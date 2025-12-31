¿Qué aceites esenciales son ideales para tu signo zodiacal? La guía más completa
¿Buscas paz mental? Jorge Clarividente te dice qué aceite esencial usar para tu signoy cómo sanar tu "talón de Aquiles" zodiacal.
Cada signo zodiacal tiene sus propios rasgos de personalidad, fortalezas y debilidades, conocidas como ‘talón de Aquiles’. El adecuado uso de aceites esenciales puede complementarlos y equilibrarlos. Es indispensable conocer más de cada uno y la forma de resolver sus conflictos existenciales. Jorge Clarividente te explica cómo.
De preferencia usa tu aceite una vez por semana.
Victoria Viera (19 de abril)Aries (21 de marzo-20 de abril)
- Características: Lideres por naturaleza. Son intrépidos, exploran lo desconocido. Están llenos de energía y entusiasmo. Son directos y honestos. Valientes, sinceros y apasionados de la vida.
- Talón de Aquiles: Impulsividad, impaciencia y egoísmo.
- Aceite: Bergamota. Fomenta un estado de relajación y optimismo. La serenidad les permite pensar y no actuar precipitadamente.
- Procedimiento: Coloca 1 gota en la sien para aliviar la tensión, y otra en la frente y coronilla. Calmará la mente, mejorará la concentración y equilibrará la energía de su fuego.
- Decreto: “Mi energía fluye en el momento perfecto. Acepto el proceso y confío en que todo llega a mi en el momento adecuado”.
Isabella Terramoccia (26 de abril)Tauro (21 de abril-21 de mayo)
- Características: Pacientes y determinados. Son sensuales, aman el placer. Leales y estables. Prácticos y sensatos. Confiables. Cumplen sus promesas.
- Talón de Aquiles: Su terquedad, resistencia al cambio, posesividad y celos. Obstinación en sus ideas. Son materialistas.
- Aceite: Sándalo. Tiene propiedades calmantes. Relaja la mente y reduce la tensión. Su aroma terroso lo conecta con su elemento: Tierra. Promueve paz y espiritualidad. Contrarresta la rigidez mental.
- Procedimiento: Se coloca en el pulso, detrás de las orejas y la nuca. Son 2 gotas por cada región.
- Decreto: “Dejo ir la necesidad de controlar y fluyo con la vida. Mi fuerza reside en la flexibilidad, no en la rigidez. Así sea”.
Carlos Gavira (8 de junio)Géminis (22 de mayo-21 de junio)
- Características: Muy curiosos. Inteligentes, adaptables, excelentes comunicadores. Sociables, con gran sentido del humor. Seres versátiles. Talón de Aquiles: Mente inquieta, indecisión, ansiedad por la sobrecarga de información. Es difícil que se concentren en una sola cosa.
- Aceite: Eucalipto. Es un aroma fresco que ayuda a calmar la mente y mejora la concentración.
- Procedimiento: Aplicación directa, pon 3 gotas sobre un pañuelo o en la palma de la mano. Inhala durante 30 segundos antes de dormir.
- Decreto: “Mi mente está clara y enfocada, tomo decisiones con facilidad y confianza”.
Silverio Rocchi (16 de julio)Cáncer (22 de junio-23 de julio)
- Características: Empáticos, sensibles, leales, protectores, creativos y hogareños. Tienen un gran corazón y son buenos como pilares emocionales. Poseen un sexto sentido enorme.
- Talón de Aquiles: Sensibilidad, tendencia a la nostalgia y cambios de humor repentinos.
- Aceite: Manzanilla romana. Sus propiedades calmantes relajan el sistema nervioso. Proporciona paz. Ayuda a procesar las emociones y libera el pasado.
- Procedimiento: Da un masaje circular en el pecho y el estómago al mismo tiempo. Usa 1 gota en cada parte.
- Decreto: “Dejo ir el pasado y me abro a la alegría del presente. Mis emociones fluyen libremente”.
Aída Pierce (15 de agosto)Leo (24 de julio-23 de agosto)
- Características: Generosos, leales y confiables. Tienen gran creatividad y pasión. Carismáticos y orgullosos. Les cuesta admitir sus errores.
- Talón de Aquiles: Su necesidad de reconocimiento y admiración. Son demasiado sensibles a la crítica.
- Aceite: Coco. Se asocia con la purificación, la protección y la prosperidad. Atrae buenas vibras y fortalece su aura para generar éxito. Procedimiento: Inhalación directa. Pon 2 gotas del aceite en la palma de tu mano, frótala y acércala a tu nariz. Respira profundamente. Ayudará a liberar la tensión emocional y fortalece la autoestima.
- Decreto: “Mi valor no depende de la aprobación de los demás”.
Pedro Moreno (14 de septiembre)Virgo (24 de agosto-23 de septiembre)
- Características: Serviciales, atentos, dispuestos a ayudar, detallistas, inteligentes, humildes, modestos y analíticos. Leales, confiables, dedicados y perfeccionistas.
- Talón de Aquiles: Tendencia a la autocrítica excesiva, padecen ansiedad.
- Aceite: Árbol de té. Posee aroma limpio y estimulantes para aclarar la mente. Elimina la fatiga mental. Ayuda a la limpieza y renovación.
- Procedimiento: Masaje en la sien y la nuca (2 gotas). Alivia la tensión y la exigencia mental.Decreto: “Me libero de la necesidad de ser perfecto y abrazo mi proceso”.
Lis Vega (20 de octubre)Libra (24 de septiembre-23 de octubre)
- Características: Armoniosos, justos, tienen equilibrio en todas las áreas. Sociables, estéticos, creativos, pacíficos. Huyen de los problemas.
- Talón de Aquiles: Indecisión, necesidad de agradar a los demás, conflictos internos.
- Aceite: Rosa. Asociado con el amor propio y la armonía. Conecta con sus emociones y ayuda a tomar buenas decisiones.
- Procedimiento: Masaje suave y lento en el corazón y el cuello (2 gotas) para fomentar la apertura. Decreto: “La paz verdadera nace de la honestidad conmigo mismo y así sea eternamente”.
Irina Baeva (25 de octubre)Escorpión (24 de octubre-22 de noviembre)
- Características: Apasionados y emocionales, aunque lo ocultan bajo una apariencia de calma y control. Intuitivos y observadores. Son leales y protectores. Talón de Aquiles: Su intensidad y el resentimiento. Pueden ser vengativos si se sienten traicionados. Su desconfianza es un obstáculo para relaciones profundas o duraderas.
- Aceite: Sándalo o aceite de uva. Son calmantes y liberan el pasado para fomentar la sanación espiritual. Procedimiento: Aplicar una gota en el centro del pecho a la altura del corazón. Libera las emociones reprimidas.
- Decreto: “Libero el pasado, el resentimiento que no me sirven y abro el corazón al perdón y a la sanación”.
Luis Felipe Tovar (2 de diciembre)Sagitario (23 de noviembre-21 de diciembre)
Características: Aventureros, optimistas, amantes de la libertad. Honestos, directos y a veces imprudentes.
Talón de Aquiles: Su impulsividad y falta de tacto. Su honestidad puede herir a los demás. Su nivel de libertad puede hacer que parezca que no se comprometen. Aceite: Romero, lavanda o bergamota. Calman la impulsividad y promueven el optimismo.
Procedimiento: Coloca 2 gotas cerca de la nuca o de las muñecas.
Decreto: “Fluyo con la vida, con alegría y sabiduría. Mis palabras deben ser conscientes y amables”.
Sugey Abrego (31 de diciembre)Capricornio (22 de diciembre-20 de enero)
- Características: Los capricornio son determinados, trabajadores, responsables, confiables, prácticos, realistas, leales y protectores.
- Talón de Aquiles: Duros con ellos mismos, ambición excesiva. Buscan el éxito, si no lo consiguen, se frustran.
- Aceite: Cedro. Fomenta la concentración, el enfoque sin estrés de la ambición.
- Procedimiento: Unta 2 gotas en la columna vertebral y la nuca. Colócalo con tu dedo índice de abajo hacia arriba.
- Decreto: “La sabiduría y el éxito residen en el equilibrio entre el trabajo y el descanso”.
Beatriz Moreno (10 de febrero)Acuario (21 de enero-19 de febrero)
- Características: Personalidad original, creativa e innovadora. Desean libertad e independencia. Visionarios.
- Talón de Aquiles: Su distanciamiento emocional y mentalidad rígida. Fríos en sus relaciones personales. Contradictorios. Siempre están a la defensiva.
- Aceite: Eucalipto limón. Su aroma cítrico libera la tensión mental, promueve la sensación de ligereza, purifica su ambiente mental.
- Procedimiento: Coloca 5 gotas en un difusor y rocíalo en ti, a tu alrededor y en la habitación. Fortalece tu claridad mental y te libera de la carga emocional. Hazlo antes de dormir.
- Decreto: “Me abro a la calidez del corazón y suelto la necesidad de mi control mental”.
Paola Ahumada (19 de marzo)Piscis (20 de febrero-20 de marzo)
- Características: Sensibles y empáticos. Son compasivos y comprensivos. Creativos, imaginativos y soñadores.
- Talón de Aquiles: Tendencia a evadirse y a perderse en sus sueños. A menudo se sienten confundidos y se desconectan de su entorno.
- Aceite: Incienso. Su aroma aterriza emociones, permite concentrase en el presente, calma la mente, fomenta la fortaleza interior y ayuda a canalizar la sensibilidad en forma constructiva.
- Procedimiento: Coloca 2 gotas en la frente y el pecho, masajea por 1 minuto.
- Decreto: “Enfrento la vida sin temor, mi fortaleza reside en mi capacidad de soñar, pero con los ojos abiertos y con determinación”.
