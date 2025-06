Conductores de Ventaneando informan muerte en vivo; presentadora se vistió de luto: “La pérdida más grande”

En una de las recientes transmisiones de ‘Ventaneando’, los conductores del programa conmovieron a la audiencia tras informar la muerte del ser más querido de una famosa. El desgarrador mensaje que lanzó Pedro Sola causó total conmoción.

Pedro Sola, Linet Puente, Rosario Murrieta y Mónica Castañeda enviaron fuerza a la presentadora que se visitó de luto por la muerte de un integrante de su familia, razón por la que ha estado devastada en los últimos días. Así fue el triste momento.

En ‘Ventaneando’ lamentaron la muerte de la mamá de Cecilia Galliano / YT: Ventaneando

¿Qué muerte anunciaron los conductores de ‘Ventaneando’ en vivo?

El pasado 18 de junio, Cecilia Galliano informó a sus seguidores la noticia de la muerte de su mamá, Martha. Entre lágrimas, la conductora argentina detalló que enfrentaría difíciles momentos por esta pérdida.

Ahora, Pedro Sola y sus demás compañeras de ‘Ventaneando’ reaccionaron a esta lamentable noticia y le dedicaron unas emotivas palabras para enfrentar el duelo por el deceso de su mamá.

“La pérdida más grande que puede tener un ser humano es cuando se muere su mamá. Falleció la mamá de Cecilia Galliano. Un abrazo”, dijo Pedro un tanto conmovido frente a las cámaras.

Después de que presentaron el encuentro con la prensa por la obra ‘Brujas’, Cecilia Galliano reveló que no pudo despedirse de su madre en vida. Por esta razón, Pedro Sola comentó que, afortunadamente, la famosa pudo darle el último adiós en su velorio.

“Por lo menos estuvo con ella (en su último adiós)”, dijo Pedrito Sola.

Tras esta terrible noticia, los conductores del ‘Ventaneando’ le enviaron un fuerte abrazo a la exconductora de ‘La casa de los famosos México’.

¿De qué murió la mamá de Cecilia Galliano, exconductora de ‘La casa de los famosos México’?

Luego de dar a conocer el fallecimiento de su madre, Cecilia Galliano volvió a aparecer públicamente durante la rueda de prensa de la obra ‘Brujas’, en la que actualmente participa. Confesó que dudó en asistir, ya que todavía atravesaría el proceso de duelo.

“Me era muy difícil decidir si venía o no, porque no es un proceso fácil. No es algo que esperábamos, pero, como bién dice mi papá, (está) acompañándome, así que bien y trataré de hacer las sonrisas que más pueda”, reveló la actriz.

Sin embargo, puntualizó que no pudo hablar con su madre antes de que partiera de este plano:

“Llegué al velorio, pero no me pude despedir”, añadió.

Al momento, Cecilia Galliano no ha dado a conocer los motivos de la muerte de su mamá.

Así lo dijeron en Ventaneando: