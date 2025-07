¡Eugenio Derbez responde a acusaciones de maltrato y abandono al compañero actor, Sammy Pérez!

Una nueva tormenta mediática cae sobre el actor y productor Eugenio Derbez, esta vez por acusaciones que lo señalan de supuestamente haber maltratado a Sammy Pérez, comediante que trabajó con él por años, quien falleció en 2021.

Las declaraciones vinieron de Abraham Esqueda, más conocido como ‘Furcio’, quien dijo en entrevista que Sammy habría sufrido encierros y malos tratos durante las grabaciones con Derbez. El comentario encendió redes y generó muchas dudas sobre cómo fue realmente la relación entre Derbez y Sammy fuera de cámaras.

Te puede interesar: Tras ‘separación’ de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, Vadhir hace anuncio: ¡Se convirtió en papá!

¿Qué dijo “el Furcio” sobre Eugenio Derbez y el supuesto maltrato al actor que murió, Sammy Pérez?

En entrevista con Anny Borras, Furcio soltó una bomba al declarar que el comediante Sammy Pérez vivió momentos incómodos mientras colaboraba en los proyectos de Eugenio Derbez.

“Cuando llegaba a sus llamados lo tenían encerrado hasta que terminaban de grabar. Desde que llegaba hasta que terminara de grabar, no lo dejaban salir de su camerino; lo tenían como retenido” Furcio

Además, acusó directamente a Derbez de mentir sobre haber cubierto los gastos del funeral de Sammy, algo que el actor había afirmado públicamente tras la muerte del comediante: “Sí me molestó que dijo que le había pagado funeral. Nunca pagó ni ma…”, dijo sin rodeos.

Mira: Sammy Pérez: Abogados de Eugenio Derbez se encargan de millonaria deuda con el hospital

¿Cómo respondió Eugenio Derbez a las acusaciones de supuesto maltrato al comediante, Sammy Pérez?

En un reciente encuentro con la prensa, el protagonista de “No se aceptan devoluciones”, Eugenio Derbez, reaccionó con seriedad ante los señalamientos, negando tajantemente cualquier maltrato y calificando los rumores como “chismes sin sentido”.

“Ya me conocen. No les voy a dar nota de lo que no hay”, declaró, visiblemente molesto.

El también productor aprovechó para explicar que Sammy siempre estuvo hospedado en hoteles, no “encerrado”, como se insinuó: “Es como si yo dijera que alguien me tenía encerrado por tenerme en un hotel. Es lo que hacíamos un día antes de grabar”, aclaró.

Mira: Eugenio Derbez es detenido en aeropuerto en Estados Unidos tras hablar de su “separación” de Alessandra Rosaldo

¿Eugenio Derbez sí pagó el funeral de Sammy Pérez o no?

El tema económico también fue motivo de controversia. Mientras “Furcio” asegura que Derbez nunca aportó dinero para el funeral, el propio Eugenio lo desmiente, asegurando que sí costeó parte de los gastos médicos y legales durante los últimos días de Sammy.

Además, defendió su actuar y dijo que la familia del comediante puede confirmar que él sí ayudó económicamente durante los días críticos de hospitalización de Sammy Pérez.

“Pueden hablar con la familia de Sammy el día que quieran y ellos les pueden decir quién pagó para que Sammy estuviera en el hospital, quién pagó el servicio de abogados” Eugenio Derbez

Hasta el momento, la familia de Sammy Pérez no ha confirmado ni desmentido públicamente esta información.

¿Quién era Sammy Pérez, el querido comediante que trabajó con Eugenio Derbez?

Sammy Pérez fue un comediante muy querido en México, reconocido por su participación en programas como XHDRBZ, Derbez en cuando y La familia P. Luche, todos creados por Eugenio Derbez. Su estilo espontáneo y tierno lo convirtió en un ícono de la televisión.

Sammy falleció el 30 de julio de 2021 a los 55 años, víctima de complicaciones graves por Covid-19. Su muerte dejó un vacío en el público que lo adoraba por su simpatía natural y su gran corazón.

Hoy, su nombre vuelve a sonar, no por sus logros, sino por la controversia que desató su excompañero Furcio. Sin embargo, miles lo recuerdan con cariño, como un símbolo de ternura, humor blanco y perseverancia en la televisión mexicana.