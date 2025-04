Imelda Garza Tuñón responde a Maribel Guardia sobre las amenazas de las que la acusó: “Una disculpa”

Hace unas horas, Maribel Guardia se pronunció al escándalo que enredó a Imelda Garza Tuñón y Marco Chacón sobre su supuesto romance, así como la información que se destapó de la falsificación de una firma en el testamento de Julián Figueroa, hijo de la actriz.

No obstante, lo que llamó totalmente la atención fue que Maribel Guardia reveló que ha recibido amenazas por parte de Imelda Garza. Destacó que teme por su seguridad.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre las amenazas de Imelda Garza Tuñón?

Tras varias semanas de que Imelda Garza Tuñón recuperó la custodia de su hijo, salió a la luz que la joven tuvo un supuesto amorío con el esposo de Maribel. Al igual que desató revuelo el tema de la herencia de Julián Figueroa.

Aunque Maribel se había mantenido hermética con respecto a delicada información, la noche del pasado jueves 3 de abril, rompió el silencio y negó que existiera una traición de parte de Marco, su esposo, con la viuda de Julián Figueroa.

No obstante, alertó a toda la industria del espectáculo con la noticia de que ha recibido contundentes advertencias por parte gente cercana a Imelda, así como de ella misma.

“He estado con muchas amenazas y temo por mi vida. Temo por mi seguridad… Tenía miedo que me metieran algo en el equipaje… Todo el mundo sabe dónde vivo. Ya tengo miedo de estar en mi casa, que me metan sustancias, que entren como la última vez (cuando entraron por su nieto) sin identificarse. Temo por todo... Si algo me pasa, responsabilizo a la gente cercana a la mamá de mi nieto”, dijo Maribel.

“Lo único que quiero es la seguridad y la protección del niño, aunque sea probable que no lo vuelva a ver nunca más. Espero que cuando él crezca me busque… Lo último que ella me escribió (Imelda Garza Tuñón) fue una amenaza. Lo que a mí me escribió fue amenazándome… Lo último que recibí de ella fue una amenaza. Si algo me pasa, que sepan quién fue” Maribel Guardia

¿Imelda Garza Tuñón amenazó a Maribel Guardia?

Tras las fuertes declaraciones de Maribel Guardia, Imelda Garza Tuñón no tardó en responder si es verdad que amenazó a su exsuegra.

Eso no es todo, también le envió un contundente mensaje. ¡Le pidió disculpas por esta situación!

En un encuentro con la prensa en el canal de YouTube ‘Qué buen chisme’, Imelda fue cuestionada sobre las amenazas que dijo su exsuegra que le lanzó en sus últimas conversaciones. Ella dijo:

“No, la verdad es que yo nunca la he amenazado. A mí me parece que se merece todo mi respeto por ser la abuela de mi hijo y yo jamás haría algo así. Le pido una disculpa si alguien más la amenazó y quiero decirles que repruebo completamente ese tipo de comportamientos” Imelda Garza

“Lamento mucho que haya recibido este tipo de amenazas. Quiero que sepa que no vienen de mi parte y jamás va a venir una amenaza de mi parte hacia ella”, concluyó.

Al momento, Maribel Guardia, así como Marco Chacón, su esposo, no se han pronunciado a la respuesta de Imelda Garza Tuñón. ¿Habrá repercusiones legales?

