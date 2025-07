Maribel Guardia, entre lágrimas, revela detalles inéditos de la muerte de Julián Figueroa

En medio de la guerra de declaraciones entre Imelda Garza Tuñón y Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia; causaron total revuelo las revelaciones que hizo la joven cantante con respecto a la muerte de Julián Figueroa.

Hace unos días, Imelda Tuñón ofreció nuevos e impactantes detalles sobre el lamentable día en el que murió Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia con Joan Sebastian. Muchos señalaron que dio a entender que el cantante perdió la vida por el consumo de sustancias.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre el día de la muerte de Julián Figueroa, su esposo?

A más de dos años del fallecimiento del Julián Figueroa, su viuda, Imelda Garza Tuñón, ofreció nuevas y reveladoras declaraciones sobre los últimos momentos de vida del cantante.

En una entrevista emotiva y desgarradora para el canal de YouTube ‘Sin vergüenza’, Imelda confesó cómo fue que encontró sin vida al padre de su hijo. Incluso, señaló que no solo fue un impacto brutal, sino que también el olor de ese momento que jamás lo podría olvidar.

“La gente no se imagina... es un olor que se queda impregnado para siempre. Es como cuando alguien me menciona “café” (y tú lo recuerdas). Así yo recuerdo ese olor (cuando me hablan de eso). Es muy feo”. Imelda Garza Tuñón

Además, Tuñón compartió que, aunque Julián intentó dejar las adicciones, no lo logró por la tristeza profunda que sentía.

Incluso, Ime recordó que, el viernes anterior a la muerte de su esposo, ella fue al cine con su hijo y, al regresar, encontró en mal estado a Julián. “El sábado él estaba mal y subió el cuarto y dijo que él estaba viendo serpientes”, dijo Imelda.

“Le dije que se bajara, que no asustara al niño... pero después bajó al cuarto de su prima Maribel y le preguntó por nosotros, como si no recordara que acababa de vernos”, comentó.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre las causas de la muerte de Julián Figueroa?

Luego de que Maribel Guardia suplicó a Imelda Garza que dejara de hablar mal de Julián Figueroa, su hijo, la actriz costarricense volvió a externar su postura con respecto a lo narrado por su exnuera.

En un encuentro con la prensa, visiblemente afectada, Maribel desmintió la versión de Tuñón y reiteró cuáles fueron las causas del fallecimiento de su hijo.

“Julián murió, sí, murió del corazón... tenía problemas con las adicciones... Julián siempre le tuvo mucho miedo a la muerte, hablaba mucho de eso porque le tenía pavor. Julián, cuando murió, estaba con sus ojitos cerrados, en paz, con la piernita cruzada y no olía mal”. Maribel Guardia

Asimismo, Guardia reprobó que todavía se hable mal de su hijo cuando no se puede defender y recalcó que la versión de Imelda no sería del todo verídica.

“Mi hijo ya está con Dios, me duele que ya no está para defenderse porque sí, varios comentarios no son como fueron. Eso que cuenta, yo no estaba en la casa, estaba sola, mi sobrina estaba conmigo en el teatro y mi marido estaba en Costa Rica desde hacía tres días”, agregó.

¿Cómo le respondió Maribel Guardia a Imelda Tuñón tras decir que está “decepcionada” de ella?

En cuanto a las recientes declaraciones de Imelda Garza Tuñón sobre que está “decepcionada” de Maribel Guardia, la también cantante no tupo tapujos en reaccionar.

“No importa si está decepcionada de mí, es que no se trata ni de Imelda ni de mí, ni de Marco, es del niño. Esto ya se ha desvirtuado”, dijo la actriz.

“Yo quiero que Imelda sea feliz, la quiero ver triunfando. Qué más gusto me daría que verla bien y que encuentre a buen hombre en el futuro que quiera a mi nieto, que la cuide a ella y a mi nieto” Maribel Guardia

Al momento, Imelda Garza Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, no se ha pronunciado a las recientes declaraciones de la actriz. ¿Le contestará?