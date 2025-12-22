Eleazar Gómez tachado de “ardido” por reacción frente al triunfo de Alfredo Adame en ‘La granja VIP’

El pasado domingo 21 de diciembre, Alfredo Adame se coronó como el ganador de la primera temporada de ‘La granja VIP’. Si bien el hecho fue muy celebrado en redes sociales, no estuvo exento de polémica. Y es que muchos aseguran que Eleazar Gómez, quien obtuvo el segundo lugar, se molestó por el triunfo de su “amigo”, ¿qué pasó?

Alfredo Adame, ganador de La granja VIP / Redes sociales

¿Qué hará Alfredo Adame con el premio que ganó en ‘La granja VIP’?

Alfredo Adame obtuvo un trofeo, una motocicleta y dos millones de pesos por haber ganado ‘La granja VIP’. En cuanto se anunció su victoria, muchos se preguntaron en qué gastaría su dinero. Durante la gala final del reality, el actor despejó la duda.

Y es que contó que gastaría parte de su premio en la carrera universitaria de su nieto, así como “algunas cosas” para su nieta.

“De ese dinero, parte va a ser para pagarle la carrera de abogado a mi nieto y a mi nieta también para otras cosas”, expresó al borde de las lágrimas.

Tras su triunfo, Alfredo ha dicho sentirse muy orgulloso de haber participado en este proyecto y agradeció a todos los fans que lo apoyaron a lo largo de las 10 semanas que duró el reality, afirmando que todo “fue por ellos”.

Alfredo Adame / Redes sociales

¿Eleazar Gómez se “ardió” por no ganar ‘La granja VIP’?

A través de redes sociales, ha comenzado a circular el video del momento en el que Alfredo Adame fue anunciado como el ganador de ‘La granja VIP’. Poco después de que Eleazar Gómez se despide de él para ir al foro, se le puede escuchar diciendo algo inentendible.

Si bien sus palabras no se captaron en el momento, se dice que su comentario fue el siguiente: “Yo debí ganar”. Según sus fans, el actor también se mostró algo molesto por haber obtenido el segundo lugar.

“No sé si recuerdan este momento en el que se despide de Alfredo Adame y se sube a la camioneta para irse al foro. En ese momento, se alcanza a escuchar que Eleazar Gómez dice: ‘Yo debí ganar, creí que iba a ganar’”, señaló un creador de contenido que compartió el clip.

Todo esto generó muchas opiniones diversas. Si bien algunos lo justificaron diciendo que simplemente fue la emoción del momento, la gran mayoría lo tachó de “ardido” por no aceptar la victoria de Alfredo Adame.

Cabe destacar que poco después el actor se dijo contento por el primer lugar de Alfredo, ya que fue el “único amigo” que tuvo dentro del reality. Recordemos que ambos formaron el ‘team Muro’, una alianza en contra del resto de los participantes que, a su considerar, los rechazaban.

¿Habrá una segunda temporada de ‘La granja VIP’?

Durante la gala final de ‘La granja VIP’, el conductor reveló que habrá una segunda temporada del reality y está programada para estrenarse en octubre del próximo año. Se detalló que ya se están buscando a los “próximos grajeros”.

Si bien se especuló que Kristal Silva, quien fue copresentadora, se volvería la titular en la siguiente edición, se aclaró que no, que, al parecer, todo seguirá de la misma forma.

