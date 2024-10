Paty Cantú y María Félix ¡son familia! ¿cuál es el lazo que comparten?

En un giro inesperado que ha cautivado al público mexicano, la cantante pop Paty Cantú reveló un sorprendente vínculo familiar con una de las máximas estrellas del ‘Cine de oro mexicano': María Félix.

Durante una entrevista en el pódcast “Turbulence & Burrita Burrona”, la intérprete de éxitos como “Afortunadamente no eres tú” confesó que “La Doña” es nada menos que su tía abuela.

“Mi abuelo era primo de La Doña. O sea, somos por ahí muy alejados parientes, pero al final parientes. Es mi tía abuela, listo”, expresó Cantú, dejando atónitos a sus seguidores.

Esta revelación aunque ya lo había dicho con anterioridad no fue tan viral como ahora que ha generado un gran revuelo en redes sociales.

Paty Cantú / Instagram: @patycantu

Paty Cantú: ¿Ser familia de María Félix le dio la oportunidad de cantar con Juan Gabriel?

Pero la historia no termina ahí. Paty Cantú también compartió cómo este parentesco jugó un papel crucial en su carrera musical. Según la cantante, Juan Gabriel estaba al tanto de su relación con María Félix y esto habría influido en su decisión de invitarla a colaborar en su álbum “Los dúo 2".

“Pero te voy a decir por qué esto es relevante, no sé cómo Juan Gabriel sabía todo de la vida y esto también lo sabía. Mi parentesco, por más lejano que fuera, con María Félix el señor Juan Gabriel lo sabía. Paty Cantú

María Felix es considerada una de las máximas divas que ha dado cine mexicano; participó en un total de 47 películas, algunas de las más famosas fueron Tizoc: amor indio, con Pedro Infante; El peñón de las ánimas, Doña Bárbara, Enamorada, Río escondido, Maclovia, La pasión desnuda y La Generala. / Archivo Notmusa

La cantante recordó cómo recibió un correo electrónico de Juan Gabriel invitándola a participar en el proyecto y cómo, en lugar de aceptar ciegamente, le propuso interpretar la canción “No discutamos”.

“Entonces, pasan los años y me llega un correo donde Juan Gabriel me invita a participar en Los Dúos 2 y no recuerdo qué canción me mandó, peor yo todavía leo el correo y en lugar de contar ‘Sí señor, lo que usted quiera’ le dije ‘A mí me gustaría cantar más No discutamos, qué le parece’”, agregó Paty Cantú.

Afortunadamente, la iniciativa de Paty Cantú fue muy bien recibida por Juan Gabriel, quien le explicó la dinámica de la grabación. Sin embargo, la verdadera sorpresa se la llevaría él al escuchar el trabajo de Cantú ¡y hasta pasar días en su casa le ofreció!

“Pues todos los de los dúos graban su canción y luego los llevan un día a su estudio, les hacen un playback ahí, y te regresan ese mismo día. Y se acabó, ese es tu video. Yo pensé: ‘Ah, pues, okay’. Y de repente, estaba en mi casa, sin hacer mucho, no sé qué estaba haciendo y me llega otro correo de ‘Don Alberto, quisiera invitarla a que venga un fin de semana a su casa porque le encantó lo que hice con la canción. Me hablaban de usted, lo que hizo con la canción ‘No discutamos’. Él quiere hacer un videoclip oficial de esto, no el video que están haciendo con todo el mundo, y además quiere que te quedes tres días en su casa’. Empecé a temblar y respondí: ‘Sí, acepto’”, contó entre risas Paty Cantú.

Finalmente, relató que Juan Gabriel la recibió con los brazos abiertos, le dio regalos, conversaron, la invitó a comer aguacates y hasta chistes de su vestuario hacían. La emoción fue tanta que no se resistió y le pidió poder invitar a su mamá y el cantante accedió.