Histórico comentarista deportivo mexicano, se encuentra grave de salud: El ‘Perro’ Bermúdez, pide oraciones

El periodismo deportivo en México atraviesa horas de profunda preocupación luego de que se confirmara que un querido comentarista deportivo, famoso por su trabajo en TUDN, y cuya voz es reconocida a lo largo de nuestro país, se encuentra grave de salud. La noticia sacudió al gremio de comentaristas, y fue Enrique el ‘Perro’ Bermúdez, quien se unió a las oraciones. ¿De quién se trata?

El narrador de TUDN, Emilio Fernando Alonso, recibió muestras de apoyo por parte de colegas y aficionados del futbol mexicano. / x

¿Qué famoso comentarista deportivo mexicano, se encuentra grave de salud?

Roberto Guerrero Ayala, uno de los comentaristas más emblemáticos que trabajó para la televisora de San Ángel, y cuya voz se volvió “familiar” para millones de mexicanos a lo largo del país, se encuentra grave de salud.

Durante décadas, Guerrero fue protagonista de radio y televisión, siempre reconocible por un estilo único: narraciones rápidas, precisas, vibrantes y llenas de matices, hechas para mantener al público al filo del asiento

Su impacto se reflejaba en los hogares cada fin de semana, cuando millones de aficionados seguían al futbol mexicano mediante su voz.

Roberto Guerrero Ayala, cronista mexicano / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud del comentarista deportivo, Roberto Guerrero Ayala?

Aunque los detalles sobre el estado actual de salud de Roberto Guerrero Ayala siguen siendo reservados, la alarma se desató cuando Enrique ‘Perro’ Bermúdez, uno de los narradores más reconocidos de México y viejo compañero de Guerrero, confirmó que el comentarista atraviesa por un momento crítico de salud.

Bermúdez publicó un mensaje en el que pidió oraciones y buena energía para su colega, gesto que rápidamente se viralizó entre aficionados, periodistas y excolaboradores.

“ Me acaba de informar el nieto de Roberto Guerrero Ayala, que mi querido Roberto, esta grave, los invito a orar por su salud!! ”, escribió Bermúdez.

Por ahora, no se han dado más detalles sobre la causa o la evolución del estado de salud del comentarista, pero miles de seguidores esperan que su recuperación sea posible y que pueda superar esta difícil etapa.

Me acaba de informar el nieto de Roberto Guerrero Ayala, que mi querido Roberto, esta grabe, los invito a orar por su salud!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) December 10, 2025

¿Quién es Roberto Guerrero Ayala y cuál es su trayectoria como comentarista?

Roberto Guerrero Ayala es reconocido como una de las voces más representativas del periodismo deportivo en México, especialmente en Guadalajara, donde se convirtió en un referente histórico de las transmisiones futbolísticas durante varias décadas.

Su estilo inconfundible, caracterizado por narraciones dinámicas y cargadas de emoción, lo posicionó como uno de los cronistas más influyentes del futbol nacional.

Su incursión en los medios comenzó en emisoras locales tapatías, donde dio sus primeros pasos como narrador. Desde entonces mostró un talento natural para describir jugadas con una precisión casi visual, lo que pronto lo convirtió en una voz destacada en el dial jalisciense.

Su especialidad fueron los equipos de Guadalajara. Narró innumerables partidos de:



Chivas de Guadalajara

Atlas

Tecos de la UAG

Leones Negros de la UdeG

Además de su trabajo en el futbol mexicano, Guerrero también cubrió torneos nacionales e internacionales, ampliando su reconocimiento como cronista.

