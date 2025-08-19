¿Maribel Guardia le es infiel a Marco Chacón?: “Le dio una cucharada de su propio chocolate a su esposo”

En los últimos meses, Maribel Guardia se ha visto envuelta en fuertes polémicas familiares. Entre ellas, se ha dicho que Marco Chacón le es infiel. Ahora, una fuente de la producción de la serie ‘Cómplices’, en la que ella participa, revela que la actriz le dio una cucharada de su propio chocolate a su esposo.

“Te puedo asegurar que Maribel, más que vivir, sobrevive. Esto, porque carga con varias situaciones de pareja…”, contó la fuente cercana a Maribel Guardia.

Maribel Guardia / Redes sociales

¿Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, le ha sido infiel a la actriz?

“No es un secreto a voces que Marco Chacón le ha sido infiel en varias ocasiones, y que ya tiene tiempo en una relación con una chavita. Maribel lo sabe. La gente a su alrededor también, pero ella prefiere hacerse de la vista gorda”, dijo.

“Incluso le han avisado cuando él va a un bar con la chamaquita, pero no le interesa discutir el tema ni hacer desfiguros públicos. A su edad prefiere mantenerse ecuánime”. Fuente a TVNotas

“A pesar de todo, no quieren separarse. Están juntos por costumbre. Los momentos de pasión ya quedaron en el pasado. Ella ha comentado que Marco es lo único que le queda desde la muerte de su hijo (abril de 2023) y que se refugia en él”, expresó.

“Es un hecho que Marco Chacón la quiere mucho, pero que también la ve como una ‘minita de oro’. Su relación se ha transformado hacia la amistad y complicidad. Sin embargo, hay algo que él ignora...”. , manifestó.

Maribel Guardia presunta infidelidad / Redes sociales

¿Maribel Guardia le es infiel a Marco Chacón, su esposo?

“Resulta que, durante las grabaciones de Cómplices, Maribel Guardia conoció y quedó encantada con uno de sus compañeros: Emmanuel Orenday. Él interpreta al ‘comandante Morales’, quien en la trama arresta y somete al personaje de Maribel”, relató.

“En los descansos, él se metía al camerino de ella para darse sus besos. Andaban muy emocionados. Maribel le dio ‘una cucharada de su propio chocolate’ a su esposo”, mencionó.

“Por supuesto que Maribel negará lo que pasó. Quiere mantener las apariencias de un matrimonio perfecto, pero todos los que participamos en la serie, Lucía Méndez, Laura Flores y los de la producción, los vimos. Maribel debe hacer lo que le hace feliz, al igual que Marco lo hace”, dijo.

Fuente a TVNotas “Desde la muerte de Julián, ella no ha vuelto a ser la misma, y Marco, a pesar de todo lo que se dice de él, es quien ha estado a su lado en estos momentos tan difíciles. Incluso cuando se suscitaron las disputas entre Maribel y su exnuera Imelda, él hizo un coraje tan fuerte que fue a parar al hospital. Le dio una parálisis facial y en parte del cuerpo”

“Esto sucedió en octubre pasado, mientras Maribel grababa la serie. La productora Inna Payán recibió la llamada en la que le dijeron lo que le ocurría a Marco, y ella tuvo que abandonar el foro para estar al lado de su esposo”, indicó.

“Marco ha estado muy preocupado por la salud de Maribel. Desde el deceso de su hijo, ella no ha podido conciliar el sueño. Solo duerme 3 horas diarias. También dejó de alimentarse bien. La ausencia de Julián y no poder ver a su nieto la mantienen hundida en depresión”, resaltó.

“Aunque frente a las cámaras intenta verse bien, en el fondo es una mujer muy apagada”, finalizó.

Emmanuel Orenday y Maribel Guardia / Redes sociales y Archivo TVNotas

¿Quién es Emmanuel Orenday, supuesto amante de Maribel Guardia?

Estudió en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca (CEFAT). En 2004 obtuvo sus 2 primeras oportunidades en las telenovelas Soñarás y Los Sánchez.

Le siguieron programas como: La vida es una canción, A cada quien su santo, Lo que callamos las mujeres, Caiga quien caiga, La rosa de Guadalupe, Plantados, Mujeres asesinas y Los simuladores.

También lo vimos en: Para volver a amar, El señor de los cielos, Señora Acero, La reina del sur, Operación Pacífico, Niñas mal 2, Hoy soy nadie y Madre de alquiler.

Emmanuel Orenday / Redes sociales

¿Cómo ha sido la historia de amor entre Maribel Guardia y Marco Chacón?

Llevan 13 años de novios y 15 de matrimonio. Se casaron en 2010 y un año después celebraron una segunda boda en el Gran Cañón, en Arizona.

En 2023 murió el único hijo de Maribel. Marco la acompañó en todo momento.

En 2024, cuando empezó la disputa entre Maribel e Imelda Tuñón

¿Cuáles son las polémicas de Maribel Guardia?

ENE 2025: Ime Tuñón hizo público que, supuestamente, la actriz le quería quitar a su hijo y que por ello la demandó

FEB: Ime también emprendió acciones legales por la presunta desaparición de su hijo.

MZO: Maribel e Ime se enfrentaron en una pelea mediática, en la que resaltó que la firma en el testamento de Julián Figueroa era apócrifa, pero nunca se dio un dictamen.

JUL: La actriz aseguró que temía por su vida tras recibir supuestas amenazas en su teléfono y responsabilizó a la gente cercana a Ime.

AGO Se encendieron las alarmas porque Victoria Ruffo aseguró que Maribel estaba muy flaquita. También se rumoró que tenía leucemia. Hace unos días reveló que fue sometida a una cirugía para poder ver bien.

