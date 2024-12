Eugenio Derbez está enojado por la polémica que se armó por sus comentarios contra Selena Gomez

Eugenio Derbez sigue en el ojo del huracán debido a sus fuertes declaraciones sobre la actuación de Selena Gomez en la película ‘Emilia Pérez’ que recientemente se convirtió en la más nominada en los ‘Globos de Oro’ y ha sido aclamada por la crítica.

El comediante lanzó comentarios en contra de la también cantante calificando su trabajo como “indefendible”, lo que por supuesto generó un intenso debate en redes sociales.

¿Cómo se siente Eugenio Derbez ante la polémica por Selena Gomez?

La última actualización sobre este tema llegó a través del programa ‘Despierta América’, donde el conductor Alan Tacher reveló detalles sobre cómo se encuentra el actor después de las intensas críticas que recibió por parte de quienes defendieron el trabajo de Selena en la cinta.

Según compartió el conductor, Derbez se mostró muy afectado por la repercusión de sus palabras, expresando que se siente “muy triste y enojado” por todo lo sucedido. Además, el comediante admitió que no tiene derecho a criticar el trabajo de nadie y aceptó que se excedió con sus comentarios.

“Estaba muy triste, enojado por todo lo que había pasado con sus declaraciones. Dijo que no tiene derecho a criticar a absolutamente nadie”, relató Alan Tacher, añadiendo que Eugenio también reiteró su arrepentimiento y le pidió disculpas “mil veces” a Selena Gomez, reconociendo que había hablado de más.

El fin de semana, Eugenio se pronunció al respecto ofreciendo disculpas a Selena: “Querida Selena, pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados. Son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón. Emilia Pérez merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios desconsiderados. Me voy de esto con una lección importante aprendida. Aunque entiendo que no puedas aceptar mis disculpas, debes saber que vienen de mi corazón”, comentó.

Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez / TikTok

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Selena Gomez?

La polémica comenzó cuando Derbez, en una entrevista en el podcast de Gaby Meza, ‘Hablando de cine con’, opinó sobre la interpretación de Selena Gomez en ‘Emilia Pérez’, declarando que su actuación era “indefendible”. Según el actor, varias personas que lo acompañaban en el cine se voltearon a mirarse durante las escenas protagonizadas por Gomez expresando lo mal que la estaban pasando, desatando el enojo de muchos seguidores de la cantante y poniendo su nombre en tendencia en las redes sociales, teniendo como consecuencia no solo la respuesta de Selena a la crítica, sino también que Eugenio supuestamente perdiera 3 millones de seguidores en redes.

Todo se hizo más grande cuando Selena le respondió a Eugenio diciendo: “Entiendo lo que dices, lo siento, hice lo mejor que pude en el tiempo que me estaban dando… Eso no quita cuánto trabajo y corazón le puse a esta película. Además, nunca digas que mis fans son el problema al defenderme, como dices”.

