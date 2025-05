Fue parte de de los programas más famosos de TV y hoy lucha por sobrevivir ¡vendiendo cigarros en la calle!

En la década de los 2000, el programa “No manches” se convirtió en una de las propuestas más exitosas de la televisión, consolidando a Omar Chaparro como uno de los grandes conductores del entretenimiento mexicano. Pero junto a él, un personaje robaba cámaras con su carisma y sentido del humor: Furcio.

Interpretado por Abraham Esqueda Lozado, este peculiar colaborador participaba en diversas dinámicas cómicas y fue ganándose el corazón del público gracias a su inigualable estilo, sus interacciones con personajes como Sammy y Margarito, y su presencia constante en pantalla.

Durante su participación entre 2004 y 2006, Furcio fue parte fundamental del éxito del programa. Sin embargo, una vez que la producción fue cancelada, su figura desapareció poco a poco del ojo público. Aunque muchos lo recordaban con cariño, su paradero permaneció en el misterio… hasta ahora.

Mira: Omar Chaparro y el anillo equivocado: Yordi Rosado revela una divertida anécdota sobre la ‘vision board’

¿Dónde está Furcio actualmente y a qué se dedica?

A inicios del 2025, un inesperado encuentro devolvió a Furcio al ojo de la opinión pública. En un video compartido por el influencer Lalo Elizarrarás, se mostró a Abraham Esqueda en una faceta completamente distinta: lejos de los foros de grabación y las luces de la televisión.

“Antes que nada, buenas noches. No sé a qué horas vaya a salir… Me presento. Yo soy ‘Furcio’. Todos me dicen ‘Furcio’, porque así me conocieron en el mundo artístico, pero mi nombre verdadero es Abraham. Ese es mi nombre y la gente que me conoce me quiere seguir diciendo ‘Furcio’ y no hay bronca”, comienza diciendo cuando lo presentan.

Furcio hoy trabaja como “Viene, viene” y vende cigarros en una zona de comida popular en la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México: “Ya estoy aquí chambeando en los carros y vendiendo mis cigarros… Aquí voy a estar todavía hasta que diga Dios”, concluyó.

Esta revelación sorprendió a cientos de internautas, quienes rápidamente hicieron viral el clip en redes sociales. Algunos expresaron su nostalgia al recordar al simpático personaje, mientras que otros aplaudieron su humildad y actitud trabajadora pese a los cambios drásticos en su estilo de vida.

Lee: Omar Chaparro reveló su romance con Dhasia Wezka durante un break en su matrimonio

¿Por qué Furcio se alejó de la televisión?

Aunque no dio detalles específicos sobre su retiro del medio artístico, Abraham Esqueda insinuó que su salida de la televisión no fue planeada, sino consecuencia del cierre de oportunidades. Después del fin de “No manches”, no fue convocado a nuevos proyectos, lo que lo llevó a buscar nuevas formas de subsistir.

Aunque muchos recordaban su imagen con cariño, pocos sabían que llevaba más de 20 años alejado de las cámaras. La respuesta del público no se hizo esperar y tras la publicación del video, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, cariño y agradecimiento hacia Furcio. Muchos usuarios lo recordaron con frases como

“¡Mi infancia!”

“Era de los mejores del programa”

“Qué buen corazón tenía, siempre con una sonrisa”.

Lee: Famosa actriz de No manches, Frida, sale del clóset con emotivo mensaje