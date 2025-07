Tras muerte del esposo de conductora de ‘Ventaneando’, llora su partida con desgarrador mensaje: “Mi corazón roto”

Los conductores de ‘Ventaneando’ vivieron un momento totalmente desgarrador en junio de 2019. Anunciaron la muerte del esposo de una de las presentadoras del programa, quien se mostró verdaderamente destrozada por esta lamentable pérdida.

El pasado fin de semana, los conductores de ‘Ventaneando’ externaron todo su apoyo a Rosario Murrieta, quien enfrentó la pérdida de su esposo y periodista, Enrique Feliciano. A través de sus redes sociales, publicó un desgarrador mensaje en el que recordó su deceso.

Rosario Murrieta, conductora de ‘Ventaneando’, recordó a su esposo fallecido / IG: @rosariomurrieta_

¿Qué dijo Rosario Murrieta, conductora de ‘Ventaneando’, sobre la muerte de Enrique Feliciano, su esposo?

Rosario Murrieta, quien se ha destacado como una de las conductoras de cabecera de ‘Ventaneando’, expresó su total tristeza por la muerte de Enrique Feliciano, su esposo, quien perdió la vida el pasado 28 de junio de 2019.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, hace unos días de este 2025, Murrieta posteó una fotografía de ella junto a Enrique, en la que ambos se ven más que sonrientes. En esta publicación abrió su corazón y expresó la tristeza que siente por la partida de su pareja sentimental, hace seis años.

“Hoy es el día en que me desbarato, que viajo al centro del dolor para zurcir con el hilo de tu recuerdo un tramo más de mi corazón roto... La dulce memoria de nuestros mejores días, que me da fuerza y me sostiene... hasta volver a verte, corazón mío... seis años sin ti”, escribió Rosario en su post.

Ante esta lastimosa publicación, sus compañeros no tardaron en enviarle fuerza en estos momentos de nostalgia y dolor. Estos fueron algunos comentarios:



“Querida mía, el amor nos sostiene y nos ayuda a vivir”, escribió Pati Chapoy.

“Abrazo hasta el cielo”, comentó Jimena ‘la Choco’,

“Abrazos con cariños”, le mencionó Olga Mafud.

“Suspiros al cielo”, escribió Maribel Guardia.

¿De qué murió Enrique Feliciano, periodista y esposo de la conductora, Rosario Murrieta?

El periodista Enrique Feliciano, esposo de Rosario Murrieta, jefa de información del programa ‘Ventaneando’, falleció el 28 de junio de 2019, noticia que fue dada a conocer durante una transmisión del programa de espectáculos.

Aunque la producción y los conductores expresaron sus condolencias en vivo, no se revelaron detalles sobre las causas de su fallecimiento.

La pérdida conmovió profundamente al equipo, especialmente a Pati Chapoy, quien destacó el profesionalismo y la trayectoria de Rosario Murrieta, quien le envió palabras de aliento en este difícil momento.