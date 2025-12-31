¿Qué aceites esenciales son ideales para tu signo zodiacal? La guía más completa

Cada signo zodiacal tiene sus propios rasgos de personalidad, fortalezas y debilidades, conocidas como ‘talón de Aquiles’. El adecuado uso de aceites esenciales puede complementarlos y equilibrarlos. Es indispensable conocer más de cada uno y la forma de resolver sus conflictos existenciales. Jorge Clarividente te explica cómo.

Características : Lideres por naturaleza. Son intrépidos, exploran lo desconocido. Están llenos de energía y entusiasmo. Son directos y honestos. Valientes, sinceros y apasionados de la vida.

: Lideres por naturaleza. Son intrépidos, exploran lo desconocido. Están llenos de energía y entusiasmo. Son directos y honestos. Valientes, sinceros y apasionados de la vida. Talón de Aquiles : Impulsividad, impaciencia y egoísmo.

: Impulsividad, impaciencia y egoísmo. Aceite : Bergamota. Fomenta un estado de relajación y optimismo. La serenidad les permite pensar y no actuar precipitadamente.

: Bergamota. Fomenta un estado de relajación y optimismo. La serenidad les permite pensar y no actuar precipitadamente. Procedimiento : Coloca 1 gota en la sien para aliviar la tensión, y otra en la frente y coronilla. Calmará la mente, mejorará la concentración y equilibrará la energía de su fuego.

: Coloca 1 gota en la sien para aliviar la tensión, y otra en la frente y coronilla. Calmará la mente, mejorará la concentración y equilibrará la energía de su fuego. Decreto: “Mi energía fluye en el momento perfecto. Acepto el proceso y confío en que todo llega a mi en el momento adecuado”.

Características : Pacientes y determinados. Son sensuales, aman el placer. Leales y estables. Prácticos y sensatos. Confiables. Cumplen sus promesas.

: Pacientes y determinados. Son sensuales, aman el placer. Leales y estables. Prácticos y sensatos. Confiables. Cumplen sus promesas. Talón de Aquiles : Su terquedad, resistencia al cambio, posesividad y celos. Obstinación en sus ideas. Son materialistas.

: Su terquedad, resistencia al cambio, posesividad y celos. Obstinación en sus ideas. Son materialistas. Aceite : Sándalo. Tiene propiedades calmantes. Relaja la mente y reduce la tensión. Su aroma terroso lo conecta con su elemento: Tierra. Promueve paz y espiritualidad. Contrarresta la rigidez mental.

: Sándalo. Tiene propiedades calmantes. Relaja la mente y reduce la tensión. Su aroma terroso lo conecta con su elemento: Tierra. Promueve paz y espiritualidad. Contrarresta la rigidez mental. Procedimiento : Se coloca en el pulso, detrás de las orejas y la nuca. Son 2 gotas por cada región.

: Se coloca en el pulso, detrás de las orejas y la nuca. Son 2 gotas por cada región. Decreto: “Dejo ir la necesidad de controlar y fluyo con la vida. Mi fuerza reside en la flexibilidad, no en la rigidez. Así sea”.

Características : Muy curiosos. Inteligentes, adaptables, excelentes comunicadores. Sociables, con gran sentido del humor. Seres versátiles. Talón de Aquiles : Mente inquieta, indecisión, ansiedad por la sobrecarga de información. Es difícil que se concentren en una sola cosa.

: Muy curiosos. Inteligentes, adaptables, excelentes comunicadores. Sociables, con gran sentido del humor. Seres versátiles. : Mente inquieta, indecisión, ansiedad por la sobrecarga de información. Es difícil que se concentren en una sola cosa. Aceite : Eucalipto. Es un aroma fresco que ayuda a calmar la mente y mejora la concentración.

: Eucalipto. Es un aroma fresco que ayuda a calmar la mente y mejora la concentración. Procedimiento : Aplicación directa, pon 3 gotas sobre un pañuelo o en la palma de la mano. Inhala durante 30 segundos antes de dormir.

: Aplicación directa, pon 3 gotas sobre un pañuelo o en la palma de la mano. Inhala durante 30 segundos antes de dormir. Decreto: “Mi mente está clara y enfocada, tomo decisiones con facilidad y confianza”.

Características : Empáticos, sensibles, leales, protectores, creativos y hogareños. Tienen un gran corazón y son buenos como pilares emocionales. Poseen un sexto sentido enorme.

: Empáticos, sensibles, leales, protectores, creativos y hogareños. Tienen un gran corazón y son buenos como pilares emocionales. Poseen un sexto sentido enorme. Talón de Aquiles : Sensibilidad, tendencia a la nostalgia y cambios de humor repentinos.

: Sensibilidad, tendencia a la nostalgia y cambios de humor repentinos. Aceite : Manzanilla romana. Sus propiedades calmantes relajan el sistema nervioso. Proporciona paz. Ayuda a procesar las emociones y libera el pasado.

: Manzanilla romana. Sus propiedades calmantes relajan el sistema nervioso. Proporciona paz. Ayuda a procesar las emociones y libera el pasado. Procedimiento : Da un masaje circular en el pecho y el estómago al mismo tiempo. Usa 1 gota en cada parte.

: Da un masaje circular en el pecho y el estómago al mismo tiempo. Usa 1 gota en cada parte. Decreto: “Dejo ir el pasado y me abro a la alegría del presente. Mis emociones fluyen libremente”.

Características : Generosos, leales y confiables. Tienen gran creatividad y pasión. Carismáticos y orgullosos. Les cuesta admitir sus errores.

: Generosos, leales y confiables. Tienen gran creatividad y pasión. Carismáticos y orgullosos. Les cuesta admitir sus errores. Talón de Aquiles : Su necesidad de reconocimiento y admiración. Son demasiado sensibles a la crítica.

: Su necesidad de reconocimiento y admiración. Son demasiado sensibles a la crítica. Aceite : Coco. Se asocia con la purificación, la protección y la prosperidad. Atrae buenas vibras y fortalece su aura para generar éxito. Procedimiento : Inhalación directa. Pon 2 gotas del aceite en la palma de tu mano, frótala y acércala a tu nariz. Respira profundamente. Ayudará a liberar la tensión emocional y fortalece la autoestima.

: Coco. Se asocia con la purificación, la protección y la prosperidad. Atrae buenas vibras y fortalece su aura para generar éxito. : Inhalación directa. Pon 2 gotas del aceite en la palma de tu mano, frótala y acércala a tu nariz. Respira profundamente. Ayudará a liberar la tensión emocional y fortalece la autoestima. Decreto: “Mi valor no depende de la aprobación de los demás”.

Características : Serviciales, atentos, dispuestos a ayudar, detallistas, inteligentes, humildes, modestos y analíticos. Leales, confiables, dedicados y perfeccionistas.

: Serviciales, atentos, dispuestos a ayudar, detallistas, inteligentes, humildes, modestos y analíticos. Leales, confiables, dedicados y perfeccionistas. Talón de Aquiles : Tendencia a la autocrítica excesiva, padecen ansiedad.

: Tendencia a la autocrítica excesiva, padecen ansiedad. Aceite : Árbol de té. Posee aroma limpio y estimulantes para aclarar la mente. Elimina la fatiga mental. Ayuda a la limpieza y renovación.

: Árbol de té. Posee aroma limpio y estimulantes para aclarar la mente. Elimina la fatiga mental. Ayuda a la limpieza y renovación. Procedimiento: Masaje en la sien y la nuca (2 gotas). Alivia la tensión y la exigencia mental.Decreto: “Me libero de la necesidad de ser perfecto y abrazo mi proceso”.

Características : Armoniosos, justos, tienen equilibrio en todas las áreas. Sociables, estéticos, creativos, pacíficos. Huyen de los problemas.

: Armoniosos, justos, tienen equilibrio en todas las áreas. Sociables, estéticos, creativos, pacíficos. Huyen de los problemas. Talón de Aquiles : Indecisión, necesidad de agradar a los demás, conflictos internos.

: Indecisión, necesidad de agradar a los demás, conflictos internos. Aceite : Rosa. Asociado con el amor propio y la armonía. Conecta con sus emociones y ayuda a tomar buenas decisiones.

: Rosa. Asociado con el amor propio y la armonía. Conecta con sus emociones y ayuda a tomar buenas decisiones. Procedimiento: Masaje suave y lento en el corazón y el cuello (2 gotas) para fomentar la apertura. Decreto: “La paz verdadera nace de la honestidad conmigo mismo y así sea eternamente”.

Características : Apasionados y emocionales, aunque lo ocultan bajo una apariencia de calma y control. Intuitivos y observadores. Son leales y protectores. Talón de Aquiles : Su intensidad y el resentimiento. Pueden ser vengativos si se sienten traicionados. Su desconfianza es un obstáculo para relaciones profundas o duraderas.

: Apasionados y emocionales, aunque lo ocultan bajo una apariencia de calma y control. Intuitivos y observadores. Son leales y protectores. : Su intensidad y el resentimiento. Pueden ser vengativos si se sienten traicionados. Su desconfianza es un obstáculo para relaciones profundas o duraderas. Aceite : Sándalo o aceite de uva. Son calmantes y liberan el pasado para fomentar la sanación espiritual. Procedimiento : Aplicar una gota en el centro del pecho a la altura del corazón. Libera las emociones reprimidas.

: Sándalo o aceite de uva. Son calmantes y liberan el pasado para fomentar la sanación espiritual. : Aplicar una gota en el centro del pecho a la altura del corazón. Libera las emociones reprimidas. Decreto: “Libero el pasado, el resentimiento que no me sirven y abro el corazón al perdón y a la sanación”.

Características: Aventureros, optimistas, amantes de la libertad. Honestos, directos y a veces imprudentes.

Talón de Aquiles: Su impulsividad y falta de tacto. Su honestidad puede herir a los demás. Su nivel de libertad puede hacer que parezca que no se comprometen. Aceite: Romero, lavanda o bergamota. Calman la impulsividad y promueven el optimismo.

Procedimiento: Coloca 2 gotas cerca de la nuca o de las muñecas.

Decreto: “Fluyo con la vida, con alegría y sabiduría. Mis palabras deben ser conscientes y amables”.

Características : Los capricornio son determinados, trabajadores, responsables, confiables, prácticos, realistas, leales y protectores.

: Los capricornio son determinados, trabajadores, responsables, confiables, prácticos, realistas, leales y protectores. Talón de Aquiles : Duros con ellos mismos, ambición excesiva. Buscan el éxito, si no lo consiguen, se frustran.

: Duros con ellos mismos, ambición excesiva. Buscan el éxito, si no lo consiguen, se frustran. Aceite : Cedro. Fomenta la concentración, el enfoque sin estrés de la ambición.

: Cedro. Fomenta la concentración, el enfoque sin estrés de la ambición. Procedimiento : Unta 2 gotas en la columna vertebral y la nuca. Colócalo con tu dedo índice de abajo hacia arriba.

: Unta 2 gotas en la columna vertebral y la nuca. Colócalo con tu dedo índice de abajo hacia arriba. Decreto: “La sabiduría y el éxito residen en el equilibrio entre el trabajo y el descanso”.

Características : Personalidad original, creativa e innovadora. Desean libertad e independencia. Visionarios.

: Personalidad original, creativa e innovadora. Desean libertad e independencia. Visionarios. Talón de Aquiles : Su distanciamiento emocional y mentalidad rígida. Fríos en sus relaciones personales. Contradictorios. Siempre están a la defensiva.

: Su distanciamiento emocional y mentalidad rígida. Fríos en sus relaciones personales. Contradictorios. Siempre están a la defensiva. Aceite : Eucalipto limón. Su aroma cítrico libera la tensión mental, promueve la sensación de ligereza, purifica su ambiente mental.

: Eucalipto limón. Su aroma cítrico libera la tensión mental, promueve la sensación de ligereza, purifica su ambiente mental. Procedimiento : Coloca 5 gotas en un difusor y rocíalo en ti, a tu alrededor y en la habitación. Fortalece tu claridad mental y te libera de la carga emocional. Hazlo antes de dormir.

: Coloca 5 gotas en un difusor y rocíalo en ti, a tu alrededor y en la habitación. Fortalece tu claridad mental y te libera de la carga emocional. Hazlo antes de dormir. Decreto: “Me abro a la calidez del corazón y suelto la necesidad de mi control mental”.

Características : Sensibles y empáticos. Son compasivos y comprensivos. Creativos, imaginativos y soñadores.

: Sensibles y empáticos. Son compasivos y comprensivos. Creativos, imaginativos y soñadores. Talón de Aquiles : Tendencia a evadirse y a perderse en sus sueños. A menudo se sienten confundidos y se desconectan de su entorno.

: Tendencia a evadirse y a perderse en sus sueños. A menudo se sienten confundidos y se desconectan de su entorno. Aceite : Incienso. Su aroma aterriza emociones, permite concentrase en el presente, calma la mente, fomenta la fortaleza interior y ayuda a canalizar la sensibilidad en forma constructiva.

: Incienso. Su aroma aterriza emociones, permite concentrase en el presente, calma la mente, fomenta la fortaleza interior y ayuda a canalizar la sensibilidad en forma constructiva. Procedimiento : Coloca 2 gotas en la frente y el pecho, masajea por 1 minuto.

: Coloca 2 gotas en la frente y el pecho, masajea por 1 minuto. Decreto: “Enfrento la vida sin temor, mi fortaleza reside en mi capacidad de soñar, pero con los ojos abiertos y con determinación”.

