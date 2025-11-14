Muere querida cantante, a los 42 años, tras un dura batalla contra un agresivo cáncer en los pulmones

La industria musical volvió a vestirse de luto luego de que se confirmara la muerte de la cantante brasileña Vanessa Ríos, quien perdió la vida a los 42 años tras luchar por varios años contra un extraño y agresivo tipo de cáncer pulmonar. De acuerdo con medios brasileños, Vanessa Ríos estuvo internada en un hospital de Recife, en el estado de Pernambuco, donde pasó sus últimos días acompañada de su familia. Su banda actual, Capim com Mel, confirmó la lamentable noticia con un mensaje que desató miles de reacciones de tristeza.

Muere Vanessa Ríos, cantante a los 42 años tras padecer agresivo cáncer. / Redes sociales

¿De qué murió la cantante Vanessa Ríos, a los 42 años?

Vanessa Ríos reveló que fue diagnosticada en 2023 con sarcoma sinovial pulmonar, un tipo de cáncer extremadamente raro que se desarrolla en los tejidos blandos pero puede aparecer en los pulmones. Aunque el nombre “sinovial” hace referencia al tejido que recubre las articulaciones, este tipo de tumor no necesariamente proviene de ahí. Sin embargo, es altamente agresivo y de difícil tratamiento.

La cantante dijo que ya había enfrentado un cáncer años atrás. En 2019 le detectaron un sarcoma en la pierna, el cual logró superar con éxito.

Lamentablemente, informó que en 2023 la enfermedad regresó, esta vez en los pulmones, y con un pronóstico mucho más complicado. A pesar de los tratamientos y del esfuerzo de los médicos, las complicaciones fueron avanzando hasta que, a finales de octubre de 2025, tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

Aunque su banda no detalló las causas exactas de su muerte, trascendió que las severas complicaciones derivadas del sarcoma sinovial fueron las responsables de su fallecimiento.

Era un cáncer agresivo, poco común y que afecta principalmente a adultos jóvenes, lo cual hizo aún más dolorosa su partida.

¿Cuál fue el último mensaje de Vanessa Ríos, quien murió tras una lucha contra el cáncer?

Aproximadamente seis semanas antes de morir, Vanessa Ríos compartió su último mensaje en Instagram, una publicación contundente. En ella, la cantante escribió un emotivo texto dedicado a su familia, acompañado de fotos junto a sus seres queridos.

“No es lo que tenemos en la vida, sino a quién tenemos en nuestras vidas lo que importa. Eso es lo que realmente importa: la familia es el ancla que nos mantiene firmes en medio de las tempestades de la existencia”.Esa frase, que en su momento pareció una reflexión más, hoy se ha convertido en un mensaje de despedida para muchos de sus seguidores, quienes llenaron la publicación con mensajes de cariño, admiración y dolor.

¿Quién fue Vanessa Ríos, cantante brasileña que murió?

Vanessa Rios nació el 29 de julio de 1983 en Jaboatão dos Guararapes, Brasil. Su carrera musical comenzó en 2010 con la banda Encosta Neu y pronto su talento la llevó a integrarse a distintos grupos que la hicieron destacar en todo el país.

Su primer gran éxito llegó con la agrupación Boa toda, con el tema “Lençol Vermelho” (2012), el cual la posicionó como una de las voces femeninas más reconocidas del forró romántico.

En 2014 vivió uno de los momentos más importantes de su trayectoria al ganar un concurso de TV Globo, lo que la llevó a convertirse en vocalista de la banda Kitara y aparecer en el famoso programa Esquenta, conducido por Regina Casé.

Después pasó por Forró miúdo y Forró do Muído, hasta llegar finalmente a Capim com Mel, agrupación con la que alcanzó popularidad nacional entre 2021 y 2025.

Entre sus canciones más queridas están “Eclipse Total”, “Lágrimas de Adeus”, “Telefona-me” y su ya clásico “Lençol Vermelho”. En YouTube acumulaba más de 71 videos y más de 22 mil suscriptores.

En lo personal, Vanessa Ríos estaba casada con el estadounidense Joe Ridenhour, con quien planeaba una carrera internacional, y era madre de una hija adolescente. Su velorio se realizó en el Cementerio Memorial Guararapes, donde familiares, fans y colegas se reunieron para despedirla.

