa, al recordar los gustos cinematográficos que compartían Daniel y su hija.

La periodista destacó que para ella es un honor poder acompañar a la pequeña en esta actividad que tanto disfrutaba con su papá. Aunque admitió que no se anima a los horarios nocturnos que elegía Bisogno, pues reveló que solían ir a las 10 de la noche, aseguró que no dejará pasar mucho tiempo antes de llevar a la mejor al cine.

Así fue la promesa que le hizo Linet Puente a la hija de Daniel Bisogno:

Aunque las cámaras y los reflectores se han centrado en las tensiones que existen entre la familia de Daniel Bisogno y la madre de su hija, Linet Puente ha decidido mantenerse al margen de cualquier tipo de polémica.

Con una postura respetuosa y consciente del dolor que rodea la situación, la conductora aclaró que no desea involucrarse en el conflicto y que lo único que le interesa es el bienestar de la pequeña.

“No sé nada de eso, yo he tratado de mantenerme al margen. No me quiero meter en ese tema, ojalá les vaya muy bien, ha sido muy doloroso para todos como para que además tengan todo este ruido encima, sobre todo porque hay niños de por medio”.