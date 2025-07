Miembro de Grupo Frontera se entera por redes que ya no está en la banda: “No tuve voz en cómo se manejó”

Cuando parecía que Grupo frontera comenzaba a dejar atrás las controversias, una nueva bomba sacudió a la agrupación. Brian Ortega, bajista de la banda durante más de tres años, anunció sorpresivamente su salida. Pero lo que encendió las alarmas entre sus seguidores no fue su despedida, sino la manera como se enteró: al parecer, ¡nadie del equipo le avisó que ya no formaría parte del grupo!

Grupo Frontera / Redes sociales

Mira: Grupo Frontera roba el show y sorprende a novios en su boda ¡el sueño! VIDEO

¿Qué miembro de Grupo frontera quedó fuera este 2 de julio de 2025?

Fue el propio Brian Ortega, ahora exintegrante de Grupo frontera quien compartió su versión en redes sociales, dejando claro que no tuvo voz ni voto en la decisión. “Hace poco me enteré de que ya no formaría parte de Grupo Frontera. Esta decisión no fue tomada por mí, y no tuve voz en cómo se manejó. Y estoy seguro de que cómo muchos de ustedes, al igual yo estoy sorprendido.”, escribió en su cuenta oficial de Instagram @brian__frontera, aún ligada a la banda en su nombre de usuario.

El bajista aseguró que, al igual que sus fans, él también quedó en shock. Aunque en su mensaje mantuvo un tono respetuoso y agradecido, la revelación desató una tormenta de especulaciones sobre el clima interno en el grupo y el trato entre sus integrantes.

Lee: Alejandro Sanz presenta “Hoy no me siento bien” junto a Grupo Frontera ¡unión entre México y España!

El tema de Bad Bunny y Grupo Frontera ya supera los 11 millones de reproducciones / Instagram: @badbunnypr / @grupofrontera

¿Qué dice el comunicado completo de Brian Ortega, ahora exintegrante de Grupo frontera?

El mensaje compartido por Brian Ortega no solo confirmó su salida, también sirvió como carta de despedida para sus seguidores y compañeros. A través de un extenso comunicado, el bajista dejó en claro que no guarda rencor, pero sí mucha sorpresa por la forma en que se manejó la situación.

“No tengo más que agradecimiento por los años, la música y todos los momentos que compartí con mis compañeros de banda. Quiero agradecerles por estos últimos 3 años y medio, y por la oportunidad de ser parte de algo que creció inmensamente y crear en lo que hoy se conoce como Grupo Frontera” Brian Ortega

También aprovechó para aclarar que este no es el final de su carrera musical, sino el inicio de algo nuevo: “A mis fans, por favor, sepan que este no es el final para mí y está lejos de serlo. Estoy emocionado por lo que viene y ya estoy trabajando en planes con gente increíble”, expresó. Finalmente, agradeció el apoyo de los fans que lo han acompañado

“Gracias por estar a mi lado a través de cada nota y cada etapa. El amor y el apoyo que me han mostrado significan todo y les prometo que esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Con mucho amor y respeto. Brian.” Brian Ortega

El mensaje fue bien recibido por su comunidad, pero también provocó reacciones divididas. Muchos internautas expresaron su solidaridad, mientras otros comenzaron a cuestionar el silencio del resto de la banda.

Ve: Grupo frontera en el ojo del huracán: ¿Cancelados en México por presunto apoyo a la deportación de migrantes?

¿Grupo Frontera ya respondió al comunicado de su excompañero?

Hasta el momento de esta publicación, ningún integrante de Grupo frontera, incluyendo al vocalista principal, Payo, se ha pronunciado sobre la sorpresiva salida de Brian Ortega. El silencio ha sido absoluto, lo que ha alimentado aún más las teorías sobre una posible ruptura interna no amistosa.

Cabe recordar que el grupo venía de otra polémica reciente, luego de ser señalados por supuestamente apoyar al expresidente de EUA, Donald Trump. Aunque el escándalo no prosperó oficialmente, la banda quedó bajo el ojo público. Ahora, con la salida forzada y aparentemente silenciosa de uno de sus músicos más visibles, la narrativa vuelve a ponerse en su contra.

¿Quién es Brian Ortega, exintegrante de Grupo frontera?

Brian Ortega es un músico originario de Texas que se desempeñó como bajista de Grupo frontera durante más de tres años. Su participación fue clave en el ascenso de la agrupación dentro del regional mexicano, especialmente en la fusión de sonidos texanos con ritmos norteños y cumbia.

Sin embargo, este 2 de julio de 2025, Ortega sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que había sido removido del grupo sin previo aviso ni participación en la decisión. Hasta ahora no ha dado detalles de los proyectos que aseguraran su futura en la industria musical