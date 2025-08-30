Alfredo Adame revela que practica el poliamor: ¿Cuántas novias tiene el actor mexicano?

El siempre polémico Alfredo Adame vuelve a ser noticia, esta vez por una inesperada confesión sobre su vida sentimental. En una reciente entrevista con Maxine Woodside, el actor y conductor mexicano sorprendió al declarar abiertamente que practica el poliamor desde hace seis años. ¿Cuántas novias tiene?

Alfredo Adame revela que practica el poliamor: ¿Cuántas novias tiene?

El exintegrante de La casa de los famosos all stars, Alfredo Adame, compartió en una reciente entrevista que su incursión en el poliamor comenzó después de separarse legalmente de su exesposa.

“Yo me divorcio hace seis años y, de repente, empiezo a vivir en el poliamor porque tengo cuatro novias y esas cuatro novias se conocen entre ellas” Alfredo Adame

El actor explicó que su transición hacia una relación no monógama no fue planeada, sino que surgió de forma natural mientras exploraba nuevas formas de vincularse emocional y afectivamente. Al conocer a Marcela Iglesias, una de sus actuales parejas (quien acompañó al actor durante la entrevista y también es conocida como la ‘Barbie humana’), descubrió que existían relaciones funcionales más allá del esquema tradicional.

“Conocí a Marcela en un contexto inesperado. Ella me explicó que su matrimonio era poliamoroso, y fue ahí cuando entendí que existían otros modelos relacionales que también pueden ser válidos”, compartió Adame.

¿Por qué el poliamor no es infidelidad? Esto dice el actor Alfredo Adame

Uno de los puntos más importantes de la conversación fue la necesidad de diferenciar el poliamor de la infidelidad. Alfredo Adame insistió en que su vida amorosa está basada en el respeto y la transparencia, no en el engaño. Para él, el problema de muchas relaciones tradicionales radica en la falta de comunicación y sinceridad entre las partes.

“Hay una gran diferencia entre la infidelidad y el poliamor. La infidelidad existe, la causa negativa es que tú no estás siendo honesto con tu pareja y por eso hay parejas que viven 37 años casadas que ni se hablan ni se pelan y el poliamor es consensuado” Alfredo Adame

Según Adame, muchas parejas permanecen juntas durante décadas sin hablarse o sin compartir afecto real, por lo que considera que su estilo de vida es, en ciertos aspectos, más saludable que muchas uniones convencionales. “ Cada persona tiene derecho a vivir el amor como lo entienda, mientras exista respeto ”, afirmó.

¿Por qué Alfredo Adame se divorció de Mary Paz Banquells?

El actor y conductor Alfredo Adame se divorció de la actriz Mary Paz Banquells hace seis años, pero los detalles exactos sobre las razones de su separación no han sido completamente públicos. Sin embargo, lo que se sabe es que ambos atravesaron una relación complicada, marcada por altibajos.

En entrevistas pasadas, Adame no ha profundizado demasiado en las razones específicas de su divorcio, pero ha reconocido que las relaciones de pareja requieren mucho trabajo y que, a pesar de su separación, él y Banquells lograron mantenerse en buenos términos por el bien de sus hijos. En otras ocasiones, ha hecho comentarios que sugieren que la convivencia con su exesposa no era fácil, lo que habría influido en su decisión de separarse.

Con esta actual entrevista, el actor generó controversia en redes, pues señalan que además de iniciar en el poliamor justo hace seis años, también es la misma fecha en que se separó de su esposa.

Alfredo Adame señaló que, aunque su confesión pueda ser controvertida, no siente que esté haciendo algo incorrecto. “ Yo, en realidad, mi forma de ver las cosas… yo no veo absolutamente nada de malo ”, expresó.

Aunque Alfredo Adame es conocido por sus constantes apariciones polémicas en los medios, su testimonio sobre el poliamor marca una faceta distinta de su vida: “No se trata de números, sino de acuerdos”, concluyó el también conductor.

