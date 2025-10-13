La granja VIP
César Doroteo lanza fuerte indirecta a Ricardo Peralta en La granja VIP, ¿lo tacha de lo peor? ¿Ya no son amigos?
Tras su llegada a La granja VIP, César Doroteo habló sobre lo que “NO” debe hacer en un reality, algo que su amigo Ricardo Peralta sí hizo en La casa de los famosos México, ¡indirecta, directa!
La granja VIP: Manola Díez pelea con Caro Ross y Kike Mayagoitia ¡por una piña! Adame, ¿la tranquiliza?
Manola Díez y Carolina Ross protagonizan la primera pelea de ‘La granja VIP’ por una piña. Kike Mayagoitia y Alfredo Adame se ven involucrados. Esto pasó.
Error en ‘La granja VIP’ deja expuesta a Kim Shantal con historia de asesinato: "¿No que sin censura?”
Un error de producción en ‘La granja VIP’ dejó al descubierto una historia de asesinato contada por Kim Shantal, pese al intento de censura ¡la producción no logró silenciarla!
De YouTube a La granja VIP 2025: ¿Quién es César Doroteo, de Pepe y Teo, el primer nominado del reality show?
Descubre quién es Teo, el carismático influencer que conquistó YouTube y ahora enfrenta su primer gran reto en La granja VIP 2025.