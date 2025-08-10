Esposo de famosa actriz murió desmayado en un restaurante; ella busca volver a enamorarse

Ahora que se cumplen 22 años de la partida de Eduardo Palomo, víctima de un infarto fulminante, su viuda Carina Ricco lo recuerda con cariño: “La verdad, era una persona excepcional”.

“Lo recuerdo con amor, reflejado en nuestros hijos. Los veo crecer y hacer tantas cosas tan hermosas. Pongo la atención en su futuro, en su vida, en su carrera, en la familia y en cuidar su legado, para lograr lo que queríamos los 2 para nuestros hijos”.

Carina Ricco recordó con amor a Eduardo Palomo, su esposo / Fotos: Alejandro Isunza

Te puede interesar: Fiona Palomo, hija de Eduardo Palomo, orgullosa de seguir los pasos de su padre

¿Qué dijo Carina Ricco sobre ser madre soltera tras la muerte de Eduardo Palomo, su esposo?

Carina Ricco, viuda de Eduardo Palomo, compartió: “Como toda mujer que se queda sola con los hijos, por la razón que sea, ser mamá soltera es muy duro.Es un mundo difícil. Tener los 2 papás es lo mejor. Hay que ser amoroso, cariñoso, presente. Entonces, en ese sentido, es complicado, porque debes tomar decisiones y a veces te gustaría que te aconsejara o decidir entre los 2. Luego esperas no equivocarte y haber tomado la decisión correcta”.

“Estoy muy satisfecha. Me siento afortunada de tener 2 hijos maravillosos, sanos, cariñosos, muy de familia. Somos muy unidos. Lo más fuerte que viví fue tomar las decisiones sola por el bien de ellos”.

“Eduardo vive en nuestros corazones. Siempre estuvo, está y estará. Es algo como parte tuyo.Se manifiesta en la sonrisa de mis hijos. En las cosas que hacen está presente su papá y lo extraño bastante”. Carina Ricco

Carina Ricco está muy unida con sus hijos, Fiona y Luca / Fotos: Alejandro Isunza

No te pierdas: Danielle Dithurbide anuncia en vivo la muerte de un ser querido: “Estamos en shock”: VIDEO

¿Carina Ricco, viuda de Eduardo Palomo, quiere volver a casarse?

La actriz Carina Ricco ha tenido parejas a lo largo de estos años, pero no ha encontrado a la persona con quien compartir su vida: “Sí sería bonito tener un compañero. A lo mejor casarme, o no. Ahora que están más grandes, ya van a empezar a hacer su vida, a buscar su pareja. De pronto, ya no será necesario estar a full como mamá”

Sus hijos, Fiona y Luca, siguen el legado de su padre. “Luca tiene 24 y estudia para hacer cine y series. Ha hecho varias para Netflix, Disney y Amazon. Además, prepara su proyecto musical. No está ante los reflectores, porque hace un trabajo detras de cámaras. Es un gran músico y hemos hecho cosas juntos”.

“Amo profundamente a Eduardo. Gracias por el tesoro que me dejó, que son mis hijos: Fiona y Luca. No hubo regalo mayor que ese. Eduardo, estarás siempre, siempre, en mi corazón”, finalizó.

Eduardo Palomo murió tras desmayarse en un restaurante en Los Ángeles / Fotos: Alejandro Isunza

Mira: Yanin Campos: Destapan foto inédita de la camioneta en la que murió la exparticipante de ‘MasterChef México’

¿Qué dijo Fiona Palomo, hija de Carina Ricco y Eduardo Palomo, sobre su papá?

También entrevistamos a su hija Fiona Palomo y esto nos dijo:

“No han sido momentos difíciles.Es un orgullo tener la familia que tenemos. Al contrario, siempre me he sentido muy acompañada de ella. Estos años, más bien han sido de crecer, de proyectos nuevos y de seguir llevando el arte a la gente”

Recuerda a su padre: “Cuando una persona fallece sabes que te acompaña, aunque ya no esté. Es parte de la vida.Es algo muy bonito. Algo para celebrar”, concluyó.

Sigue los pasos de su papá, Eduardo Palomo:



﻿﻿Ha trabajado en televisión, en los programas Gossip gir Acapulco, La negociadora, Control Zy Outer banks.

﻿﻿Participó en cine en: Cagney and

Lacey, Torn for her arms, ¡Qué despadre!, Nada que ver, Un actor malo, Camino a Belén y El roomie.

Fiona Palomo, hija de Carina Ricco, también habló sobre su carrera como actriz. / Fotos: Alejandro Isunza

¿Quién es Carina Ricco, viuda de Eduardo Palomo?

Desde niña cantó en un coro en Argentina, llamado ‘Cantaniño’.

﻿﻿A los 10 años participó en la película Parchís. Llegó a México para formar un grupo musical junto con su papá y hermanos. A los 15 se lanzó como solista.

﻿﻿En 1987 comenzó a trabajar como modelo profesional. Ese año incursionó en las telenovelas, entre las que destacan: Victoria, Morir dos veces, Gossip girl Acapulco, Médicos, línea de vida y Contigo sí.

﻿﻿En 1992 lanzó su primer disco, titulado

Del cabello a los pies.

﻿﻿ Carina Ricco se casó con el actor Eduardo Palomo