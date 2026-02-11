Comentarista de TUDN vuelve a preocupar: hace meses celebró que venció el cáncer y ahora anuncia tratamiento

La salud de Geo González vuelve a colocarse en el centro de la conversación. La reconocida comentarista de TUDN, quien hace apenas unos meses compartía mensajes de victoria tras superar un cáncer cervicouterino, ahora enfrenta una nueva etapa médica que encendió las alertas entre sus seguidores.

Aunque la periodista deportiva se ha caracterizado por mantener una actitud positiva y hasta humorística frente a la adversidad, sus recientes publicaciones desde el hospital provocaron inquietud. No se trata de rumores ni especulaciones: es la propia Geo quien ha documentado este nuevo proceso.

¿Por qué preocupa la salud de Geo González tras anunciar que venció el cáncer?

La inquietud creció luego de que en un programa de espectáculos en Youtube comentara el tema. La conductora de TUDN reveló que recientemente notó cambios en la actividad pública de la periodista:

“Recién la vi en redes sociales que está enfrentando o enfrentó una situación de cáncer, Geo González. Participa mucho en la W con Martha Debayle y en todos los noticieros, es buenísima, una periodista deportiva muy extraordinaria”, se dijo en dicho programa.

Pero lo que realmente detonó la conversación fue la mención de una pausa profesional: “Recién antier vi que ha tenido que hacer una pausa. Hace muchas colaboraciones y ha tenido que alejarse un poco, ojalá y la veamos recuperada para el Mundial”.

Estas palabras resonaron con fuerza, especialmente porque Geo González había celebrado públicamente su recuperación meses atrás, lo que dejó a muchos preguntándose qué estaba ocurriendo realmente.

¿Qué tratamiento contra el cáncer inició Geo González?

El pasado 20 de enero, Geo González compartió en redes sociales que comenzaría inmunoterapias. Lejos de esconder el proceso, publicó incluso un video en el que se observa el momento en que le colocan un catéter.

Días después, desde el hospital, volvió a mostrarse fiel a su estilo, mezclando información médica con su característico optimismo:

Geo González “La inmunoterapia es un tratamiento de quimio menos agresiva que mantiene despierto al sistema inmune. Esperemos que el mío esté feliz con el trato que le damos, olímpicos, cafecito y desayuno de campeona”.

El mensaje, aunque ligero en tono, dejó claro que su batalla médica no había terminado del todo. La palabra “inmunoterapia” no pasó desapercibida, ya que suele asociarse con tratamientos oncológicos prolongados o de seguimiento.

¿Qué había dicho Geo González cuando anunció que venció el cáncer?

La sorpresa fue mayor porque en noviembre pasado, Geo González había compartido mensajes que sonaban a cierre definitivo de una etapa muy dura.

Tras concluir un ciclo de quimioterapias, escribió: “Segundo ciclo terminado. Seis fumigadas bárbaras, 8 horas conectada cual coche eléctrico. Cada 21 días. Recomiendo comer lo mejor posible, hidratarse, ponerse una pomada que anestesia para que el picotazo del catéter no duela tanto y soltar”.

Pero el fragmento que más impactó fue su reflexión emocional: “Permitir que la ciencia y la esperanza se tomen de la mano y trabajen. Tratar de hacerlo siempre con buena actitud, con la mejor cara, aunque poco a poco se va demacrando, pierdes pelo, cejas, pestañas, cachetes y las ojeras vienen a saludar”.

Poco después, durante una transmisión deportiva, sorprendió al público al revelar que había vencido por segunda vez el cáncer, generando una ola inmediata de apoyo en redes sociales.

La escena fue celebrada tanto por colegas como por televidentes, pues Geo González no solo compartía una noticia médica, sino un triunfo profundamente humano.

¿Cómo fue la primera batalla de Geo González contra el cáncer cervicouterino?

En 2024, Geo González se ausentó de la televisión, lo que desató especulaciones entre la audiencia. Fue hasta julio de ese año cuando decidió explicar la razón: había sido diagnosticada con cáncer cervicouterino.

Lejos de dramatizar, relató su experiencia con su sello personal: “Cuando la Dra. me abrazó y dijo felicidades, obvio pedí revisión al VAR, chéquenle por todos lados… ¡nada! hoy no están”.

Y remató con una frase que muchos recuerdan: “Opté por llorar victoria! Me daba miedo cantarla, porque no se sabe si regresen, pero es cierto hoy no está, hoy soy una persona ‘Cáncer free’”.

Aquella declaración fue interpretada como el final de una etapa médica compleja. Por eso, el inicio de inmunoterapia ahora ha generado preguntas inevitables entre sus seguidores.

¿Quién es Geo González?

Geo González es una reconocida periodista, narradora y comentarista deportiva mexicana con una trayectoria consolidada dentro de los medios más importantes del país. A lo largo de más de dos décadas, su voz y estilo se han convertido en referencia dentro de la cobertura deportiva, especialmente en televisión. Su carrera está estrechamente ligada a TUDN y Televisa Univision, donde ha participado en transmisiones, análisis y programas especializados.

Dentro del periodismo deportivo, Geo González ha destacado como una de las figuras pioneras en espacios históricamente dominados por hombres. Su trabajo se ha enfocado principalmente en disciplinas como el fútbol, con especial énfasis en el fútbol femenil, y el voleibol, áreas en las que ha desarrollado un perfil analítico y técnico. Además, ha formado parte de coberturas de gran relevancia internacional, incluyendo Juegos Olímpicos y Copas del Mundo, lo que ha fortalecido su presencia y credibilidad en la industria.

Más allá de la televisión, Geo González también ha construido una presencia importante en radio y plataformas digitales. Ha colaborado en diversos espacios informativos, incluyendo participaciones en W Radio junto a Martha Debayle, así como intervenciones en noticieros y contenidos multimedia.