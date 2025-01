Grupo frontera en el ojo del huracán: ¿Cancelados en México por presunto apoyo a la deportación de migrantes?

Grupo frontera, una de las bandas de regional mexicano más populares del momento y quien recientemente estrenó canción junto a Alejandro Sanz, ha sido objeto de una fuerte controversia en redes sociales por el presunto apoyo que brindaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la actualidad, la administración de Donald Trump ha intensificado la búsqueda y deportación masiva de migrantes en Estados Unidos, lo que ha generado un clima de miedo entre las comunidades afectadas. En respuesta, gran parte de América Latina ha mostrado su solidaridad con aquellos que viven con el temor constante de ser capturados. También la comunidad artística se ha pronunciado, como la actriz Selena Gomez, quien, entre lágrimas, pidió perdón a México por la situación.

El caso contrario es el Grupo frontera, pues se ha visto envuelto en una controversia tras ser acusados de haber apoyado al controvertido político con su voto. Esta revelación ha desatado una ola de indignación en las redes sociales, donde muchos usuarios han comenzado a cancelar a la agrupación por su presunto respaldo a Trump.

Donald Trump fue encontrado responsable del delito de abuso sexual contra la columnista E. Jean Carroll. / Instagram: @realdonaldtrump

Grupo frontera es cancelado en México por apoyar a Trump

Todo comenzó con un video de TikTok publicado por la usuaria @sarahjasmine__, quien afirmó que los miembros de Grupo frontera han mostrado su respaldo a Donald Trump.

En su publicación, la joven dice: “Regresemos a noviembre. Hay un video donde se ve a Grupo frontera diciendo que votan por Trump. Ahora que se está cancelando a diferentes influencers latinos que apoyan a Donald, debo hablar de esto porque los vi”, comienza a decir la joven

La cancelación en redes no se hizo esperar. Decenas de usuarios comenzaron a compartir memes y críticas, exigiendo que la banda no reciba apoyo en México. Incluso, algunos internautas han promovido boicots para evitar la reproducción de sus canciones en plataformas digitales.

La usuaria de TikTok también hizo referencia a la aparición de una persona de la familia del vocalista del grupo en un video donde baila YMCA, tema que fue usado en la campaña de Trump.

En el video no hay elementos que confirmen de manera definitiva que la agrupación haya realizado una declaración pública de apoyo a Trump. No obstante, esto no ha impedido que el escándalo crezca y afecte su imagen.

Resulta que esta chica llamada Sarah Jasmine subió este video diciendo que integrantes de Grupo Frontera son parte de Latinos X Trump. Incluso sacaron videos del TikTok de la abuela y abuelo bailando al ritmo del YMCA (música de campaña de Trump).



¿Grupo Frontera si se va? pic.twitter.com/JP5docdV2k — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) January 30, 2025

“Borraron los videos donde ellos apoyan a Trump, pero ya, no escuchen las canciones ni vean sus videos de ellos porque votaron por Donald y ahora se están haciendo pen...os. Ellos son de este grupito de Latinos por Trump y aun así ellos van a México y quieren apoyo”, finalizó la usuaria @sarahjasmine__.

Grupo frontera en la cuerda floja ¡En México han sido muy queridos!

Grupo Frontera ha sido uno de los exponentes más importantes del regional mexicano en los últimos años y agrupación que en 2024 estuvo dentro del top 10 artistas que pusieron a México en lo más alto en 2024

Su canción “No se va” incluso fue presentada en la conferencia matutina del expresidente de México y formó parte de los festejos del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México en 2024.

A pesar de la controversia, los integrantes del grupo han mantenido silencio ante las acusaciones. Los seguidores esperan que pronto emitan una postura clara sobre las críticas que han recibido. Algunos de los comentarios en contra de la agrupación ya se leen en redes: