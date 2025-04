Nagibe Abbud denuncia amenazas de Imelda Tuñón; asegura que le quiere “aventar ácido en la cara”

Luego de que Maribel Guardia acusara a su exnuera, Imelda Tuñón, de haberla amenazado, Nagibe Abbud, examiga de la joven, asegura que también ha recibido amenazas por parte de la viuda de Julián Figueroa.

Recordemos que, hace algunos días, Maribel dijo temer por su seguridad y advirtió que, si algo le llegara a pasar, “ya sabían a quién culpar”. Si bien la actriz no dio detalles del asunto, la periodista Inés Moreno filtró los supuestos mensajes que Tuñón le habría enviado a su exsuegra.

En el material mostrado por Moreno, se puede leer que, presuntamente, la exparticipante de ‘La academia de VLA’ insulta a Guardia y le dice que se irá lejos para que no vuelva a ver a su nieto.

La joven no solo negó estas acusaciones, también mostró el supuesto último mensaje que le habría mandado a la también presentadora, en el cual solamente le exige que deje en paz a su familia y la acusa de causarle un daño irreparable a su hijo.

Último mensaje de Imelda a Maribel / Captura de pantalla

¿Imelda Tuñón amenazó a Nagibe Abbud?

En medio de todo este escándalo, Nagibe Abbud se dijo muy preocupada por Maribel Guardia, pues cree que Imelda es capaz de hacerle daño a todo aquel que esté “dispuesto a decir la verdad” sobre ella.

Durante una reciente entrevista con diversos medios, la celebridad también aseguró haber recibido mensajes intimidatorios por parte de la exnuera de la actriz. De acuerdo con su testimonio, Tuñón le dijo, entre otras cosas, que le lanzaría ácido en la cara.

Nagibe Abbud “Hay que tener precauciones. Lo único que hace Imelda es difamar. Es la reina de inventar historias. Se ha comunicado para decirme que me va a aventar ácido en la cara. Ha estado preguntando actualmente mi dirección. Me dijeron que no había ninguna demanda (en mi contra), entonces, ¿para qué quiere mi dirección?”

Nagibe dijo tener pruebas de las amenazas de Imelda, así como también de los mensajes intimidatorios que le han llegado a sus redes sociales desde cuentas falsas: “Por supuesto que sacaría a la luz (las pruebas)”, sostuvo.

Nagibe Abbud apoya a Maribel Guardia en el pleito legal contra Imelda Tuñón

En otro orden de ideas, Nagibe sostuvo que sus declaraciones contra Imelda, así como las pruebas en su contra que habría entregado a la fiscalía, solo han sido con la intención de salvaguardar el bienestar del nieto de Maribel Guardia.

“Esto no se trata de mí, se trata del niño. Queremos que Imelda se comporte y no exponga al niño. Si Maribel, Marco y toda su familia me necesitan, yo voy a estar”, manifestó.

Para finalizar, dejó claro que no teme a las amenazas de Imelda: “No tengo miedo. Mi propósito en la vida es hacer un cambio, por pequeño que sea. Vean los actos, Imelda tiene una personalidad y la verdad siempre sale a la luz. La personalidad de Imelda está saliendo ya”, concluyó.

Esta no es la primera vez que Nagibe se solidariza con Maribel. En su momento, declaró para TVNotas que Imelda no es una buena madre para el niño, pues lo descuida por sus presuntas adicciones a las sustancias ilícitas.

También llegó a mencionar que el pequeño se encuentra en peligro por la liberación de los presuntos dealers de Tuñón.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dice Imelda Tuñón ante las acusaciones de Nagibe Abbud?

Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha respondido a los nuevos señalamientos de su examiga. No obstante, hace algunos meses, la cantante aseguró que Nagibe estaba “difamándola” debido a que no la pudo extorsionar.

“Yo la aprecié mucho, creí que era buena persona, yo siempre creo en la gente, pues me equivoqué, no importa”, expresó.

Cabe destacar que, durante el pasado fin de semana, Imelda reveló que había estado recibiendo amenazas de una mujer a la que, presuntamente, le estarían pagando para intimidarla. Si bien no mencionó quién la habría contratado, algunos creen que pudo referirse a Maribel Guardia o la propia Nagibe.

