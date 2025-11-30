Paty Cantú: Así fue la lujosa boda de la cantante mexicana, junto a Christian Vázquez, ¡FOTOS EXCLUSIVAS!

¡Es oficial! Paty Cantú y Christian Vázquez se casaron en una exclusiva boda que está generando gran revuelo. Durante la madrugada de este domingo, se filtraron las primeras fotos y videos de la celebración, que tuvo lugar a un costado de la playa. ¡Te compartimos fotos exclusivas del momento que causa furor en redes!

Paty Cantú se habría casado con Christian Vázquez el pasado fin de semana. / Redes sociales

¿Hubo boda civil entre Paty Cantú y Christian Vázquez?

De acuerdo a lo compartido por la periodista Martha Figueroa, la boda civil de Paty Cantú y Christian Vázquez tuvo lugar los primeros días del mes de octubre, y fue celebrada con una ceremonia íntima, a la que solo asistieron los familiares más cercanos y los testigos.

“ Hubo una boda secreta, nadie supo. Me enteré y me da mucho gusto porque es una gran cantante y compositora. Se nos casó en secreto Paty Cantú con su novio Christian Vázquez, luego de que le pidiera matrimonio en el Auditorio ”, dijo Figueroa.

Martha Figueroa también señaló que la forma reservada de los novios podría responder a su intención de mantener su vida privada fuera del ojo público, por ello, los medios no fueron notificados de la celebración:

No sé por qué no avisaron, quizá alguno de ellos no quería que se supiera, pero me enteré por una muy buena fuente y de verdad los felicito muchísimo. Martha Figueroa

Paty Cantú y Christian Vázquez se comprometieron el pasado mes de octubre de 2024. / Instagram: @charritopadrote

¿Cómo fue la boda de Paty Cantú y Christian Vázquez?

Acompañando la idea de Martha Figueroa, sobre la supuesta actitud mesurada de Paty Cantú y Christian Vázquez sobre su boda civil, al parecer fue la misma situación para la gran fiesta.

Y es que la intérprete mexicana no ha compartido fotos en sus redes sociales oficiales, pero algunas páginas de fans y nosotros, tenemos fotos EXCLUSIVAS del momento . ¡Te mostramos!

Uno de los momentos más emotivos ha sido el baile que compartieron juntos, que, frente a la mirada de todos los presentes, vivieron con un show de luces y pirotecnia:

¡PATY CANTÚ Y CHRISTIAN VAZQUEZ, YA SE CASARON!🤍

Pero el outfit de Cantú pareció cambiar a lo largo de la celebración, pues hubo un momento en el que tanto ella, como Christian, mostraban un atuendo verde, haciendo juego y luciendo con él en varias fotos, en una de ellas, junto a la ‘Beba’ Montes:

Paty Cantú y Christian Vázquez en su boda, junto a la Beba Montes / IG: labebamontes

Además, tenemos fotos exclusivas de la pareja, cuando comparten mesa frente a todos sus invitados:

Boda Paty Cantú y Christian Vázquez, exclusiva TVNotas / TVNotas

Según datos de una fuente cercana, fueron aproximadamente 260 personas las que se dieron cita a la boda de Cantú y Vázquez, la cual, se llevó a cabo en Playa Patzcuarito, en Sayulita, Nayarit. Aquí una foto del lugar:

Boda de Paty Cantú y Christian Vázquez, más de 250 invitados / Fuente TVNotas

Como otro detalle a destacar de este mágico día para la pareja de artistas, el menú que degustaron los más de 250 invitados, fue hecho por la chef Gaby Ruíz:

Menú boda de Paty Cantú y Christian Vázquez, hecho por chef Gaby Ruíz / Fuente TVNotas

💍|| La cantante Paty Cantú celebró su boda este fin de semana en Punta de Mita, Nayarit, junto al actor Christian Vázquez.

💍|| La cantante Paty Cantú celebró su boda este fin de semana en Punta de Mita, Nayarit, junto al actor Christian Vázquez.

🤍 La ceremonia se llevó a cabo la noche del sábado 29 de Noviembre, con familiares y amigos acompañando a la pareja.

¿Quién es Christian Vázquez, esposo de Paty Cantú?

Christian Vázquez es un actor originario de Guadalajara, Jalisco, que ha destacado en el mundo del entretenimiento mexicano gracias a su talento, carisma y versatilidad. Con más de 40 producciones en cine, televisión y teatro, ha logrado consolidarse como uno de los rostros más conocidos en la pantalla nacional.

Nacido el 27 de octubre de 1986, Christian estudió Artes Escénicas en la Universidad de Guadalajara. Su camino hacia la actuación no fue fácil: trabajó como mesero para financiar sus estudios y comenzó su carrera en comerciales de televisión antes de dar el paso a proyectos más grandes.

En el cine, ha sido parte de importantes películas como:



Cantinflas ,

, Mirreyes contra godínez ,

, Te llevo conmigo y,

y, La caída (junto a Karla Souza).

(junto a Karla Souza). También participó en la película de Hollywood Elysium, actuando junto a Matt Damon.

En televisión, ha brillado en series como Rosario Tijeras, De brutas, nada y Guerra de vecinos.

