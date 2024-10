Grupo Frontera roba el show y sorprende a novios en su boda ¡el sueño! VIDEO

Grupo Frontera, la sensación del regional mexicano, fue protagonista de una gran sorpresa para unos recién casados luego interrumpir en su boda para ofrecer una presentación en vivo de su éxito ‘Hecha pa’ mi’.

Este sorpresivo momento, recuerda la icónica escena de Maroon 5 en el video musical de “Sugar”, y ahora la agrupación mexicana ha generado miles de reacciones en redes sociales, consolidando aún más su popularidad.

Maroon 5 pa su video de Sugar en 2015 organizó una serie de conciertos sorpresas y los registró en el clip oficial del tema.

Grupo Frontera roba el show y sorprende a novios en su boda ¡el sueño!

En un video que la misma banda subió a sus redes, se aprecia que Grupo Frontera planificó una entrada espectacular. En medio de la celebración, una cortina blanca cayó de repente, revelando a los músicos que se encontraban listos para sorprender a los novios y a sus invitados. La reacción fue inmediata: gritos de emoción, rostros atónitos y teléfonos celulares captando cada segundo de este momento único.

Grupo Frontera: La sorpresa no solo fue para los novios; así lo vivieron

Payo, vocalista de la agrupación, compartió sus impresiones sobre esta experiencia única, reconociendo la adrenalina y la emoción que se vivió durante esta presentación tan especial.

“No me van a creer. No sé si me van a creer, pero ese fue más difícil que un concierto. Más difícil que un concierto” Payo

Tras este emocionante momento, los integrantes de Grupo Frontera se dirigieron a su concierto programado en Edinburg, Texas. La banda, que ha ganado fama mundial gracias a su cover de “No se va”, demostró una vez más su conexión con el público y su capacidad para crear momentos inolvidables.

Grupo Frontera: redes reaccionan a la gran sorpresa

Como era de esperarse, en redes sociales la banda se llenó de halagos y en la caja de comentarios incluso hubo quien pidió ser la afortunada para que repitieran la hazaña en su boda.

“Imagina que te invitaron a la boda y no fuiste luego ves el live y esté grupo frontera”, “Si no me van a traer grupo frontera a mi boda mejor ni me caso”, “Que emoción, ojalá me sorprenda Grupo Frontera en mi cumpleaños”, “En mis tiempos, era Maroon 5”, “¡Qué hermoso! ¡Me encanta Grupo Frontera!”, “Me caso 18 de enero porrr siiii me gusta dar otra sorpresa”, “Maroon 5 versión regional”, fueron algunos de los comentarios que se leían.