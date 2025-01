Selena Gomez llora destrozada y pide perdón a México en transmisión en vivo

En medio de la polémica por las deportaciones masivas de migrantes decretadas durante la nueva administración del presidente Donald Trump, la cantante y actriz Selena Gomez expresó su solidaridad con los mexicanos afectados.

En un emotivo video transmitido en sus redes sociales, que fue eliminado poco después, Selena Gomez, recién comprometida con Benny Blanco, mostró su apoyo a las familias y, en particular, a los niños que sufren las consecuencias de estas políticas migratorias.

Selena Gomez llora desconsolada

“Solo quiero decir que lo siento mucho. Están atacando a toda mi gente, y principalmente a los niños. La forma en que lo están haciendo no es la correcta. Los están tratando como delincuentes cuando ellos realmente están aquí luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familiares adelante”, expresó la cantante entre lágrimas.

El video, que algunos seguidores lograron rescatar antes de que fuera eliminado, mostró a Selena visiblemente afectada, en dicho clip aparece una bandera de México como gesto de apoyo. Junto a las imágenes, aparecía la frase “I’m sorry, México” (“Lo siento, México”).

Selena Gomez promete ayudar a migrantes en Estados Unidos

Selena también dejó entrever su deseo de buscar formas de ayudar, pese a sentirse limitada: “Esto es algo que me pega demasiado. Me gustaría poder hacer algo, pero no sé qué pueda hacer. Intentaré hacer algo, lo prometo”, dijo mientras intentaba contener el llanto.

La actriz quien recientemente protagonizó una polémica con Eugenio Derbez por su actuación en ‘Emilia Pérez’ también señaló impacto de estas medidas en los niños que son los más vulnerables,

Aunque el video no permaneció mucho tiempo en sus redes, la solidaridad de Selena con México generó controversia y se sumó a la conversación sobre las políticas migratorias que separan familias y afectan a miles de personas.

El mensaje de Selena Gomez no solo resaltó su conexión con la comunidad mexicana, sino que también puso en evidencia el sufrimiento que esta situación ha generado en miles de familias. Fans y activistas elogiaron su sensibilidad y esperan que sus palabras inspiren a otros a alzar la voz en favor de los afectados.

¿Por qué están deportando a inmigrantes mexicanos de Estados Unidos?

La deportación de migrantes de Estados Unidos a México y otros países de América Latina responde a las políticas de Donald Trump implementadas desde el lunes pasado. Tras su llegada al gobierno, se registra un aumento de deportaciones de personas migrantes que entraron a Estados Unidos sin documentos que acrediten su estancia legal en el país. Esto fue una promesa de campaña de Trump que inició su gobierno el 20 de enero de 2025.

Estas acciones provocan la separación de miles de familias, cuando algunos miembros de la familia entraron a Estados Unidos sin documentos, pero otros nacieron en Estados Unidos por lo que no pueden deportarles, al ser estadounidenses por nacimiento. Además, estas políticas han sido objeto de duras críticas por parte de organismos internacionales, al no respetar los derechos humanos.

