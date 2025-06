Omar Chaparro molesto con su sobrina, Nagibe Abbud, por andar de “metiche” en el pleito de Maribel e Imelda

Hace unos meses, Maribel Guardia destapó que Imelda Tuñón, su nuera, supuestamente tenía descuidado a su nieto y que, aparentemente, consumía sustancias tóxicas dentro de su casa. Desde entonces, Nagibe Abbud, sobrina de Omar Chaparro, salió a relucir como defensora de los derechos del menor, y argumentó que se metía en el lío debido a que sabía muchas cosas sobre Ime porque trabajaron juntas y porque tuvo una gran amistad con el fallecido Julián Figueroa.

Una amiga cercana a la familia Chaparro, quien pidió mantenerse en el anonimato, nos contó que, aunque Nagibe consiguió su propósito de promocionarse y que más gente supiera de su existencia, sus seres queridos no están contentos con las repercusiones de su intromisión en un tema que consideran que ni le va ni le viene.

¿Qué dice Omar Chaparro y su familia de lo que dijo Nagibe Abbud del pleito entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Nuestra fuente nos contó: “Aunque Omar Chaparro es discreto y quiso minimizar el proceder de su sobrina, ya que es muy joven y como todos tiene mucho que aprender, en realidad sí está molesto. No solo él, sino también su hermana Silvia, mamá de Nagibe. Dicen que la señora está muy enojada con la situación. Pertenecen a una muy buena familia de Chihuahua y lo que menos quieren son escándalos”.

“Nagibe está molesta por las recientes declaraciones de su tío. Ya no le da likea sus publicaciones en las redes, algo que a él realmente no le provoca ningún daño, pero que muestra la incongruencia de la joven”.

“Su mamá y su tío no saben si lo que ha hecho, en lugar de ayudarle, la lleve a ser rechazada por la gente y le impida lograr una carrera musical como la que ella ambiciona”, concluyó.

¿Qué dijo Nagibe Abbud de Imelda Tuñón?

La cantante aseguró que Imelda Maribel Guardia . Mostró videos de su examiga, en los que se le ve enfiestada (y aparentemente alcoholizada).

. Mostró videos de su examiga, en los que se le ve enfiestada (y aparentemente alcoholizada). Filtró conversaciones en las que, supuestamente, Ime pide ‘tusi’ (droga).

Enseñó audios comprometedores, en los que Imelda, supuestamente, busca a alguien que lave dinero haciéndose pasar por su mánager.

Además, dijo: “Yo me preocupo por el niño, no solo porque es hijo de Julián. Me preocuparía por el niño sea hijo de quien sea. Julián me dijo que yo era buena influencia para Imelda”.

“Nosotros le dijimos a Imelda que buscara ayuda. La ayuda ahí está. Debería de ser agradecida. Se enojó porque le dije la verdad. Yo tomé partido porque conocí muy bien a Imelda y a Maribel. Si yo hubiera visto que Maribel le estaba haciendo cosas feas a Imelda y que ponía en riesgo al niño, hubiera brincado por Imelda. Yo salto por la verdad, porque conozco, he visto, y la tengo”.

“Yo ya perdí 2 contratos de 8 ceros. Imelda dice mentiras que me están afectando a mí. La verdad siempre sale a la luz y el que ríe al último ríe mejor”.

“No he obtenido absolutamente nada económico. No he obtenido fama de esto. ¿Qué tipo de fama podría obtener? No tiene sentido. Esto no me beneficia. Cuando se arregle y el niño esté a salvo, yo con eso me voy a ir feliz de este mundo”.

¿Qué dijo Omar Chaparro sobre su sobrina Nagibe Abbud?

“Nagibe es una chica muy talentosa y joven. Está aprendiendo como todos. Yo tengo 50 y sigo aprendiendo. Imagínate ella. Hace poco hablamos y le dije: ‘Estoy aquí para lo que quieras platicar, para darte algunos consejos’. Yo no creo en las palancas, ni siquiera con mis hijos. Todos los papeles que han conseguido es porque han ido a buscar casting. Yo no he hecho ni una sola recomendación. Creo que la mejor manera de ayudar es ayudarse a uno mismo. Todas las respuestas están aquí (señala la cabeza). Todas las soluciones. Aquí viven todos tus vecinos, todos tus demonios, todos tus fantasmas. Ahí es donde tenemos que encontrar las respuestas”.

¿Quién es Nagibe Abbud?

Nagibe Abbud Chaparro influencer y cantante.

y cantante. Nació en Chihuahua en 1998.

Entre sus causas está la defensa a los animales y los derechos de los niños.

A los 15 años debutó en teatro con la obra La cenicienta.

A los 17 ingresó al CEA.

A partir de 2018 ha participado en varios programas unitarios, como: La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Esta historia me suena.

