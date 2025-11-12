Despiden a querido conductor de TUDN tras 15 años de trayectoria en la televisión; así lo anunció

La industria deportiva quedó conmocionada con la reciente despedida de uno de los conductores más queridos de TUDN. Tras 15 años de trayectoria, el periodista dijo ‘adiós’ y diversas personalidades del gremio no tardaron en pronunciarse en redes sociales, tal como lo hizo David Faitelson y Mauricio Ymay, quienes tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado. ¿De quién se trata?

El conductor de TUDN se despidió de sus seguidores en redes sociales. / x

¿Qué conductor de TUDN fue despedido tras 15 años de trayectoria?

Se trata de Alejandro Berry, hijo del fallecido Jorge Berry, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que anunció su salida de la televisora tras 15 años de trayectoria. La noticia no pasó desapercibida con nadie. Incluso, lo despidieron en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el periodista deportivo publicó una ráfaga de fotografías en las que resaltó cada etapa de su carrera en la cadena deportiva. Asimismo, agradeció el apoyo que recibió a lo largo de su paso por TUDN.

Alejandro Berry, hijo de Jorge Berry, anunció su salida de TUDN. / IG: @alejandroberry

“Gracias a Televisa Univision por 15 años de carrera que me dejaron amistades y experiencias de por vida. Gracias a todos los que fueron parte de este viaje. Listo para lo que sigue… y viene pronto”. Alejandro Berry

En sus fotografías, el ahora exconductor de TUDN rememoró que, durante los últimos 15 años, estuvo al frente de varios de los programas deportivos más destacados del canal. Además, formó parte de la cobertura de competiciones como:

La Liga MX,

Champions League,

Copa Oro,

Nations League,

MLS, entre otras.

La noticia causó revuelo entre usuarios y seguidores del experto en fútbol nacional e internacional y no tardaron en enviarle sus mejores deseos en esta nueva etapa.

Así lo dijo Alejandro Berry:

¿Cómo reaccionaron David Faitelson y Mauricio Ymay a la salida de Alejandro Berry de TUDN?

Quienes también se pronunciaron a la inesperada salida de Alejandro Berry de TUDN fue David Faitelson y Mauricio Ymay, ambos máximos referentes de la televisión deportiva en México. Los dos le enviaron un conmovedor mensaje en el que le desean lo mejor en sus futuros proyectos.

Alejandro Berry compartió foro al lado de David Failtelson en TUDN. / IG: @alejandroberry

Además, externaron que “fue un placer” coincidir con él en su paso por TUDN. Estos fueron sus mensajes en la caja de comentarios de su publicación en Instagram:

“Muchísimas felicidades, querido Alejandro. Un placer coincidir con un profesional de tu talento. Vendrán cosas mejores.Abrazo”, David Faitelson

“Fue un placer haber coincidido contigo. Eres un tremendo ser humano. Mereces lo mejor siempre, mi Berry. Te mando un abrazo enorme y mucho éxito en lo que venga”, agregó Mauricio Ymay.

Así lo dijeron ambos periodistas:

David Faitelson se despide de Alejandro Berry en TUDN / IG

¿Quién es Alejandro Berry y cuál es su trayectoria?

Alejandro Berry es un periodista y conductor deportivo mexicano-estadounidense, reconocido por su trabajo en la cadena TUDN, donde desarrolló una destacada carrera de más de 15 años. Es hijo del fallecido periodista Jorge Berry, una de las figuras más influyentes del periodismo en México, lo que marcó desde joven su interés por los medios de comunicación.

En redes consideraron que el periodista Alejandro Berry destacó por su estilo analítico, cercano y dinámico, lo que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos del periodismo deportivo televisivo. A lo largo de su trayectoria, también se consolidó como comentarista y presentador en espacios dedicados a la opinión y el debate sobre fútbol.