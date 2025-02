Daniel Bisogno: Linet Puente responde a cuestionamientos de la salud del conductor, “Se ha deshumanizado”

Desde hace días comenzaron a circular varias especulaciones sobre la salud de Daniel Bisogno. El 7 de febrero, el programa ‘En shock’ reportó que el conductor estaba hospitalizado por insuficiencia renal y una trombosis, una enfermedad que provoca coágulos en las arterias que llevan la sangre a los pulmones.

Después Kadri Paparazzi reportó que el Daniel Bisogno había solicitado la presencia de todos sus familiares, algo que, para muchos, fue una señal de que su salud había empeorado drásticamente.

Sin embargo, en ‘Ventaneando’ no se habló del tema de la salud de Daniel Bisogno. Los presentadores no negaron, ni confirmaron tales declaraciones, lo cual generó más incertidumbre. Hasta apenas el día de ayer 12 de febrero, Alex B, hermano de Daniel Bisogno, ofreció una entrevista para aclarar el estado de salud del también actor.

¿Qué está pasando con Daniel Bisogno?

Durante la última emisión de Ventaneando, Alex Bisogno actualizó el estado de salud de Daniel Bisogno, reconociendo que su situación es “delicada”. Sin embargo, aclaró que sus problemas son consecuencia natural del trasplante de hígado al que se sometió en septiembre de 2024.

“Sí, está delicado, está delicado desde el momento que lo iban a trasplantar. O sea, la situación es que no ha salido de ese riesgo hasta que no haya una verdadera mejora. A partir de que hubo este trasplante, todo fue como esperábamos. Daniel tenía que regresar al hospital en muchas ocasiones para tratamiento o transfusiones de sangre” Alex Bisogno

El exconductor de ‘Al extremo’ detalló que ‘el Muñe’ enfrenta una infección persistente en las vías biliares, la cual ha evolucionado hasta volverse resistente a los antibióticos.

“Llevamos meses tratando de luchar contra esta bacteria. Daniel sí está en una situación compleja, pero, bueno, eso estaba desde antes. Esto no acaba hasta que recupere la salud al 100% y lo vean trabajando”, afirmó.

Daniel Bisogno: Linet Puente estalla contra desinformación acerca de la salud del conductor

Después de lo ocurrido, Linet Puente ofreció una entrevista al canal de YouTube ‘El Fernan’, en la que no solo confirmó que su estimado amigo y colega permanece en terapia intensiva, sino que también respaldó la postura del programa de espectáculos frente a esta situación.

La conductora Linet Puente expresó su preocupación por la cantidad de información errónea que circula en redes sociales sobre el estado de salud de Daniel Bisogno, señaló que esto no solo le afecta a él, sino también a su familia y seres queridos.

“Se ha deshumanizado todo lo que sucede. Siento que en las redes sociales, con tal de buscar esos clics, ponen unos encabezados tremendos que pueden ser muy peligrosos para la familia y para la gente que está cerca”. Linet Puente

En la entrevista, la periodista de espectáculos comentó que ha mantenido comunicación con su compañero desde su trasplante de hígado, pero desde que fue ingresado a terapia intensiva no ha tenido la oportunidad de hablar con él.

“Lo que dijo Alex es como el comunicado oficial de lo que sucede con Daniel Bisogno, yo no quisiera hablar mucho más de eso. Como él lo dijo, la salud de Daniel está en un estado complicado, de cuidado, para no usar palabras incorrectas. No sé más, hemos estado en contacto con Dani, obviamente ayer y hoy no, él no ha estado comunicado”, explicó.

