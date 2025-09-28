Toño de Valdés fue hospitalizado y operado de emergencia por aneurismas

El periodista deportivo y conductor de TUDN, Antonio “Toño” de Valdés generó preocupación tras darse a conocer que fue hospitalizado y operado de emergencia.

A sus 64 años, el conductor es considerado uno de los máximos referentes del periodismo deportivo en México, gracias a su trabajo como titular del programa “La jugada” y sus coberturas de eventos internacionales como Juegos Olímpicos, Super Bowl, Serie Mundial y Copas del Mundo.

Durante su participación en el pódcast Amigos, que conduce junto a Enrique Burak, Toño de Valdés habló abiertamente sobre el complicado momento que enfrentó y cómo logró salir adelante tras la intervención médica.

¿Por qué fue hospitalizado de emergencia Toño de Valdés?

Toño de Valdés explicó que el motivo que lo llevó a urgencias fue un dolor de estómago que presentó de manera repentina. Al ser revisado por médicos, se detectaron aneurismas, lo que obligó a someterlo a cirugía de emergencia.

El periodista aclaró que los aneurismas detectados estaban localizados en su pierna y que fueron tres los que requirieron intervención quirúrgica, afortunadamente con resultados satisfactorios.

“De un dolor de estómago terminamos en urgencias. Tú sabes que yo no voy al médico porque soy muy cobarde, de repente descubrieron aneurismas, que son totalmente asintomáticas, pero si se revientan son mortales. Son cosas muy peligrosas”, relató el conductor.

¿Qué provocó el dolor de estómago de Toño de Valdés?

Aunque inicialmente el dolor alarmó a Toño de Valdés y a sus seguidores, posteriormente se descubrió que la causa principal era la presencia de piedras en la vesícula.

Durante la revisión médica, los profesionales también identificaron los aneurismas, un problema silencioso y asintomático que puede llegar a ser mortal si no se detecta a tiempo.

De hecho, gracias a este dolor de estómago, el conductor pudo recibir atención médica inmediata y ser sometido a tratamiento para un riesgo grave que de otra manera podría haber pasado desapercibido.

“Un dolor de panza, pero encontraron por supuesto piedras en la vesícula, eso es lo que provocó el dolor”, comentó Toño.

¿Cuál es el estado de salud de Toño de Valdés hoy 27 de septiembre?

Tras la cirugía, Toño de Valdés fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro. Actualmente, continúa formando parte del talento de TUDN y retomando sus actividades profesionales. Sus palabras transmiten tranquilidad a sus seguidores, quienes celebran que todo haya salido bien.

“Me operarón y ya bendito a Dios estoy bien” , comentó Toño de Valdés

¿Qué son los aneurismas que le detectaron a Toño de Valdés?

Los aneurismas que sufrió Toño de Valdés, según Mayo clinic son dilataciones anormales de un vaso sanguíneo que pueden ser silenciosas y extremadamente peligrosas si se rompen.

Esta condición puede ocurrir en diversas partes del cuerpo, como el cerebro, la aorta, las piernas o la arteria poplítea.

Los aneurismas pueden ser mortales si se rompen, ya que esto puede causar sangrado interno grave.

Algunos aneurismas no presentan síntomas y pueden pasar desapercibidos incluso si son grandes

En el caso de Toño de Valdés, estos estaban en la pierna y, de no haber sido detectados a tiempo, podrían haber tenido consecuencias graves.

